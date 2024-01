No ar! Veja a lista de aprovados no vestibular 2024 da UEL

Confira a festa da aprovação no vestibular da UEL

Reunidos em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, as mãos de dezenas de calouros aguardavam ansiosas para pegar a edição especial da Folha de Londria com o nome dos aprovados no Vestibular 2024 da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Naquelas páginas esta