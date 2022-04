Mais de 350 oportunidades de emprego são ofertadas em Londrina

Londrina tem 362 vagas de emprego disponíveis para mais de 100 cargos diferentes, nesta segunda-feira (4), segundo informou a SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda). Várias das oportunidades não exigem experiência na função e o nível de escolaridade é diversificado.

A lista completa pode ser conferida no site da SMTER, no Portal da Prefeitura. Para se candidatar, os interessados, que cumprem os requisitos, podem agendar o atendimento on-line e receber o atendimento por WhatsApp através do serviço disponibilizado pela secretaria. Quem preferir, também pode agendar o atendimento presencial.

Dentre as funções abertas, estão à disposição 15 oportunidades para zelador, dez para auxiliar de armazenamento e uma para costureira e para essas três funções não é exigida experiência prévia. Para a função de instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança existem duas chances de emprego, também sem necessidade de já ter trabalhado com carteira assinada na área. Existem ainda, dezenas de chances para operador de telemarketing que também não pedem experiência.





Na página da SMTER, além das vagas disponíveis, está o link para cadastro no Portal Emprega Brasil. Pelo site, o trabalhador efetiva seu encaminhamento on-line, sem sair de casa. Basta clicar no botão “Cadastro on-line para vagas”.





O aplicativo Sine Fácil também está disponível para o processo de encaminhamento.