Matteo é o primeiro londrinense nascido na Maternidade Municipal de Londrina em 2022

O primeiro bebê nascido em Londrina em 2022 chegou pesando 2,890 quilos, medindo 47 centímetros e se chama Matteo. Ele veio ao mundo de parto normal, na Maternidade Municipal Lucilla Ballalai, à 0h53 deste sábado (1º).

O menino é o primeiro filho da pedagoga Awendy Baragatti, 26. A mãe contou que o nascimento estava previsto para o último dia 29, mas atrasou. Na noite do dia 31, ela se preparava para as comemorações de Ano Novo em família, quando a bolsa estourou. “Eram 19h30. Eu estava indo tomar banho para me arrumar para a ceia, mas tivemos que correr para o hospital. A família ficou na festa, mas com a cabeça aqui”, disse ela, enquanto o bebê dormia tranquilo em seus braços. O parto foi acompanhado pelo pai do bebê, Luís Fernando.



“Eu cheguei a Londrina no dia 28. Eu disse que ele ia esperar a titia chegar para nascer. Neste mundo que vai só ladeira abaixo, o nascimento de uma criança enche a gente de esperança”, comentou a tia-avó de Matteo, Táira Mancini.







O segundo bebê do ano em Londrina, também um menino, nasceu no Hospital Evangélico, à 1h47 deste sábado. E na Maternidade Municipal, um outro parto está previsto para acontecer no início desta tarde. São os primeiros bebês dos mais de 2,4 mil que vêm ao mundo todos os anos na maternidade pública, segundo dados informados pelo gerente da instituição, o médico ginecologista e obstetra Eduardo Critofoli Silva.







