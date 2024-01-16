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No ar! Veja a lista de aprovados no vestibular 2024 da UEL

- José Fernando Ogura/AEN
Redação Bonde
16 jan 2024 às 12:00
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A espera acabou! A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou nesta terça-feira (16) a lista com os aprovados no vestibular 2024. Confira a lista e veja se você passou na 1ª convocação!


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Confira a festa da aprovação no vestibular da UEL
Reunidos em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, as mãos de dezenas de calouros aguardavam ansiosas para pegar a edição especial da Folha de Londria com o nome dos aprovados no Vestibular 2024 da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Naquelas páginas esta


Lista dos aprovados no vestibular 2024 da UEL em 1ª convocação

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ADMINISTRAÇÃO (MATUTINO)

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Superação

Idoso com deficiência visual e ex-aluno do Ceebja é aprovado em direito na UEL

INSCRIÇÃO      NOME

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32513168  ALCEBIADES DE ALMEIDA JUNIOR

32514563  ANA GABRIELLY DOS SANTOS BERNARDO

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32505893  ANA LUIZA DE SOUZA BIZ

32515551  ANTONIO ANGELO VANZO FILHO

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32506705  CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA GONCALVES

32512801  CAROLINE PESCATORI JACON

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32507525  DEBORA DIAS ALVES

32520353  EVELIN SMOLAK SOBIESKI E SILVA

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32504487  FABRICIO FIORAMOSCA

32513429  GABRIEL HENRIQUE GUEBARA

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32510954  GABRIEL SILVA MORAES TEIXEIRA

32508041  GABRIEL VALENTE DA SILVA

32510021  GIOVANA ISQUIERDO CARNELOSSI

32519848  GUILHERME HIDEKI LEAL ITO

32514276  HELOISA RIBEIRO SIMAO

32514948  HELOISA SIMONI

32507331  IASDRE SALLE ARANHA

32502064  ISABELLA DE ALMEIDA E SILVA

32509550  ISADORA RODRIGUES DA SILVA

32507948  JEAN CARLO DE MOURA ALVES PEREIRA

32515693  JOAO FERNANDES LESSA SANTOS

32509963  JOAO PAULO ANDREASSA FERNANDES

32519773  JOAQUIM ANTONIO DE MACEDO NETO

32507482  KARLA KASSYANE DOS SANTOS SOUZA

32516783  KAYLANY INAE ANTONIO JOSE

32513068  LAURA GOMES

32500413  LORENA GALLO ZAMORA

32507295  LUIZ OTAVIO CAUS DOS SANTOS

32500607  MARIANA SUENSON SALES

32518459  MATHEUS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS

32504999  MIGUEL MARQUEZ FAVORETTO

32518399  NICOLE ANDRADE COLUCCI

32520491  NICOLLE FERNANDA JARDIM QUEROBIM

32508105  NYCOLLAS ANDRE DA SILVA

32511720  PEDRO ZANARDI GAZETTA

32510035  RAFAEL LEMBI DE OLIVEIRA

32511516  RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA

32509148  TALES NASATO TREMOCOLDI

32506535  TALITA MAYUMI NUMATA

32511893  TIAGO ITO


ADMINISTRAÇÃO (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32518818  ADRIANO MARCIO CUSTODIO

