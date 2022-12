Londrina terá mais de 200 atividades culturais em comemoração ao aniversário de 88 anos, Natal e Ano Novo

A programação cultural de dezembro tem início nesta quinta-feira e segue até o dia 31. Além das atividades anunciadas pela Secretaria Municipal de Cultura, Londrina irá contar com uma programação especial do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), que será anunciada na sexta-feira (2).

Das 209 atividades, 205 acontecerão de forma presencial em 30 espaços diferentes, que estão localizados na zona urbana e na zona rural de Londrina, o que inclui os distritos. Além disso, a programação conta com quatro atividades digitais, que vão acontecer por meio de plataformas virtuais.

"A variedade de atividades mostra o dinamismo não somente da Secretaria de Cultura, mas de todas as instituições da cidade. E estamos em uma escalada das atividades. No ano que vem, inclusive, a ideia é chegar a um festival de Natal", afirma Pellegrini.

A agenda, que foi anunciada pelo secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, conta com 50 eventos, que possibilitam aos londrineses a participação em 209 atividades, distribuídas entre as diferentes linguagens culturais, como fotografia, música, artes plásticas, dança, cinema e teatro.

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anunciou, na manhã desta quinta-feira (1º), a programação cultural em comemoração ao aniversário de 88 anos do município, celebrado em 10 de dezembro, ao Natal e ao Ano Novo.





ANIVERSÁRIO DE LONDRINA

Para comemorar os 88 anos de Londrina, a Secretaria de Cultura irá promover, no dia 10 de dezembro, uma série de eventos especiais. Dentre as principais, é possível destacar:





- Show de Oswaldo Montenegro, no Teatro Marista;

- Mostra de Música de Câmara – Música nas Igrejas, no Santuário Nossa Senhora Aparecida;

- V Encontro Internacional Mulheres na Roda de Samba, no Canto do MARL e com transmissão on-line;

- Exposição Londrina entre Faces e Faces no Museu Histórico;

- Oficina de Comédia chamada A Mansão Tantan, na Funcart;

- Clube de Leitura Cadeião – A invenção de Morel, de Adolfo Bioy Casares, no Sesc Londrina Cadeião;

- Curso de Identidade local e pertencimento no Espaço Villa Rica.





PROMIC





Dos 50 eventos, 15 são patrocinados pelo Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), que completa 20 anos em 2023. Para o próximo ano, segundo Pellegrini, são esperados mais de R$ 4 milhões em recursos para o Programa.





"Quanto mais conseguirmos movimentar, melhor. Quem ganha é a cidade. O Promic, que vai completar 20 anos, já teve mais de dois mil projetos aprovados em todas as áreas. Atendemos crianças, idosos, grupos étnicos-raciais e indígenas. O dinheiro é muito bem distribuído e temos uma vantagem: é a sociedade cultural quem realiza as atividades", comenta Pellegrini.





De acordo com o secretário, mais da metade dos eventos da agenda cultural de dezembro será gratuita e, por isso, toda a população poderá participar.





ONDE CONSULTAR O CALENDÁRIO DE EVENTOS





A programação cultural de dezembro para Londrina ainda não está fechada. Com isso, agentes culturais, grupos ou instituições ainda podem entrar em contato com a Diretoria de Ação Cultural da Secretaria de Cultura para adicionar seus eventos ao calendário oficial.





Toda a programação estará disponível na página da Secretaria de Cultura, no site da Prefeitura de Londrina, e será atualizada diariamente.





Além disso, é possível consultar todos os eventos nas redes sociais da Secretaria de Cultura, como o Instagram e o Facebook.