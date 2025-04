Motociclista morre em violenta colisão contra ponto de ônibus na zona oeste de Londrina

Um garçom e entregador de um estabelecimento comercial de Londrina, de 27 anos, morreu na noite deste domingo (30), após ser arremessado com a moto contra um ponto de ônibus na avenida Rio Branco, no jardim Agari, na zona oeste de Londrina.





Câmeras de segurança mostram a vítima, de 27 anos, sendo arremessada com a motocicleta contra o local de espera do transporte coletivo. Uma mulher que estava no local quase foi atingida - as imagens a mostram se afastando correndo do ponto de ônibus. Em seguida, um veículo de cor escura para em um estacionamento.