32515890  ALEXANDRE NICOLAS DOS SANTOS

32509798  ALISSON CRISTIANO DA SILVA

32505111  AMANDA CAROLINA BIZ

32514605  ANA JULIA ZAMBRIM

32519576  AROLDO AUGUSTO RIBAS DOS SANTOS

32519184  BRUNA APARECIDA CARDOSO BERNARDES

32502296  BRUNA GABRIELI MOREIRA BARBOSA

32519514  BRUNO PAES DOS SANTOS

32516850  CAIO FAVA SANTOS

32519643  CAROLINE DE SOUZA TEIXEIRA

32508097  CAROLINE MORO COSTA

32500220  CLEBER GABRIEL CALDEIRA MAIA

32510755  CRISTIANO FERNANDES DE ALMEIDA JUNIOR

32518177  DANIEL NIGRO DOS SANTOS

32520114  EDUARDO FERNANDES GOMES

32520600  ELLEN BEATRIZ MENGER NUNES

32520025  ELTON RODRIGO DELGADO DE OLIVEIRA

32513669  ERIC TRINDADE MIRANDA

32518629  FELIPE BARBOSA DE MORAIS

32515755  FELIPE MONTEIRO

32511185  FELIPE PEDRALI MARCHETTE

32511017  FELIPE VELOZO DE FARIA

32520260  GABRIEL BADARO LOPES

32508152  GABRIEL GIROTO MARTIN

32513330  GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA

32516518  GEOVANA CAROLINE DE AZEVEDO PAIAO

32520103  GIOVANNA CAMILLI BARBOSA DA SILVA

32516334  GUILHERME ALVES VITTORELLO

32515371  GUSTAVO DE ARAUJO BRITO

32518178  GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA NESPOLO

32520061  GUSTAVO MARTINS TROVO

32516224  HENRIQUE SALLES FERRO

32504906  HIGOR MATEUS DA SILVA

32518699  HUGO HENRIQUE DA CRUZ MORETI

32513219  IGOR DE ARAUJO LANDGRAF

32506472  IRIZ RETT

32516780  JOAO GABRIEL COSMO GONCALVES

32516913  JOAO LUCAS SINGULANI MENDONCA

32520159  JOSE VICTOR OTERO BASTOS DA COSTA

32501246  KAIQUE HERMENEGILDO MENDES SEIXAS

32518224  LAURA CARVALHO PEDROSO

32517051  LEONARDO MARCONDES BARRONE

32515911  LETICIA CRUZ DO NASCIMENTO BICHARA

32508331  LUANA LUCIO MULLER

32517500  LUCAS ALMEIDA JOVANOVICH

32518788  LUCAS ANTONIO CALEFI DOS SANTOS

32511575  LUCAS HENRIQUE OKUYAMA SILVA

32501920  LUCAS MOREIRA

32510860  MARIA EDUARDA

32519744  MARIA VITORIA CARDOSO MENEGUETE

32516491  MARIANA DE CASTRO MATEUS

32517346  MARIANA REZENDE OLIVEIRA

32510943  MARIANA SPECIAN DE ALMEIDA

32504335  MARLON PEDRO SILVA ALVES

32516816  MATHEUS CERQUEIRA SILVA

32519224  MATHEUS SILVA ESTEVAO

32507864  MAYSA DE SOUZA DA SILVA

32516397  MILENA DIAS FERREIRA

32509778  MILENA MARIA DE SOUZA SANTOS

32512488  NAIARA GARCIA CARRASCO

32506356  NICOLAS PADUAN ESTEVES

32505124  OTAVIO FERREIRA

32512408  PAMELA HELOISA MARIA

32508540  PAULO DANIEL

32502716  PAULO VICTOR PEREIRA LOPES

32518616  PEDRO HENRIQUE BARBALARGA FURQUIN

32511576  PEDRO MARTINS SELEPENQUE

32501492  RAFAEL ALMEIDA DO LAGO

32506553  RAFAEL VITAL MAXIMILIANO

32516653  RENAN YUDY KATO NISHIKAWA

32514363  THAIS BOTELHO DE SOUZA

32502347  THALITA MORAIS DIAS

32512783  VICTOR HUGO LOPES SOARES

32513285  VINICIUS DO NASCIMENTO RAMALHO

32508396  VINICIUS GABRIEL CARVALHO DA SILVA

32510731  VITORIA ISA HOKARI FRANCO

32505454  WESLEY DOMINGUES DE CARVALHO

32519465  WILLIAM NOVAES CONSTANTE

32516987  WILLIAM RISSI NOGUEIRA DA SILVA


AGRONOMIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32501768  AMANDA ELGERSMA

