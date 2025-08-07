Londrina terá grupo de Jogadores Anônimos para pessoas compulsivas por apostas

Londrina terá, a partir de 16 de agosto, o primeiro grupo de Jogadores Anônimos do interior do Paraná. O projeto - que visa promover uma troca de experiências entre pessoas compulsivas por apostas - conta com duas unidades na capital do estado e agora chega ao interior.





O responsável por mobilizar o projeto no município é J., que pediu para não ser identificado. Ele contou, em entrevista ao Portal Bonde, nesta quinta-feira (7), que a ideia surgiu após passar por uma experiência familiar com o vício em jogos on-line, buscar ajuda em Londrina e não encontrar.

O seu filho acumulou dívidas em cassinos on-line, precisando ser internado em uma clínica psiquiátrica para se recuperar. Atualmente, J. adota uma série de providências domésticas para que o filho não corra o risco de recair novamente na compulsão e se prejudicar como fez antes. Ele limitou o acesso à internet em sua casa e fixou, com a ajuda de um timer, o desligamento da rede após um determinado tempo de uso.

"Eu vejo que o melhor caminho é o jogador reconhecer o problema, buscar ajuda, querer parar e participar de um programa estruturado como os Jogadores Anônimos", disse.

Segundo J., o assunto é urgente e precisa ser tratado com seriedade para que não se alastre ainda mais pelo país. "A gravidade está no mundo inteiro e se intensificou agora no Brasil. Fui atrás para ver se tinha isso em Londrina, porque tenho um filho jogador. Está partindo de mim, como pai, abrir essa unidade aqui. Esse problema está afetando outras famílias também."

Quando e como acontecerá?





J. contará com a ajuda de outros integrantes da Irmandade, grupo composto por membros e frequentadores que compartilham experiências, forças e esperanças com o objetivo de resolver seus problemas de compulsão por apostas. No Brasil, há unidades espalhadas por quase todos os estados.

"A gente está recebendo orientações de grupos já formados no Rio de Janeiro e também vai unir forças com os Alcoólicos Anônimos (AA) e os Narcóticos Anônimos. Eles vão nos ajudar para iniciar, porque não temos experiência, apenas a necessidade", afirmou.





De acordo com ele, o projeto funcionará de maneira semelhante ao AA, mas com foco nos jogos. "Aceitamos voluntários. Toda ajuda é bem-vinda. Até mesmo na divulgação. Caso alguém conheça pessoas nessa condição, que falem da gente!"

Em Londrina, as atividades terão início no anexo da Paróquia Sagrados Corações, localizada na rua Mato Grosso, 1167. A inauguração está marcada para 16 de agosto, às 14h. As reuniões semanais acontecerão todas as terças-feiras, das 19h às 21h. A iniciativa conta com o apoio da igreja, que cedeu espaço para o projeto.





"A igreja já recebe os Alcoólicos Anônimos, e o nosso projeto também teve a aceitação do padre. Vamos trabalhar compartilhando as salas. Assim que o padre falou sobre o assunto na missa, algumas pessoas já procuraram demonstrando interesse."

Serviço:





Reunião Aberta - Grupo Jogadores Anônimos

Dia 17 de Agosto, das 19h às 21h

Local: Anexo da Paróquia Sagrados Corações (Entrada pelo Estacionamento) – Rua Mato Grosso, 1167, Londrina



