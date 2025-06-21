Pesquisar

Guilherme Belarmino

Londrinense conquista tetracampeonato brasileiro de kickboxing em Brasília

Redação Bonde com assessoria de imprensa
21 jun 2025 às 11:22

Divulgação
O atleta londrinense Guilherme Belarmino conquistou o tetracampeonato brasileiro de kickboxing no 34º Campeonato Brasileiro da modalidade, que está sendo disputado em Brasília até domingo (22). Aos 42 anos, Belarmino venceu quatro lutas consecutivas e garantiu mais um título na categoria Kick Light -84kg, reafirmando sua posição entre os melhores do mundo.


A trajetória rumo ao topo incluiu vitórias marcantes: a primeira por desistência do atleta paulista; a segunda, contra o representante da Bahia, com larga vantagem nos pontos; a terceira, por nocaute técnico em apenas 12 segundos diante do adversário do Rio de Janeiro. Na final, protagonizou o combate mais aclamado do evento ao vencer Fernando Medeiros, do Espírito Santo, no último segundo da luta.

O desempenho reforça a fase excepcional vivida pelo lutador, que chegou ao campeonato nacional após conquistar o tricampeonato da Copa Europeia, na Croácia, e atingir o segundo lugar no ranking mundial da sua categoria, que reúne 132 atletas de 48 países.


Guilherme Belarmino conta com o apoio de uma equipe multidisciplinar e de patrocinadores que viabilizam sua presença nas principais competições nacionais e internacionais. Entre eles está a Construtora Zacaria, apoiadora desde 2023.


No segundo semestre, o lutador encara uma sequência decisiva de compromissos. Em agosto, disputa a Copa Paraná, em Curitiba; em setembro, a Copa do Brasil, em Cambé; e, em outubro, o Campeonato Sul-Americano, em Cusco, no Peru. Cada uma dessas competições será preparatória para o grande objetivo da temporada — conquistar o título no Campeonato Mundial de Kickboxing, que acontece em novembro, em Abu Dhabi.


Kickboxing Campeonato Guilherme Belarmino