32505568  ANA BEATRIZ DOS SANTOS FRANCA

32501027  ANA FLAVIA MACHADO MANDUCA

32506405  ANDRE MARCOS SGARBOSSA MARTINS

32515372  ANGELO ESTEVAM CARDOSO DE FARIA E CUSTODIO

32502757  ANTONIO ROVANI NETO

32500074  ARTHUR MARTINS DE SANTANA

32515855  ARTHUR VENTURELLI

32517089  AUGUSTO LOPES LA SELVA DE SOUZA

32508657  BARBARA DE CASTRO CHIOVITTI

32510234  BARBARA MARTIM SALIONI

32504505  CAMILI COELHO FRANCA

32509516  DANILO FREITAS POMINI

32519242  EDUARDO GATTO LEVINSKI

32516455  EMANUEL MESQUITA GOMES MARRAS

32514227  EMILLY CHANSKI BRITO

32507333  ESTER VOLPE ROESNER

32506835  GABRIEL CHEHOUD OTTANO DA ROSA

32516383  GABRIEL GEORGES HAIDAMOUS

32504208  GABRIEL JOSE DUDA

32506204  GABRIEL PIVETA GIACHINI

32518980  GABRIELLY GOLEMBA DE OLIVEIRA

32501903  GIOVANA MONTEIRO RODRIGUES

32504134  GUSTAVO DE AZEVEDO NERY

32508503  GUSTAVO ROMEIRO PINEDA DE LELIS

32512662  IASMIN GOMES SANTANA

32507644  ISABELA CAMPAGNOLI LISS

32514970  ISADORA CAMARGO GOMES

32514598  JEAN KENJI TSURUDA

32510613  JESSICA FERNANDES DA SILVA

32507437  JOAO GUILHERME MORAES MACHADO

32511383  JOAO OTAVIO BRAZ PAIAO

32502751  JOAO PEDRO LERMEN DOS SANTOS

32515184  JOAO PEDRO PONTES RODRIGUES

32516137  JOAO PEDRO STEFANINI

32516969  JOAO VICTOR BARBATO VIEIRA

32514955  KARINE MIRANDA SILVA

32506714  LAURA NALDI FROES

32506527  LEONARDO ALBINO SCAGION

32507655  LEONARDO HENRIQUE

32505340  LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA

32517787  LUAN MARQUES TEODORO

32504521  LUCAS AJONAS FRRRAZ

32517862  LUCAS RODRIGUES PESSOA

32507683  LUISA HIKARI BARAN SHIMIZU

32512033  LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE OLIVEIRA

32519034  MARCUS VINICIUS JOSE GRIMAS SENEDESE FILHO

32504915  MARIA ANGELINA PELOIA SANTOS

32514562  MARIA AUGUSTA CORDIOLI MICHELATO

32517679  MATHEUS PRESTES BARROS

32501282  MAURO BRAGA FERREIRA

32503373  MAYSA SANTOS NOSCHANG

32514029  MIGUEL VIANNA DE OLIVEIRA

32500461  MYLENA MANZONI BENTO

32506255  NICOLAS GUIEIRO REZENDE

32501035  PAULO HENRIQUE DE CARVALHO SCHIAVINATO

32512444  PEDRO HENRIQUE DO CARMO COSTA

32505885  PEDRO MEDEIROS

32511266  POLIANA DE OLIVEIRA

32510630  RAFAEL ALMEIDA CENTURION

32512339  RAFAEL JAVAROTTI HASS

32516529  RAFAELA DE OLIVEIRA COSTA WEBER

32517830  RAQUEL ANTUNES RODRIGUES

32507034  RICARDO SHU

32516240  SANDRO AUGUSTO PICININ LUSA

32515195  SHINDI KATO

32515495  VICTOR GABRIEL AMARAL

32513169  VIKTOR ENRIKEVICH ZAMA

32508124  WILLIAM GABRIEL MONTEIRO DE JESUS

32518000  YAGO TSUBOI SALICIO


ARQUITETURA E URBANISMO (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32515492  ALICE OLIVEIRA SCHIMITI

32505960  ALINE XAVIER FRAGA

32501485  AMANDA BARONI COSTA

32516433  AMANDA GEIDELIS

32516844  ANA JAMILLY SANTOS CUSTODIO

32509107  ANA LETICIA ODEBRECHT NASSIF

32504918  ANA LUIZA GASPAR DOS SANTOS

32500696  ANABELLA XAVIER MORAIS

32501782  ANNA JULIA CARRARA GONDIM

32511281  ANTONIO CARLOS PRODOSSIMO

32512412  ANTONIO COLBACHINI FERRAZ

32510469  ARIADINI THASMO DA SILVA

32502612  ARTHUR CIONI PENACHINI

32513458  ARTHUR ZANIN

32515544  BEATRIZ BARCELOS DIONISIO

32519117  BEATRIZ CHRISTINA DE OLIVEIRA COVRE

32513633  BRUNO YOKOO DE CARVALHO

32500887  CAMILE FERNANDA GONCALVES SILVA

32514854  DAYANE GABRIEL PONTES

32506315  ELLYN FERNANDA SEIDLER MONTEIRO

32511015  EMILI EDUARDA MARCAL DE LIMA

32516158  EMILY ROBERTA MONTEIRO

32500053  EMMILY SILVA LIMA

32515501  GABRIEL GONCALVES RAMOS

32519344  GABRIEL HAAG MAZZINI DA SILVA

32500013  GABRIEL VANZO BERTO

32505872  GABRIELA KAWANY FERREIRA BOTAZOLI

32510495  GIOVANNA CAMILOTO ZANELLI

32509364  HELOISA ARCANJO FERREIRA

32501161  HELOISA VELANI DE BARROS NEGRAO

32500927  IGOR YUJI MATSUBARA

32510723  ISABELA ANTUNES LEONEL

32515415  ISABELA SOARES ZIELINSKI

32511055  JULIA TIEMI SILVA FURUSATO

32504371  KATRIN WAGNER CHIARATTI

32504225  KAWANE VITORIA CORREA

32503378  LAURA FABRI

32520198  LAURA HELENA ALBERTO DA SILVA

32506938  LEONARDO ARRUDA GADELHA

32500201  LEONARDO GONCALVES DA CRUZ

32513974  LEONARDO KATO AOKI

32511873  LEONARDO NASCIMENTO COELHO

32503478  LETICIA MARTINS BERBERT

32500484  LINCOLN MATHEUS MACHADO VIANA

32515452  LIVIA MORELLI SACCARDO

32513998  LORENA VERONESI DEMIAN

32508624  LUCAS ROCHA BONIFACIO

32516734  LUISA VALENTIN PEITL

32509212  LUIZA GABRIELA GODOI ARIZA

32517886  MANOELA RASZL GAGLIARDI

32516423  MARIA CLARA BOTT OLIVEIRA

32505104  MARIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO

32512764  MARIA EDUARDA DE MAURO DAMASCENO

32510566  MARIA EDUARDA SANTOS PIMENTEL

32500559  MARIA GABRIELE GOULART DE LIMA LOPES

32512429  MARIA JULIA GHIOTTO

32515369  MARIA LUIZA RODOLFO OTSUKA

32510507  MARIA VICTORIA ANDRADE PALMA

32516965  MARIA VITORIA RODRIGUES DIAS

32508814  MARIANA FEDRIGO PELISSON

32519587  MARINA MADEIRA HONORATO

32515313  MATHEUS BORTOLOZZI GIRALDI

32506317  OTAVIO MARIM VICENTINI

32506968  PIETRO DOS SANTOS LIMA

32516447  RAISSA VITORIA MENDES DA SILVA

32500205  REBECA TORQUETI DOS SANTOS

32520333  RYAN RAFAEL DE OLIVEIRA PAJEU

32517991  SOPHIA FERNANDES CABRERA

32507366  TATIANA BANFFY JULIANI

32506347  THAINA ARCARDE PEREIRA


ARQUIVOLOGIA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32515923  GABRIEL DE LIMA ALMEIDA

32509893  GABRIEL SABIAO DE OLIVEIRA

32517333  LOANA MARIA LIMA LOURENCO


ARTES CÊNICAS (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32516655  ALVARO WILIAN BOSSO DA SILVA

32504630  ANA BEATRIZ MARQUEZ

32503545  ANA BEATRIZ TINI FERREIRA

32513474  ANA JULIA MAZIA DA COSTA

32516570  ANGELA RAISSA AP AMARAL DOS REIS

32519651  ARTHUR NICOLAS REBECCHI PRJEVUSSKY

32516202  BARBARA VITORIA DELLAI

32504547  BRIAN HENRIQUES DA SILVA

32510487  BRUNA SOARES CARVALHO

32518313  CAIO AUGUSTO CARVALHO ARAUJO

32514284  CARLA CRISTINA DE ANDRADE BALDINI

32511314  CHRISTIAN CESAR FERNANDES

32514979  DAVI QUADROS MORAES DA SILVA

32508160  EMILY GOULARTE FERREIRA

32520422  EMILY VIANNA PIGOZZI

32502021  FELIPE SILVA DE SOUZA

32515784  FERNANDA AVELINO RIBEIRO

32512993  FLAVIA MARQUES TEIXEIRA LINDENBERG

32516775  GABRIEL MORAES DA SILVA

32500618  GIOVANA APARECIDA DE SOUZA

32519174  IAGO MUNIZ DE ALMEIDA

32520394  JESSICA CAROLINE GONCALVES

32513901  JOAO GUILHERME SCOPONI

32518715  JULIO CESAR GOLTZ CARNEIRO

32503472  KARLA ISADORA FERREIRA COMINI

32507023  LEONARDO LOPES DO VALE

32503903  LETICIA LIMA

32504567  LUANA APARECIDA DA SILVA SANTOS

32510274  MARIA EDUARDA LUZ DE JESUS

32513805  MARIA OLIVIA NASCIMENTO CORDEIRO

32519407  NICOLE ARRUDA FRANZON

32515277  PEDRO HENRIQUE FRANCO VIEIRA

32506410  RAFAELA PAIVA GASPAR

32520468  REBECA PAULUCI EMERICH

32520054  VITOR HUGO LOURENCO DA SILVA


ARTES VISUAIS - LICENCIATURA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32517950  ANTONELLA CASAROTO MAFFIOLETTI

