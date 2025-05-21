Posto de Saúde da Vila Ricardo fecha para reforma na zona leste de Londrina

A UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Ricardo, na zona leste de Londrina, está de portas fechadas para uma reforma que deve durar pelo menos cinco meses. Com quase 550 m², a reforma da vai custar R$ 782.542,00 aos cofres públicos.





Inaugurada em 2012, a unidade não passou por reformas desde então, com relatos de usuários afirmando que as paredes estavam com rachaduras e com pisos soltos no chão. Alguns moradores da região também dizem estar sem saber o que fazer em relação aos serviços que eram prestados pela unidade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A reportagem foi até a UBS Vila Ricardo na manhã desta quarta-feira (21) e pôde notar que a obra começou, já que era possível ouvir que partes da estrutura estavam sendo demolidas. Apesar disso, todo o terreno da unidade estava fechado. Da grade, também era visível a presença de caçambas para a retirada dos entulhos do espaço de saúde. A ordem de serviço foi assinada no dia 12 de maio.





A unidade é referência para cerca de 7,5 mil pessoas que vivem em bairros como: Jardim Casarim, Damasco, Meton, Ouro Preto, Panorama, Rosa Branca, San Rafael, Sérgio Antonio, Taliana 1 e 2, Vila Ricardo, Parque Taúna, Vila Glória, Conjuntos Residenciais Carlos Moreira e Evaldina Silva, Rosa Branca e Assentamento São Rafael.

Publicidade





Enquanto a reportagem estava no local, uma moradora da região confirmou que a unidade estava desgastada, inclusive com rachaduras nas paredes da sala destinada aos atendimentos odontológicos.





De acordo com a prefeitura, no local estão previstos os serviços de pintura, troca de piso e revestimento, melhorias no telhado, instalação de piso tátil e calçadas, substituição de louças sanitárias, implantação de nova rede lógica e de instalações elétricas, nova iluminação e sinalização da unidade, implantação de guarda-corpo e corrimão, jardinagem na área externa, novos vidros e esquadrias metálicas, entre outros serviços. A expectativa é de que a reforma seja concluída em até cinco meses.

Publicidade



