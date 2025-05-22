Londrina terá palestra gratuita sobre o Transtorno do Espectro Autista na terça

Na próxima terça-feira (27), a SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos) promove a palestra “Vamos Falar Sobre Autismo?”, às 13h30, no auditório da Prefeitura de Londrina (Avenida Duque de Caxias, 635, 2º andar).





Com o objetivo de conscientizar sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista), a palestra busca abordar o tema de forma abrangente, incluindo tópicos como o manejo no cotidiano das dificuldades relacionadas ao autismo e informações gerais sobre capacitismo, inclusão social e neurodiversidade.





A iniciativa é promovida pelo Programa Inovaamente: Saúde Mental e pela Comissão para Estudo Técnico do Programa de Atenção ao Servidor com Deficiência da Prefeitura de Londrina. O tema foi escolhido pelos próprios participantes do programa e o público-alvo são os servidores públicos municipais, prioritariamente os que fazem parte do programa.





INSCRIÇÕES GRATUITAS





Os interessados podem se inscrever por meio do site da EGL (Escola de Governo de Londrina) . A capacitação é gratuita, com 80 vagas, soma uma carga horária de quatro horas, e inclui certificado de conclusão. As palestrantes serão as mestrandas em análise do comportamento, Maria Clara de Freitas e Mariana Simões.





A assistente social e assessora técnica da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, Marcelle Diorio, reforçou a importância e o impacto da palestra no meio profissional. “O objetivo é que os participantes possam conhecer e refletir sobre o Transtorno do Espectro Autista e o capacitismo, especialmente no âmbito do trabalho, promovendo assim uma maior inclusão dos servidores nos espaços de trabalho da Prefeitura de Londrina”, declarou.