32503638  BEATRIZ ESTEFANI GUEDES DOS SANTOS

32513665  BEATRIZ FROIS GREINERT

32507803  CAMILLE FERREIRA GUAZZELLI

32520229  ERYCK RODRIGUES ANTUNES

32511457  GABRIEL SANTOS BOVETTO

32510055  GABRIELA ARAO LIMA DOS SANTOS SILVA

32516758  GABRIELLE ROSSI YAMAGUCHI

32504251  KAUE IWANAGA TAKEDA PAIS

32507662  LEONARDO ALVES

32515174  LUANA GONCALVES PROENCA DA SILVA

32520289  LUIS FELIPE MARTINS BRAGA

32511398  MARIA CLARA PEDRO TORRES

32512693  MARIA CLARA SISTE MAIA

32513496  MONICA FUZIHARA MINAMI

32519720  NATALIE CHRISTINE PEIXOTO ALVES

32509197  NICOLLY NAMIE ONISHE

32508157  RONNAN YUDI ENOMOTO MORAES

32512829  SOFIA LAURA MAFORT

32515037  SOFIA MOTTA CORNWELL


ARTES VISUAIS - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32508548  BEATRIZ HELOISE DA SILVA TEIXEIRA

32505369  CESAR ALVES NARDELLO

32507802  DAVI RIBEIRO DE ALMEIDA

32510737  GABRIELA NAMIE IMOTO

32501048  IZABELLE HASHIMOTO LIMA ARAUJO

32513544  JOSE SILVIO COSTA DO NASCIMENTO

32508166  KAUA DE FARIAS MARCONDES DA SILVA

32520435  KLAUS PETROSKI FERREIRA

32501775  LUANA URTADO BATISTA

32510557  LUCAS DA SILVA PEREIRA

32516427  MARCOS LUIS VERDEIRO DA SILVA

32506618  MARIA LUIZA BORDIGNON GODOI

32509323  MARIA VICTORIA DOS SANTOS MARTINS

32516347  MARIANA VIEIRA COSTA

32515514  MATHEUS MACHADO AMARAL

32509158  MILENA BAZAN ALBUQUERQUE

32519368  RAFAEL ROSSAFA RODRIGUES

32515968  RAISSA MARQUES GOMES NASCIMENTO

32500930  THALIA MAFRA DIOGO DOS SANTOS

32500969  VITORIA LUIZA SILVA


BIBLIOTECONOMIA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32513051  BEATRIZ MACHADO DA CONCEICAO

32517388  DANIELLA HASSUIKE DOLIBAINA

32517609  GABRIEL PAGLIARI CARRARO

32503554  GIOVANNA MARQUESETE

32517364  ISABELLA HASSUIKE DOLIBAINA

32510657  JULIA REGINA NANNI SILVA

32500211  KESYA EMILLY SANTOS RIBEIRO

32517803  MARIA PAULA CARNELOSSI DA SILVA

32513969  NICOLLE MARTINS AMORIM

32519385  OTAVIO LUIZ MUZZOLON DOS REIS

32519540  PEDRO HENRIQUE BEZERRA DE SOUZA

32506929  SUELY IAMACHITA DOS SANTOS SAITO


BIOMEDICINA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32504191  AGATA LHEWICHESKI DAS DORES

32519497  ANA BEATRIZ ALMEIDA DOS SANTOS

32512678  ARTHUR MIKALIXEN

32519087  GABRIEL KOYAMA GERMINARA

32513770  GIOVANA FRANCA ZAVIERUCHA

32506750  GIOVANNA PAIVA CERETO

32512919  HELLEN CARDOSO PEREIRA

32509195  ISABELLA PONSONI GUSMANN

32510583  JULIA BERNARDI FARIAS

32506860  JULIA MIQUELETI HARACEMIO

32517737  LUANA LIBA MAFRA

32506545  MARIA JULIA ANDRADE DE ASSIS

32515688  MURILO OLIVEIRA PREVELATO DE PAULA

32519098  NAYARA BALARDIN

32502055  REBECA DORIS DA SILVA HEADLEY


BIOTECNOLOGIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32510543  ANTONIO AUGUSTO AGUILAR DE AGUIAR

32508588  ARTUR SOUSA MARCHI

32515490  CAMILA LAIS DE OLIVEIRA DE AZEVEDO

32516100  EDUARDA PRISCILLA MIURA

32500953  FLAVIA FERREIRA

32514339  JOAO HENRIQUE MANO DE OLIVEIRA

32510190  JULIA DIAS BUENO

32520430  JULIANE IZIDIO ROGENSKI

32513410  LUARA CHAGAS DE OLIVEIRA

32513559  LUIZA ALVES DE SOUZA

32512745  MARIANA VILELA RESENDE DE OLIVEIRA

32519611  PEDRO FERNANDES DE SA

32520565  PIETRA NOGUEIRA FERREIRA

32502290  SOPHIA PAZIN COLCHESQUI

32504716  TARIK KASSAB DE ALMEIDA


CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32504189  ALUISIO DE OLIVEIRA BARBOSA

32507688  ANA CLARA COUTO GALAVOTI

32509939  ANDRE FELIPE IJIRI RIBEIRO

32508428  ARTUR KENZO OBARA KAWAZOE

32506926  BEATRIZ TRIZOTTI YOSHITONI

32508878  CAIO MENDONCA KROL

32500441  CAIO SWEIVER DE CARVALHO

32511315  EDUARDO FERNANDES LANZA

32503754  EDUARDO RODRIGUES ABREU

32514869  GABRIEL PADUAN COFANI

32512848  JOAO GABRIEL FERREIRA BORGES

32516233  JULIO CESAR DA SILVA SANTOS

32515627  LARISSA AYUMI COSTA

32505854  LAURA BRENNY MARTINS

32504226  LEONARDO GERRARD DE ARAUJO RIBEIRO

32510576  LEONARDO OMOTO SATO

32506039  LEONARDO WELTER

32507268  MARCELA DE OLIVEIRA DORIGAO

32503077  MARIA JULIA DA SILVA PAES

32519575  NICOLAS GUERRA SUZUKI

32500260  NICOLAS HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA

32518183  PEDRO GOES ASSIS

32518667  RENAN JOSE SILVA SANTOS

32510903  THEO MIYASHIRO LANFRANCHI

32503734  TIAGO MORROQUE STRESSER DOS SANTOS


CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32521257  ADRIANO LUCIO UCHOA BRANDAO

32520908  ALEXANDRE DA SILVA MARCHIOLI

32521093  ALEXANDRE DE MELLO BORDIGNON

32520995  ANDRE LUCAS MARUYAMA ZANI

32521155  ANDRE TOMONAGA SCHETTINI

32520892  ANTONIO CHERUBIM TAVARES DA SILVA

32521306  ANTONIO JOSE DOS SANTOS

32521247  BEATRIZ MOTA GARCIA TERCIOTTI

32521345  CARLOS EDUARDO DOS SANTOS

32521126  CLEITON VALDIR RIBEIRO DA SILVA

32521229  EDUARDO AFONSO DE CRISTO

32521102  EDUARDO PEDRO BARBOSA

32521464  FELIPE LIVIERO DE FREITAS

32521299  FERNANDO YUDI OBARA

32520911  GABRIEL HENRIQUE IMBRIANI

32521007  GABRIELA VITORIA VIEIRA

32521368  GRACIELE MIKI SAZAKA

32521160  GUILHERME COSTANZI DO

32521018  GUILHERME NASCIMENTO BRAGA

32520903  GUILHERME TERZIOTTI

32521473  GUSTAVO FERREIRA DA FONSECA

32521079  HEITOR OLIVEIRA NUNES

32521427  HERIK DAURIZIO RICARDO

32520859  IGOR OLIVEIRA DUARTE

32521339  JOAO PAULO MORO VENANCIO DA SILVA

32520909  JOAO VICTOR MESSIAS ROMAGNOLI

32521223  JULIA YOKOYAMA MASSAKI

32520967  KAWAN HARSHE KAKUBO

32521094  KEILA KAORI HORIYE

32520875  LUANNA GARLA

32521441  LUCA AMARAL ALVANHAM DE SOUZA

32521001  LUCAS ANTONIO CUNHA RODRIGUES DA SILVA

32521158  LUCAS GARCIA DIAS DE OLIVA

32521471  LUCAS PIRES FELICIANO

32521307  LUIZ GUSTAVO BERNARDES GIROTTO

32521146  MARCOS VINICIUS BEREGULA FERREIRA

32521150  MATEUS PANUNCI GONCALVES

32521308  MICHEL IAGO DA SILVA

32521429  NAIARA CRISTINA BENTO

32521374  NAYARA SATICO YANAGIDA

32521273  PATRICK MENDES BISOLATO

32521437  RAFAEL FIGUEIREDO COBO

32521440  RODRIGO HENRIQUE HATUMURA CAPELLO

32521314  ROMULO CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA

32521379  SOFIA GUTSCHOW CASAL

32521120  TAYNARA RIBEIRO ELEUTERIO

32520938  VICTOR HUGO MARTINS ESCARCE

32521050  VINICIUS YUDI OYA

32520904  VITOR DA COSTA GARCIA

32520950  WALLACY SEBASTIAN APARECIDO JERONIMO DE ALMEIDA


CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32513492  ADSON RYAN VITTI GODOY

