Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Por cinco meses

Posto de Saúde da Vila Ricardo fecha para reforma na zona leste de Londrina

Jéssica Sabbadini - Redação Bonde
21 mai 2025 às 11:28

Compartilhar notícia

Jéssica Sabbadini
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Ricardo, na zona leste de Londrina, está de portas fechadas para uma reforma que deve durar pelo menos cinco meses. Com quase 550 m², a reforma da vai custar R$ 782.542,00 aos cofres públicos. 


Inaugurada em 2012, a unidade não passou por reformas desde então, com relatos de usuários afirmando que as paredes estavam com rachaduras e com pisos soltos no chão. Alguns moradores da região também dizem estar sem saber o que fazer em relação aos serviços que eram prestados pela unidade.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


A reportagem foi até a UBS Vila Ricardo na manhã desta quarta-feira (21) e pôde notar que a obra começou, já que era possível ouvir que partes da estrutura estavam sendo demolidas. Apesar disso, todo o terreno da unidade estava fechado. Da grade, também era visível a presença de caçambas para a retirada dos entulhos do espaço de saúde. A ordem de serviço foi assinada no dia 12 de maio. 


A unidade é referência para cerca de 7,5 mil pessoas que vivem em bairros como: Jardim Casarim, Damasco, Meton, Ouro Preto, Panorama, Rosa Branca, San Rafael, Sérgio Antonio, Taliana 1 e 2, Vila Ricardo, Parque Taúna, Vila Glória, Conjuntos Residenciais Carlos Moreira e Evaldina Silva, Rosa Branca e Assentamento São Rafael. 

Publicidade


Enquanto a reportagem estava no local, uma moradora da região confirmou que a unidade estava desgastada, inclusive com rachaduras nas paredes da sala destinada aos atendimentos odontológicos. 


De acordo com a prefeitura, no local estão previstos os serviços de pintura, troca de piso e revestimento, melhorias no telhado, instalação de piso tátil e calçadas, substituição de louças sanitárias, implantação de nova rede lógica e de instalações elétricas, nova iluminação e sinalização da unidade, implantação de guarda-corpo e corrimão, jardinagem na área externa, novos vidros e esquadrias metálicas, entre outros serviços. A expectativa é de que a reforma seja concluída em até cinco meses. 

Publicidade


Pacientes


Enquanto a unidade permanece em obra, os moradores da região devem buscar atendimento nos postos de saúde do Jardim Ideal e da Vila Fraternidade. Nesta última, também na zona leste da cidade, funcionários da unidade relataram que o fluxo de pessoas aumentou cerca de 50% desde o início da reforma. Moradores do entorno também confirmaram que a unidade está mais movimentada do que antes, mas elogiaram a qualidade do serviço mesmo com a alta nos atendimentos. 

Publicidade


Surlye Susan de Oliveira, 44, mora na Vila Ricardo, a cerca de uma quadra de distância do posto de saúde, e disse ser complicada a mudança de endereço, já que a mãe, de 70 anos, tem dificuldade de locomoção, é hipertensa e tem fibromialgia e, por conta dos problemas de saúde, sempre precisa ir até o posto de saúde. Nesta quarta-feira, ela foi até a unidade da Vila Fraternidade para pegar a receita dos medicamentos que a mãe toma, mas no início de junho tem uma consulta agendada no Jardim Ideal, onde a médica responsável pelo caso dela está atendendo. 


“Ela utiliza andador porque ela não tem firmeza na perna para andar sozinha. Até o posto da Vila Ricardo, que é perto, ela já tem dificuldade, para ir para o Ideal vai ser mais complicado ainda”, adianta. 

Publicidade


Apesar da distância, ela garante que o que mais a preocupa são as sessões de fisioterapia que a mãe fazia em grupo com uma profissional da UBS da Vila Ricardo, mas que estão suspensas desde então. Os atendimentos eram feitos em uma local próximo à unidade e até agora ela não teve mais informações se o serviço vai ou não continuar. Segundo a cuidadora, ela quer que a mãe siga com o tratamento, já que passou a andar melhor e até a sentar desde que começou a fazer as sessões. “A gente fica sem saber o que fazer”, lamenta. 


Segundo a coordenadora da UBS da Vila Ricardo, Márcia Brenny, no decorrer dessa reforma as consultas médicas e com demais profissionais, acompanhamento pré-natal e de puericultura serão realizados nas UBSs do Ideal (Rua Ametista, 419) e Vila Fraternidade (Rua Santa Madalena, 89). “Para os demais atendimentos, como aplicação de vacina, curativos e fornecimento de medicamentos, os usuários podem procurar qualquer UBS


A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Londrina e aguarda o retorno.


Imagem
Santuário de Aparecida divulga datas de Quermesse Junina em Londrina
O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, região central de Londrina, realizará sua tradicional Quermesse Junina com praça de alimentação, missa com música em ritmo sertanejo, além do parque de diversões e da fazendinha com mini animais.
posto de saúde vila ricardo Zona leste ubs vila fraternidade ubs jardim ideal reforma Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas