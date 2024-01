Menino que luta contra câncer realiza sonho de ser bombeiro por um dia em Londrina

Arthur de Oliveira Batista tem entre os sonhos o desejo de ser Bombeiro Militar. Com apenas sete anos, o garoto já mostrou credenciais para a profissão: coragem, atenção e, principalmente, saber lutar pela vida. A criança, que mora com a mãe no jardim Ouro Verde, na zona norte de Londrina, está enfrentando um câncer. Mas a terça-feira (16) do menino foi diferente, com a alegria sendo o principal tratamento.





Ele teve a oportunidade de conhecer como é a rotina do Corpo de Bombeiros e socorristas do Siate, visitando as instalações da corporação, na área central. Até ganhou uma mini farda. Os bombeiros fizeram questão de buscá-lo em casa, com Arthur podendo andar pela cidade no caminhão. Na sede ainda pôde subir na plataforma skylift, que alcança 54 metros de altura. “Foi muito legal, não tive medo. Senti só o vento”, contou.

O tumor de Arthur está localizado entre o rim e uma artéria. A descoberta da doença foi em agosto do ano passado. “Ele estava na escola e na hora do recreio sentiu uma tontura e caiu da escada, batendo a barriga. Foi para o PAI (Pronto Atendimento Infantil), pediram raio-x e disseram que estava com um sangramento, o transferindo depois para o HU (Hospital Universitário)”, relembrou a mãe, Denise Oliveira Miranda, que há quatro anos veio de Rondônia para o Norte do Paraná.





No Hospital Universitário uma tomografia indicou o tumor e a criança foi direcionada para o Hospital do Câncer, onde faz tratamento desde então. “Há pouco mais de um mês ele fez uma cirurgia, porém, não foi possível retirar o câncer, porque está calcificado e poderia ser um risco pela proximidade com a artéria. Ele está fazendo quimioterapia e tem reagido bem”, comentou a dona de casa.

CARTINHA





A iniciativa - que foi a primeira do ano - de levar o menino até os Bombeiros foi do Grupo Militares e Amigos, que reúne militares da reserva e pessoas dispostas a ajudar as ações sociais dos integrantes. “No final de dezembro alguns amigos da imprensa estiveram na casa deles para levar uma cesta básica e receberam uma cartinha do Arthur, que falou sobre a fardinha e o sonho de ser bombeiro”, destacou o subtenente da reserva Leonardo Militão.





