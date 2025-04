Londrina terá evento gratuito sobre Epilepsia nesta quarta

A médica Elaine Keiko Fujisao, especialista em neurologia e neurologia clínica, participará de uma roda de conversa gratuita sobre epilepsia, no dia 26 de março, às 19h30, na sala de treinamento 2 do edifício localizado na avenida Ayrton Senna, 1.055. O evento é gratuito e marca as comemorações do Purple Day, Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia.





Segundo a médica, a data foi criada em 2008 por Cassidy Megan, uma canadense de nove anos, na época, em conjunto com a EANS (Associação de Epilepsia da Nova Escócia). A cor roxa foi a escolhida para representar os sentimentos de isolamento que muitas pessoas com epilepsia sentem.

"Desde 2018 temos feito eventos em que os profissionais de saúde falam sobre a doença. Mas este ano, queremos abrir esse espaço de fala para quem realmente importa, os pacientes e seus familiares", afirma Elaine Fujisao. As inscrições para a roda de conversa devem ser feitas pelo telefone (43) 99959-0079.





No INC, em Curitiba

Em Curitiba, a roda de conversa acontecerá no Hospital INC, na quinta-feira (27), às 10 horas, na sede da entidade (Rua Jeremias Maciel Perretto, 300, Ecoville), e a participação também é gratuita. A proposta é desmistificar a doença, que apresenta uma prevalência de 2% na população, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde).





Segundo o hospital, estima-se que 2 a 3 milhões de brasileiros têm epilepsia, e em Curitiba e Região Metropolitana esse número pode chegar a 60 a 90 mil pessoas. “Muita gente acha que a epilepsia só se apresenta por meio de crises convulsivas, aquelas que o paciente cai no chão e se debate. As crises podem se manifestar apenas com episódios em que o paciente relata ‘sair fora do ar’ por alguns segundos”, explica o neurologista do INC, Dr. Bruno Takeshita.

“Às vezes, nem a própria pessoa faz ideia que tenha epilepsia, acha que é apenas mais desligada. Mas se não for tratada, a doença pode evoluir e provocar sérias consequências, como prejuízo cognitivo, além de colocar a vida dela e de outras pessoas em risco se, por exemplo, provocar um acidente de carro como consequência da crise”, afirma o médico. Outra informação equivocada sobre a doença, segundo o neurologista, é que a epilepsia só aparece na infância, nos primeiros anos de vida. Na verdade, ela pode se manifestar em qualquer idade: em adolescentes, adultos e idosos.





A inscrição para participar do evento no INC deve ser feita pelo site https://www.eventosinc.com.