32508425  ALLANA MENEZES DA CUNHA

32506754  ANDRE LUCA DO ROSARIO MENDES AZEVEDO

32509076  ANDRE MIYASHITA NISHIMURA

32516869  ANNA BEATRIZ DE SOUZA SILVA

32515498  BRENDA FERNANDES SILVA

32503593  BRUNA LANDGRAF PEDREIRO

32502053  CLARA HELENA BOSZCZOWSKI CARVALHO

32512806  ERICA DE PAIVA THOMAZZETTI

32515092  FERNANDO FREITAS DOS SANTOS

32520602  GABRIEL MIQUELETI HARACEMIO

32513015  GABRIELA FRUNGILLO DE SA

32505852  GUSTAVO HIDEKI FRASSON NAKAGAWA

32514017  HELOISA MARQUES DE FREITAS

32505308  INGRID EDUARDA MARTELLI CORREIA

32503559  ISABELI GODOY

32514872  JEAN CARLOS PEREIRA DE CAMPOS

32515183  JULIA DOS REIS SILVA

32517090  JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

32513077  KENZO LUIGI TAKEI PILASTRE

32511098  LEONARDO DIB DE SOUSA ABUSSAFI

32503036  LETICIA MAXIMO

32520038  LUCAS FERNANDO HIDEKI MIYAJIMA MASSUDA

32518510  LUIGI DOS SANTOS LEAL DA SILVA

32513016  MARIA LUISA PINTIASKI PALACIO ALVES

32506680  MARIANA SARAIVA ELIAS ROSSITTO

32514209  MATHEUS DE ALMEIDA BERALDO

32517229  NATHAN ELIAS SILVA

32504488  RAFAELA RODRIGUES MORAES

32519042  RYAN SOZO CORDEIRO

32507681  SABRINA DOMINGUES MONTEIRO

32509562  SAMUEL CABRAL MELLO PIMENTA PASTOR

32512393  SARAH LETICIA MARTINS

32511322  SOFIA CLARA GODOI DE OLIVEIRA


CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32518590  ALCINDO CRAVERO PADILHA

32515730  ALICE MARTINS AMERICO DE SOUZA

32518717  ANA CAMILLY CORREA DAMACENA

32518412  ANNA JULIA FERMINO SERVILHA

32514434  AYRTON HANIEL FERREIRA AQUINO SOUZA

32514838  CLARA CATARINA DE FREITAS CHEQUIN

32510586  EDUARDA FERNANDES IACONO MACHADO

32510965  FELIPE CASTELHONE GARCIA

32513622  FERNANDO FERNANDES MACHADO

32520584  FERNANDO HENRIQUE ALVES MAUAD

32519055  FRANCIELLY CAROLINE APARECIDA HERNANDES

32520799  GIOVANA CAETANO SOUZA RIBEIRO

32500829  HENRIQUE MENDONCA BRAVO

32502861  IAN TERTO BARBOSA DE ANDRADE

32505282  IGOR EDUARDO CORDEIRO CEPIL

32511889  JOAO MARCOS VACARIO PEREIRA

32518902  JOAO PAULO ALVES MASSONI

32517997  LUANA LOPES SERGIO

32509335  LUCAS PAPPADA LEUZZI

32515198  MARCELA CAROLINE LEAL

32515121  MARIA EDUARDA SILVA COSTA

32504002  MARIA FERNANDA MOLINARI VANZO DOS SANTOS

32512441  MARIA LUIZA APOSTOLO MANOEL

32508765  PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS SOUZA

32516633  PEDRO HENRIQUE PIVETA DELFINO

32512837  RICARDO JOSE BATISTA FILHO

32506891  VALENTINA SIQUEIRA VIEIRA

32520373  YASMIN AIKA KIMURA


CIÊNCIAS CONTÁBEIS (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32502739  ALINE TORMENA

