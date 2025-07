Mario Cortella e Ana Vilela participam de documentário do Colégio de Aplicação da UEL

Nesta sexta-feira (4), às 19h, será exibido no Cine Teatro Ouro Verde, o documentário inédito “O Tempo e a História: Legado de 65 anos do Colégio de Aplicação Professor José Aloísio Aragão”, órgão suplementar vinculado à UEL (Universidade Estadual de Londrina). A sessão marca a abertura das comemorações pelos 65 anos do colégio. A produção traz depoimentos de professores, funcionários, alunos, ex-diretores e ex-alunos.

Emocionada com a data, a diretora do Colégio de Aplicação, Gisele Franco de Lima Santos, afirma que o momento é de celebração. "Temos a oportunidade de reunir memórias, histórias e homenagear o colégio que deixou lembranças na história de muitas pessoas e demonstrar à comunidade, a força e a qualidade do nosso colégio. Além de ser parte da UEL, faz parte de toda comunidade londrinense e de tantas outras pessoas que estão espalhadas pelo Brasil e em outros países." O evento é gratuito e aberto à comunidade.