Londrina terá passeio especial de Páscoa em ônibus panorâmico

A programação do LondriPáscoa 2023, que reúne diversas atividades no período da Páscoa, contará com um passeio especial em ônibus panorâmico, nesta sexta (7), sábado (8) e domingo (9). O passeio será realizado na zona norte, com embarque e desembarque e na Praça do Conjunto Aquiles Stenghel, situada na Avenida Saul Elkind. A abertura da bilheteria será às 17h.





O passeio terá duração de 30 minutos e percorrerá algumas vias da zona norte. O valor do ingresso é R$ 20 e crianças de 3 a 12 anos e idosos acima de 60 anos pagam meia entrada (R$ 10). Bebês de 0 a 2 anos são isentos. O ônibus conta com lugares para cadeirantes, na parte de baixo, e seu acompanhante não paga o ingresso. Além disso, é permitido levar pet. O passeio é realizado pela empresa LondonCityTour.







O LondriPáscoa foi incluído no Calendário de Comemorações Oficiais do Município de Londrina em 2021, quando foi instituído como Lei Municipal (Lei nº 13.249), por meio de um Projeto de Lei de autoria da vereadora Sônia Gimenez. A iniciativa objetiva o desenvolvimento do comércio, bem como estimular e dar visibilidade às atividades de bairros e distritos que fomentem o comércio local.