32500316  ANA CLARA CEZAR CAMARGO

32517157  ANDERSON LUIZ JULHO

32501808  ARTHUR LUIS DOS SANTOS PONCE

32517918  ARTHUR VINICIUS LALAU HODA

32513405  BRENDON MORONDI DA SILVA MEDEIROS

32517223  BRIANNE FERNANDA OZAWA

32518543  DOUGLAS PHELIPI SOARES RIOS

32513607  EMANUEL ROSSINI SANT ANA BOTELHO

32513685  ENZO TOSHIO ORINOUTI NAKANISHI

32512986  GABRIEL VINICIUS ALIBERTI BARBOSA

32512568  GIOVANNI ORTIGOSA RODRIGUES GARCIA

32517084  ISABELLA BARONE DA COSTA

32500727  JAQUELINE LORRAINE DIAS DE OLIVEIRA LACERDA

32502411  JONATAN ALAN DE JESUS

32501847  JOSE EDUARDO BARBOZA

32515366  JULIA PANCIONI SILVA

32508600  KAUA FELIPE BATISTA CAVALCANTI

32511938  LETICIA CRISTINA SISTI

32513696  LUCAS TOMAS RASTEIRO

32515958  MARCELO JUNIOR FELIX

32513905  MARIA EDUARDA NASCIMENTO ROSA

32519109  MIRELA REDIVO PATUSSI

32514157  OTAVIO AUGUSTO DUCHESKI LIMA

32509930  PATRIK DANIEL JARDIM GATTO

32519010  PAULO GUILHERME DA SILVA NETO

32516186  PEDRO AUGUSTO ALMEIDA BUENO

32516763  PETRYC CASU SILVA

32500089  PRISCILA KUTISQUE DE OLIVEIRA

32511827  RAFAEL LIAN MARTINELLI DA SILVA

32505163  ROSANGELA DE JESUS COSTA

32520186  ROSIMARCIA APARECIDA GARCIA

32507408  STEVAN FAGOTTI MIRANDA DE PAIVA

32514088  VICENZO ALEXANDRE OLLIVETTI DE PAULA

32518447  VICTOR YUJI DE SANT ANA LOURENCO


CIÊNCIAS CONTÁBEIS (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32513255  ADRIAN BUGATTI PEGORARI

32510204  ANA BEATRIZ FERRI GONCALVES

32509825  ANA BEATRIZ NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA

32500055  ANA CAROLINA SOUZA SANTOS

32507335  ANA EDUARDA FERREIRA STEIN

32519228  ANA SILVIA MENDES OLIVEIRA

32514835  ANA VITORIA

32515386  ANA VITORIA PIRES

32501172  ANNE GABRIELLY NALIN

32518700  BRUNA ALEXANDRA CARDOSO DE ALMEIDA

32518670  BRUNA CAROLINE CANDELARIO MANOEL

32508398  BRUNA LETICIA DE MELO SILVA

32514804  CAMILA ITO FERREIRA

32508431  CAMILLA RIBEIRO DA CRUZ

32515497  DANIEL EVANDIR PAZELLO SILVA

32503969  DANIEL FONTANA BORGES

32519200  DARLING CAETANO DA SILVA

32503428  DAVI DUNZER FRANCO OLIVEIRA

32519457  DAYANE FERNANDA FERREIRA

32503935  DENIS FONTANA BORGES

32515553  DIONATAN DANIEL BARROS NETO

32510388  DOUGLAS SOUZA DO NASCIMENTO

32501088  EMANUEL CARLOS DA CUNHA

32516837  EMANUELE VITORIA DOS SANTOS

32514404  ESTEFANY DE MATOS DA SILVA

32502435  EVERTON LAURENTINO MORAES

32515334  EVERTON LUIZ SCHELEIDER

32513552  FELIPE SAMUEL LEAL DA SILVA

32514661  FELIPE WEBER FUENTES

32511471  FERNANDA DANIELA SALES ARAUJO

32516601  FERNANDA GRAZIELE RIBEIRO DOS SANTOS FERREIRA

32505438  FRANCIANE DOS SANTOS MOREIRA

32508714  GABRIEL PEREIRA FARIAS

32514646  GABRIELA MARIANA GONCALVES DA SILVA

32512250  GABRIELY CRISTINA ABILIO DE LIMA

32511783  GIOVANA ALVES DA SILVA

32505581  GIOVANNA GABRIELLA DA SILVA

32509838  GUILHERME FELIPE GOMES MARTINS

32501833  GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO

32518422  HEDER HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR

32512269  HELISON ANTONIO NOGUEIRA COELHO

32502352  JESSICA DE SOUZA MORET CRUZ

32514117  JULIA MEDEIROS MENDES

32511195  JULLIA OLIVEIRA DOS SANTOS

32507868  KAROLINA BRIANEZI

32505835  KETHELEN ALVES BARBOSA

32508667  LAVINIA FERREIRA DA SILVA

32516325  LAVINIA MARIANA SILVA DA LUZ

32518956  LENNON BARBOSA FREITAS

32520636  LEONARDO DIAS RAMOS

32511968  LEONARDO SUGIHARA KATAYOSE

32516646  LETICIA KAORI NAKASHIMA

32510264  LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS

32519985  MARCOS LUCIANO RODRIGUES FERREIRA

32506242  MARIA HELOISA DE LIMA

32502743  MARIANA CAMPELO BRAGANCA DE PINA

32515062  MARINA SOUZA SANTOS

32504681  MATEUS DE SOUZA PEREIRA

32512564  MATHEUS AKIRA RINO KATO

32520106  MATHEUS ALVES MARIANI

32500415  MATHEUS HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO

32506670  NATHALY CRISTIANY MOREIRA SILVA

32513949  NATHALY LAIS LEONARDO

32500962  NICOLAS MURILO PIERIN

32517220  RAUL DE SOUZA CARVALHO

32509416  THIAGO HIRATA NUNES VIEIRA

32515550  VANESSA MAZIERO CAIRES

32501342  VITORIA PORTELA AGUIAR CARDOSO

32516096  WESLEY DE OLIVEIRA LODI

32506346  YAGHO JOSE DA SILVA


CIÊNCIAS ECONÔMICAS (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32505002  AMANDA MORIMOTO TOMINAGA

32506941  BRUNO TEIXEIRA DE CARVALHO

32509588  CAIO HENRIQUE GONCALVES DE LIMA

32506136  CINDY LANE DOS SANTOS GONCALVES

32503622  EDUARDO HENRIQUE MANFIO E SILVA

32519622  FERNANDA DIAS DOS SANTOS

32519450  GABRIEL KENDY ONO

32505327  GRACO MARTINS

32500637  GUILHERME PICON SERAPHIM

32517726  HENRIQUE YUJI SEKINE

32513046  JOAO GABRIEL FERREIRA BORGES

32513629  JOAO VICTOR OLIVEIRA MARIANO

32520248  KAWWE HENRIQUE NAVARRO VIEIRA

32519293  LARISSA RIBEIRO DE SOUZA

32503711  LEONARDO LUNA MENDES DE SOUZA

32511392  LUCAS GABRIEL FRANCA DE MATOS

32512864  LUIS FRANCISCO CRUSCIOL PARRA

32505489  MARCOS VINICIUS YUDI YOKOYAMA

32517307  MARIA CLARA SOUZA OLIVEIRA

32514875  MURILO SCARABELO ALMEIDA

32507811  NATHALIA ALMEIDA DE FREITAS

32506173  NICOLAS CASAROTTI MARIANO

32508492  PEDRO GANDINI MILANEZI

32511174  PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO SILVA

32506270  PEDRO LUCAS BENETACI FARINA

32512542  PEDRO RICARDO FRANCISCO PINTO

32517356  PIETRO HAGEMEYER BOBKO

32520206  VINICIUS RIBEIRO GROSSO

32507000  VITOR ALEXANDRE DOS REIS SILVA

32508294  VITOR FRANCISCO LUNA


CIÊNCIAS ECONÔMICAS (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32506310  ANA BEATRIZ MASSARENTE

32514640  BEATRIZ APARECIDA CUSTODIO TEIXEIRA

32511317  CAMILI FABIANA SILVA RIBEIRO

32519682  CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

32505621  CAROLINE GRANDI DE OLIVEIRA

32500570  DAVI SILVA CASARIN

32508508  ELISA SIRINO SANTANA

32504888  EMANUEL DE MIRANDA BATISTA

32500802  EMANUELE CASAROTTO NUNES

32514871  FELIPE CARVALHO OLIVEIRA

32514828  FELIPE FERRAZ

32501466  GABRIEL FELIPE SILVA DE OLIVEIRA

32510457  GUILHERME AUGUSTO CODATO GAVA SANTOS

32514644  GUSTAVO DA SILVA STEINHEUSER

32503351  HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA

32508943  HEVERLY CRISTINA ALEIXO DA SILVA

32507927  ISABELLA CENEGALLI FURTADO

32508564  JOAO VITOR VIEIRA CAPRI

32518876  KESIA RODRIGUES DA SILVA

32510829  LEONARDO ALEIXO FERREIRA DE SOUZA

32510218  LEONARDO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA

32506275  LETICIA MORAES CARDOSO

32506603  LORENZZA GARCIA DO AMARAL

32510384  LUIS RICARDO DA SILVA MIGUEL

32511370  MARCOS GABRIEL DE CARVALHO GARCIA

32516511  MATHEUS FELIPPE DE LIMA NESPOLO

32508058  PEDRO TREVISAN VIEIRA DE MELLO

32513184  RAFAEL VIEIRA DA ROCHA BELOTTI

32504642  RENAN SILVA DE PAULA

32517756  WALTER BRANDAO DA SILVA NETO


CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32520472  BEATRIZ BAGAGINI CARDOSO

