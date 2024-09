Longuine diz que equilíbrio é importante para o Londrina EC voltar a vencer na Série C

Mais renomado e experiente jogador do elenco do Londrina, o meia Rafael Longuine mostra confiança e pede equilíbrio ao Tubarão para voltar a vencer na Série C e manter as esperanças de acesso para a Série B em 2025.





Com apenas um ponto e na lanterna do grupo, o LEC precisa vencer o Ypiranga, domingo (22), às 18h30, em Erechim, para manter o sonho de subir de divisão. Para isso, terá que voltar a ser um time equilibrado, algo que ainda não aconteceu nesta fase decisiva.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Do ataque, o torcedor não tem do que reclamar. Foram seis gols marcados em três partidas. No entanto, a defesa desandou a tomar gol e já foi vazada oito vezes, a pior entre os oito times que seguem na competição .





"Precisamos recuperar este equilíbrio. Não podemos ser este time tão exposto, porque você acaba sofrendo gols e tendo muita dificuldade, sobretudo quando sai atrás do placar. Temos que acertar e ser uma equipe mais compacta", frisou Rafael Longuine, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (19), no CT do clube.

Publicidade





Longuine reconheceu que a campanha no quadrangular está muito abaixo do esperado pelo elenco, mas mostrou confiança na volta por cima da equipe a partir do confronto no Rio Grande do Sul.





"Foram três jogos que fugiram do nosso controle e não imaginávamos estar nesta situação na classificação. Mas temos total condições de reverter neste jogo e ainda buscar nosso objetivo", apontou.

Publicidade





"Como líder e capitão da equipe quero passar esta mensagem de confiança ao torcedor. E nós, jogadores, temos que acreditar também que é possível. É manter o foco, a confiança e acreditar até o fim", comentou.





O duelo com o Ypiranga é um confronto direto, já que o time gaúcho tem três pontos e o LEC, em caso de vitória, o ultrapassa na classificação. A Ferroviária lidera a chave, com sete pontos, e o Athletic soma quatro.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: