Londrina terá final de semana chuvoso, aponta IDR-PR

Londrina deve ter um final de semana chuvoso, apontou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). O céu nublado que tomou conta da cidade na manhã desta sexta-feira (28) deve se manter pelos próximos dias, com possibilidade de chuvas a qualquer momento.

Segundo o IDR-PR, a temperatura mínima registrada na manhã desta sexta-feira foi de 20,5°C. Já a máxima deve ficar em torno de 27°C. Para o final de semana, a previsão é de que as temperaturas diminuam ainda mais: as mínimas devem ficar perto de 18°C, e as máximas de 26°C.

Causadas pela frente fria que atingiu a região, as chuvas da madrugada desta sexta-feira somaram 15,8 mm de precipitação. O acumulado mensal de chuvas em Londrina chegou a 78 mm, ainda bem abaixo da média histórica para o mês de janeiro, que é de 224 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.