Macedão, de Londrina, desagrada público de SP e registra um quarto da audiência da Record

O apresentador Felipe Macedo, conhecido em Londrina por sua irreverência e forte apelo popular, estreou no SBT com a pior audiência para uma segunda-feira desde a estreia do Tá na Hora, programa policial da emissora em São Paulo. Exibido na faixa das 18h30 às 19h45, o jornalístico registrou apenas 2,3 pontos de audiência, segundo dados prévios da Kantar Ibope na Grande São Paulo.





A marca representa um quarto da audiência da Record, que obteve 9,2 pontos no mesmo horário, além de colocar o SBT atrás da Band, que alcançou 3,8 pontos. A Globo liderou com folga, com 21,6 no horário.





Cada ponto de audiência na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país, equivale a 73.280 domicílios, segundo a medição da Kantar Ibope atualizada para 2025. Isso representa aproximadamente 205 mil pessoas por ponto. Portanto, os 2,3 pontos registrados pelo Tá na Hora nesta segunda-feira (9) alcançaram cerca de 168 mil lares e mais de 470 mil pessoas, número considerado baixo diante da estrutura e investimento da emissora para o horário.





Desde a sua chegada à capital paulista, Macedão – que deixou Londrina para encarar o desafio nacional – vinha sendo anunciado como o salvador do horário na emissora dos Abravanel. Enfrentando nomes já consolidados no público da maior metrópole do país, Dani Brandi - que apresentou o programa sozinha após a saída de Datena - segurou médias ao redor dos 3 pontos. Com a chegada de Macedão, entretanto, o programa marcou a pior audiência do ano, mostrando que o público paulistano ainda não se conectou com o estilo popular do apresentador paranaense, que fez carreira com bordões, humor e denúncias no horário do almoço na Rede Massa.





Vale ressaltar que o Tá na Hora ainda não é o programa oficial de Macedão, que deve comandar o novo Aqui Agora em breve. Mesmo com forte presença nas redes sociais e um histórico bem-sucedido em Londrina, a transição para o maior mercado televisivo do país tem se mostrado mais desafiadora do que o previsto.





A direção do SBT ainda não se manifestou oficialmente sobre a baixa performance, mas a expectativa é de que ajustes sejam feitos para corrigir o "estranhamento" do público.