32517159  CARLO SGRIGNOLI CARRERI

32511867  ISABELA DE HOLANDA STEFFANELLO

32516021  ISABELLA GUIRRO MENDES

32500534  MARCELO DA SILVA

32508110  MARIA LUIZA DA SILVA

32514594  MARIA LUIZA KUNEVALIKI PEREIRA

32500424  PAOLA NATHALIA MOREIRA DE SOUZA

32512294  PEDRO AUGUSTO BEGNINI SIMCIC

32500954  RAFAELA BEDENDO DE SOUZA

32512747  TONI WILLIAN PEREIRA MUNHOZ

32505063  VITORIA FERBONINK BARBARELLI


CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32511024  ALEXANDRE DOS SANTOS FRANCO

32520334  ARIEL RATKIEWICZ DE SOUZA

32516000  BIANCA LETICIA VELANI SILVA

32508380  CAETANO DE BRITO MOTA JUNIOR

32513497  CAMILA GABRIELI MARTINS

32507350  CAROLINA FISCHER

32513252  FERNANDO BARRETO DE SOUZA MARTINS

32520581  ISABELLA DA SILVA VALENTE

32508571  JUAN ANTONIO GAROFALO

32502981  JULIA FARAMILIO DE SOUZA

32500552  LEONARDO DOLCI MOUTA

32513666  LUCAS CARNEIRO DE FIGUEIREDO

32516323  MARIA PAULA PINELLI

32505599  MARINA LAGO RODRIGUES

32507385  MURILO ALBERTINI DE OLIVEIRA

32505441  RAFAEL DE GODOY SANTOS

32509533  RAFAELLA GOMES DIAS

32513314  VICTORIA LANFREDI DE SOUZA


DESIGN DE MODA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32513246  ANA BEATRIZ KUROWSKI

32513828  BEATRIZ RIGOBELO CONTE

32516690  BEATRIZ TERRA FERREIRA

32500327  CAILAINE NATALIA MORAIS CORREA

32512457  CAMILLY VITORIA DE SOUZA LIMA

32506711  DEBORA RODRIGUES PERON

32516390  EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA DA SILVA

32511421  EVELYN MARCELA ALMEIDA DE SOUSA

32508218  GABRIELE TONON VONO

32515260  GABRIELI OLIVEIRA VIDAL

32502328  GIOVANA FERNANDES GAROZZI

32509456  GLORIA CAVITIOLI XAVIER

32510072  HELENA AGUIAR PALADINI

32503120  HIAGO HENRIQUE DE CAMPOS VIEIRA

32507635  ISABELLA OLIVIERI FERREIRA

32500855  ISADORA PERARO REIS

32519988  JULIA STEFEN DE OLIVEIRA

32511644  KAUA MESSIAS SANTOS DE OLIVEIRA

32508558  KLEO SANTOS FELIX DA SILVA

32510131  LAIZ GUIMARAES DA SILVA

32506129  LEONARDO FERREIRA ISOBE

32500295  MARIA ESTER DE OLIVEIRA RIBEIRO

32514137  MARIA LUIZA URBAN POPOLIM

32508193  MARIA VITORIA DUTRA

32510890  MARIA VITORIA RODRIGUES ROSA

32500202  MARIANA BARBIERI KERBER

32506588  RAFAELA HASHIMOTO BULHOES DE OLIVEIRA

32519567  RAFAELA RINALDI REIS KULAIF

32514446  SARAH DE LIMA LOURENCO

32518579  SHARAH MEYSSA SALES ARAUJO DA SILVA


DESIGN GRÁFICO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32515462  AARAO YOSHIMUNE HISSANO

32503074  AGNES VOGLER CHAVES

32506915  ANA CLARA SOUZA RAMALHO

32506992  BRUNA DE PAULA LEOPIZE

32515656  CAMILA MAIA DE ALMEIDA

32504565  CARINA RAMOS DE PROENCA NEVES ARAUJO

32504257  CAROLINE MASUTA CEVERIANO DA SILVA

32505091  DANIELA CARDOSO GOULART

32513635  ELLEN BEATRIZ JACOB

32500189  ELOISA GOMES

32509162  ERICA FERNANDA IZABEL

32509549  EVELYN MOREIRA DA SILVA

32520058  FERNANDO DOS SANTOS AQUINO CAMPOS

32503033  FERNANDO HIDEKI KAWAMOTO

32500965  GIOVANNA MESSIAS DE SOUZA

32504409  GIOVANNA SATURNINO CHAGAS

32500143  GIULIA HELENA SEGANTIN DE SOUZA SOARES

32501186  GUILHERME HENRIQUE TOZATO

32503180  ISABELLA DE LIMA PERSZEL

32503014  LEANDROAUGUSTO SANTOS FERREIRA

32515947  LEONARDO BARRENHA MARTINS

32519390  MARCUS VINICIUS YOSHIMINE

32501969  MARIA CLARA FAVERO MARCONDES

32503102  PAULA ROMAO PEREIRA

32520075  RAFAEL ALVES FERREIRA

32508095  SARA VITORIA CORREA MATIAS

32508690  TAINARA GOMES DA SILVA

32502665  TATIANA SAORI HAYASHI

32511619  VANESSA MINAKAWA SATO

32501376  VINICIUS AUGUSTO BERTIN BORGES


DIREITO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32504800  ADRIAN LOBO FERNANDES DE JESUS

