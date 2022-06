Londrina: Terceirizada admite atraso no vale-alimentação de merendeiras

A empresa Especialy Terceirização, de São Paulo (SP), depositou apenas 25% do vale-alimentação e ticket refeição de 170 merendeiras que trabalham na rede de ensino de Londrina. A promessa da terceirizada é que o restante dos benefícios será quitado até a próxima sexta-feira (24).

LEIA MAIS: Merendeiras denunciam atraso no vale-alimentação em Londrina

O atraso foi denunciado pelo Sinterc (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Refeições Coletivas e Merenda Escolar Terceirizada). As profissionais deveriam ter recebido na semana passada, mas o dinheiro não caiu na conta.





A Secretaria Municipal de Educação informou à FOLHA que o problema teria sido resolvido no final da tarde desta segunda, mas foi desmentida pela própria empresa. Em nota encaminhada às trabalhadoras, a Especialy garante o pagamento até o fim desta semana.





"Em relação aos demais valores, temos o intuito de manter a transparência, boa fé e reciprocidade necessárias à relação com as empregadas. Entendemos a necessidade e a urgência que o caso demanda, entretanto, solicitamos encarecidamente que mantenham a parceria com a empresa e em seus postos de trabalho, aguardando até sexta para quitação total de seus benefícios", diz o documento obtido pela reportagem.

