Londrina termina a semana com instabilidade e possibilidade de chuva no final de semana

Londrina tem possibilidade de chuvas nesta sexta-feira (14) e no final de semana, principalmente no período da tarde, segundo a meteorologista do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), Angela Costa.

A instabilidade climática continua presente por conta da presença de massa quente e úmida na atmosfera. A meteorologista destaca que essa condição climática instável é comum nesta estação do ano.

Nesta sexta, a mínima registrada foi de 20ºC e a temperatura máxima vai chegar aos 30°C, o que aponta para um dia quente e abafado.







Sábado (15) a mínima ficará em torno de 22°C no período da manhã e a máxima atingirá os 30°C. No domingo (16), a máxima chega aos 33°C.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.