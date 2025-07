Manutenção em reservatório pode afetar abastecimento em Guaravera

A Sanepar informa que será executada manutenção no reservatório que atende o distrito de Guaravera, em Londrina, na próxima quarta-feira (30). Em função disto pode haver falta de água na localidade das 8h às 18h. A normalização do sistema deve ocorrer após a conclusão do serviço, de maneira gradativa, à noite.





A população pode colaborar com a total recuperação do sistema, evitando desperdícios. Conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, o consumidor deve ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br





