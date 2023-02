Manifestação no campus da UEL denuncia casos de assédio praticados por médico da Dasc

Cerca de 50 pessoas participaram do protesto organizado por um grupo de servidoras, professoras, alunas e ex-alunas que se reuniram em frente ao Mural 'Chega de Assédio', localizado no CECA (Centro de Educação, Comunicação), na última sexta-feira (24).

Uma manifestação, que começou às 12h desta segunda-feira (27) em frente ao RU (Restaurante Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), foi promovida por mulheres com o objetivo denunciar casos de assédio e de importunação sexual praticados por um médico ginecologista que atuava na Dasc (Divisão de Assistência à Saúde da Comunidade) , órgão vinculado ao HU (Hospital Universitário).

Alunas e professoras da UEL (Universidade Estadual de Londrina) organizam um ato no campus da instituição para protestar sobre os caso

Após denúncia de assédio contra médico do Dasc, mulheres organizam ato na UEL

Além de incentivar a formalização de novas denúncias, a primeira edição do movimento teve como finalidade entregar aos gestores da universidade uma carta manifesto em apoio aos trabalhos de investigação que estão sendo conduzidos pela procuradoria jurídica. Para isso, as mulheres caminharam em cortejo do RU até a Reitoria da Universidade.





Carla Delgado, psicóloga do Sebec (Serviço de Bem-Estar à Comunidade), órgão interno da UEL, afirma que, muitas vezes, não há mecanismos adequados para que as vítimas de assédio e importunação sexual denunciem os casos. Contudo, destaca que nas últimas duas gestões, a Ouvidoria da instituição tem registrado todos os casos, bem como instaurado procedimentos para a investigação.

Nos anos anteriores, conforme conta a psicóloga, é possível que existam situações que foram denunciadas, porém não registradas. Por isso, Delgado reforça que este é o momento ideal para denunciar novamente - e não apenas o médico ginecologista, mas todo e qualquer servidor da UEL que tenha cometido crimes de gênero.