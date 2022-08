Londrina terá processo seletivo para jovens aprendizes nesta sexta

Nesta sexta-feira (12), a SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) vai receber um processo seletivo para oportunidades do programa de aprendizagem. Serão ofertadas 50 vagas de menor aprendiz para uma rede de supermercados da cidade. Os recrutadores estarão na SMTER, das 8h às 16h, para a seleção.



Para participar do processo seletivo é preciso ter entre 14 e 24 anos e cursar, ou ter concluído, o ensino médio. Os interessados devem comparecer à secretaria com documentos pessoais e, se possível, com um currículo. Não é preciso o agendamento nem o encaminhamento prévio. A equipe de atendimento da Secretaria estará a postos para orientar e encaminhar os jovens que desejarem concorrer às vagas de aprendizes.





O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, orientou aos jovens que busquem essa oportunidade. “O programa de aprendizagem é uma porta de acesso ao mercado de trabalho. São inúmeros relatos de trabalhadores que entraram em empresas como aprendizes e fizeram uma carreira de sucesso. Essa contratação oportuniza ao jovem o aprendizado profissional junto da formação educacional. Com isso, eles vão entendendo as dinâmicas de uma empresa e as rotinas de trabalho, gerando renda para a família e adquirindo responsabilidades compatíveis com seu momento de aprendizado”, pontuou Santos.





A gerente de atendimento da SMTER, Nayara Pescador, tranquilizou os jovens quanto a participação na seleção. “A Secretaria do Trabalho tem o know how de grandes processos seletivos. Já sediamos o recrutamento de equipes inteiras para grandes empresas e estamos preparados para acolher todos que tiverem o interesse em participar da seleção. Temos um espaço confortável, uma equipe preparada e, para esta ação, vamos estender nosso horário até as 16h. Dessa forma, todos serão bem recebidos e sairão da Secretaria sendo atendidos”, garantiu a gerente.