Menino gênio é recebido pela família em Londrina após ganhar medalha em Nova Iorque

O menino gênio Lorenzo Cruz Coneglian, de 13 anos, foi recebido por familiares, nesta sexta-feira (19) em Londrina, após ganhar a medalha de prata na etapa global da Olimpíada de Matemática Copernicus, ocorrida na Universidade de Columbia, de 14 a 17 de julho, em Nova Iorque (EUA).





A família do adolescente o recebeu com muita emoção e entusiasmo. Os pais não o viam desde 13 de julho, data em que ele embarcou para o exterior, juntamente com a delegação brasileira, rumo ao tão aguardado sonho de testar os seus conhecimentos a nível internacional.

Lorenzo conquistou a medalha de prata, destacando-se entre os melhores jovens matemáticos do mundo. A família, quando soube da classificação do menino para a competição, organizou uma campanha para angariar recursos para a viagem. Cerca de R$ 18 mil eram necessários para deslocamento e hospedagem.





À espera pelo menino, a mãe, Paula Coneglian, expressou a felicidade e, ao mesmo tempo, preocupação ao vê-lo alçando voos tão altos - mesmo sendo tão jovem - ao sair do país sem companhia familiar.





"É a primeira vez que ele viaja sozinho. Mas tô tranquila, porque ele soube se virar. É muito independente, fez tudo direitinho. No começo, deu um aperto, mas vê-lo voar e alcançar os sonhos dele preenche o vazio."

Paula também explicou que a realização do sonho de Lorenzo é também a conquista de toda a família. "É muito emocionante ver que ele está conseguindo coisas que a gente nunca conseguiu. No dia da premiação, ele ficou tão emocionado e isso deu muito orgulho para nós."





Como não puderam comparecer presencialmente, os pais do menino gênio assistiram a premiação por uma transmissão via Instagram. "Ele mandou uma foto dele com a medalha e falou 'eu tô muito feliz'", relatou a mãe.

Lorenzo desembarcou no aeroporto de Londrina por volta das 14h45 desta sexta. Os pais, amigos, professores e parceiros fizeram festa com cartazes e gritos. O menino ficou emocionado, como pode ser visto no vídeo a seguir: