Menino de Londrina que usava bicicleta sem banco ganha presentes após vídeo viralizar no TikTok

Um vídeo de um menino andando em uma bicicleta pequena e sem banco gerou uma corrente de boas ações nas redes sociais neste fim de semana. Tiago Gabriel Rodrigues Gomes, de 7 anos, mora com a mãe no Conjunto Alexandre Urbanas, Zona Leste de Londrina, e foi gravado por uma vizinha enquanto ele brincava na rua. Com o objetivo de ajudá-lo, ela compartilhou o vídeo no TikTok e passou a receber o apoio de dezenas de pessoas.





O Portal Bonde entrevistou nesta sexta-feira (28) a representante de produtos fitoterápicos Lilian Fantim, de 46 anos, a vizinha responsável pela gravação que viralizou. Segundo ela, a intenção inicial era enviar o vídeo a um grupo de amigos. "Ninguém se manifestou e eu fiquei muito chateada, porque achei que iam se unir para ajudar. Como tenho alguns seguidores no TikTok, pensei em postar para ver se dava bom. E viralizou", explica.





O medo de ser mal-interpretada pelos usuários da rede social não a impediu de tentar ajudar o menino. Ela ressalta que a diferença de condições de Tiago para os amigos do bairro sempre a incomodou. "Eu via que ele era o único que não tinha bicicleta, não tinha brinquedo, passa por uma situação bem difícil, mas eu não tinha condições agora de comprar uma bicicleta. Por isso, decidi postar." Até a tarde desta segunda-feira (31), o vídeo contava com 2 milhões de visualizações e 330 mil curtidas no TikTok. Já a segunda parte, com a entrega da bicicleta, registrava 543 mil visualizações e 102 mil curtidas.

Ela lembra que fez a publicação e foi dormir. Ao despertar, foi surpreendida pela quantidade de visualizações e comentários. "Postei à noite. Quando acordei de manhã, tinham muitas mensagens no meu celular com as pessoas entrando em contato comigo. Muitas perguntavam se eu queria Pix, mas esclareci que só queria a bicicleta", destaca.

Uma seguidora se compadeceu da situação e decidiu enviar a bicicleta para Tiago, que foi surpreendido nesta sexta por Lilian. "Eu fui à casa dele, conversei com ele, e perguntei: 'Você está pedindo a Deus igual a tia ensinou?'. Ele disse: 'Tia, eu tô pedindo para Deus, viu?'". A mãe de Tiago, Mirian de Souza Rodrigues, de 32 anos, agradeceu Lilian pela boa ação. Ela afirma que o seu filho ficou extremamente feliz com o presente.





"Ah, ele nem imaginava o que estava esperando. A Lilian armou tudo é só me chamou para ver. O meu filho estava querendo muito uma bicicleta nova. Eu disse para ele que se ele rezasse e pedisse para Deus, Ele atenderia. Então, ele começou a rezar todo dia, até que Deus usou essas pessoas para dar de presente essa bicicleta", comemora a diarista.