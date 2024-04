Família de 'jovem gênio' de Londrina faz campanha para participação em olimpíada de matemática em Nova Iorque

A família do adolescente Lorenzo Cruz Coneglian, de 13 anos, corre contra o tempo para levantar recursos e enviá-lo para concorrer na Olimpíada Copernicus de matemática, em Nova Iorque, no mês de julho. Para isso, são necessários cerca de R$ 18 mil, entre passagens de avião, estadia e duas refeições por dia.





A mãe de Lorenzo, Paula Rosário Cruz Coneglian, está tentando obter doações em valores numa campanha via PIX ou em objetos para serem vendidos, no intuito de obter os recursos. Até a tarde desta terça-feeira (16), o valor angariado tinha sido de pouco mais de R$ 5,6 mil. (Veja como ajudar no fim da matéria)

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Lorenzo tem um alto QI (Quociente de Inteligência) e, atualmente, numa idade em que deveria estar cursando entre o sétimo e oitavo ano do Ensino Fundamental, estuda no primeiro do Ensino Médio no 2º Colégio da Polícia Militar de Londrina. Em 2023, também foi aprovado no vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina), no curso de Ciências Biológicas, como treineiro.





Segundo a família, ele sempre demonstrou paixão pelo aprendizado e pela busca do conhecimento e, aos 6 anos, recebeu a identificação de Altas Habilidades/Superdotação, com um QI 146, enquanto a média brasileira é de 83. Ele faz parte da Intertel, uma sociedade para pessoas com pontuação de QI superior a 99% da população, e da Mensa Internacional, uma das maiores e mais antigas sociedades de QI do mundo.

Publicidade





A habilidade intelectual de Lorenzo o colocou no topo das classificações em competições anteriores, acumulando 32 medalhas em Olimpíadas do Conhecimento, das quais 22 foram obtidas somente no ano de 2023.