32504034  AMANDA GOMES DA SILVA

32520634  ANA CAROLINA DA FONSECA ZANIN

32500845  ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS

32501296  ANA JULIA VILELA ROSSI

32506358  ANDRE PALUDO FERREIRA

32503286  ANDREA TAILANY CORSE DOS SANTOS

32510579  ANGELINA BRASILIO SILVEIRA

32501029  ANITA COELHO

32510995  ANNA COLOGNI MULLER

32514574  ANNA ELOISIE PEREIRA VELOSO

32511277  ANNE VITORIA PORTO DE OLIVEIRA

32512594  BARBARA BASSO LEITE

32502203  BEATRIZ STEIN HEINEMANN

32510034  BIANCA DA SILVA SARDINHA

32509349  BRUNA COUTO BUENO STRIQUER SOARES

32508050  BRUNA TIEMI ZILIOTO WATANABE

32514182  CAIO HENRIQUE AMANO

32515380  CARLOS ALBERTO STABENOW NETO

32503511  CARLOS MIGUEL DOS SANTOS

32512579  DANIELLE DIAS DE OLIVEIRA

32506502  DANILO AUGUSTO PACHEMSHY GHELERE

32504407  DAVI GAVIOLI DE PAULA

32504467  EDUARDO ORTIZ LOPS

32514044  ELIANI BARBARA CAMARGO PEREIRA

32500170  EMANUELLE COSTA SILVA

32515145  ESTELA MILANEZI NASCIMENTO

32518852  FELIPE RODRIGUES RIBEIRO

32510641  GABRIELA AKEMI FARIA SUZUKI

32503164  GERSON LIMA DA SILVA JUNIOR

32508427  GILVANIR BOTAZZOLI LEAO

32502376  GIOVANA CAROLINA FLAUZINO

32502711  GIOVANA DE CARVALHO

32506200  GIULIA DOS ANJOS GUNDHNER

32500262  GUILHERME SILVA SANTOS

32504216  GUSTAVO BANI BELMA MOREIRA

32509844  HELENA DOS SANTOS SILVEIRA AMARAL

32506864  HELOISA HELENA PIEDADE BELISARIO

32514245  HELOISE CARVALHO DELLANI

32500248  IGOR RAMON DE OLIVEIRA

32501198  ISABELA TUTIDA KIM

32516303  ISADORA RHAYSSA FERREIRA DOS SANTOS

32520680  JEANE DERWOOD MILLS

32505968  JHENIFFER SANTOS AMARAL

32515511  JOAO CANDIDO BARBOSA CHAVES LEITE

32508480  JOAO GABRIEL MONTINI ROSSI

32514055  JOAO GUILHERME SIMOES

32517603  JOAO PAULO DE OLIVEIRA COUTINHO

32504254  JOAO PEDRO TODERO DA SILVA

32504723  JULIA AKEMI OBA

32504595  JULIA HANISCH TILGNER DE SOUZA

32509105  JULIA VASCONCELOS MARTINS DA SILVA

32501986  JULIANA RAISSA RAUBER

32505231  KAWAN GUILHERME PEREIRA

32516340  KETELIN SILVA RIBEIRO

32511771  LAIANY BEATRIZ XAVIER

32514411  LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA

32502452  LENARA LAVORENTE CHIROLI

32505223  LETICIA GONDIM NAKAO

32508341  LORENA CARVALHO CANDIDO

32512481  LUCAS LEITE NAPOLITANO

32506005  LUISE DA VEIGA THOMAZ

32502788  MANUELA DUARTE

32507011  MARCELLA EDUARDA GONCALVES

32514414  MARIA ANTONIA PEREIRA DA SILVA

32506536  MARIA CLARA COSSENTINI CAMPOS

32515167  MARIA EDUARDA CARMO OLIVEIRA

32503577  MARIA EDUARDA EMERICH GALHARDO

32500323  MARIA JULIA CINQUINI PETERS

32500227  MARIA VITORIA SILVA GREGO

32519061  MATHEUS VOGL FERRARI STINGHEN

32520806  RAFAELA VITORIA DA SILVA SOUZA

32520386  RAYSSA FERREIRA PINHEIRO DE CARVALHO

32517420  RUAN GABRIEL DE SOUZA

32517387  SOFIA PROBST PITTA

32506465  STEFANI ALVES DE MATOS

32520447  THAIS DUARTE SGARBI

32514650  THEO SILVA BUFALO

32505366  URSULA BOREAL LOPES BREVILHERI

32502987  VALENTINA DE TOLEDO COSTA


DIREITO (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32509039  ABIGAIL DIAS

32508962  ADDAN GABRIELL LIMA DE OLIVEIRA

32507006  ALINE FELITO WATANABE

32520486  ALLAN DA SILVA AMANCIO

32508994  ANDRESSA APARECIDA SOARES ANTONIO

32504206  ARTHUR CAZARIM MARQUES

32509053  AUGUSTO HENRIQUE BRANDAO SILVA

32514110  BEATRIZ AJITA

32508243  BEATRIZ FABIANO

32516662  BEATRIZ MARQUES BRIANEZI

32510573  BEATRIZ ZIMBARDI LOPES

32516045  BRENDA PADIAL FUZARO ROCHA

32503537  BRENDHA ISADORA FONSECA RAVANEDA

32515179  DANIEL ABRAMOSKI DE ANDRADE MELO

32519893  DANIEL ALVES DE OLIVEIRA

32517536  DANIELE REZUTTO DE SOUZA

32515455  DANIELLY SITKO FONGARI

32520183  DIEGO OSMAR OVELAR BATISTA

32519262  EDUARDO FURUTA GONCALVES

32511649  ELLEN CAROLINE ROSA

32517274  FELIPE AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA

32505650  FERNANDA FONTANA

32503763  GABRIEL FELIPE DOS SANTOS

32506304  GABRIEL TEIXEIRA GALEA FERREIRA

32517671  GABRIELA BUENO DOS SANTOS

32504201  GEOVANA VITORIA DE ALICE PAVANELI

32502972  GIOVANA CARLA LINS DA COSTA

32500789  GIOVANNA CAPOCCI VIOTTO

32513315  GUSTAVO DO SANTOS CAVALCANTI

32516216  GUSTAVO ZAPPAROLI SILVEIRA CAMPOS

32506052  HEITOR GOUVEIA DUARTE

32500610  HIGOR HENRIQUE BIGNARDI DOS SANTOS

32505434  ISABELA ALVES DE SOUZA CRUZ

32500929  ISABELLY KAUANY PINHEIRO

32513361  ISADORA PRIOSTI RONCA

32517694  ISIS XAVIER ALMEIDA ROSA

32509018  JOAO AUGUSTO GURGEL LOS

32513712  JOAO PEDRO CONTI RIBEIRO

32506770  JOAO VITOR GRACIANO CONSTANTINO

32514295  JOSE MARCELO DIAS DA MOTA URBANEJA

32515249  JULIANE VOLCE

32516773  KAMILLY VITORIA MENEZES CRISPIM

32512280  KATIA TAMARA DA ROSA FURTADO

32506800  LAURA SILVEIRA LUCINDA

32519640  LEONARDO CASOTTI PERES

32519796  LEONARDO PEDROLLI ALVARES

32511249  LETICIA MAYUMI SATO PRADO

32503215  LORRANE DIAS MENDES

32500120  LUIS FERNANDO DA SILVA

32500979  LUIZ ALBERTO KRYSZCZUN

32507722  LUIZA GAIOTO DA SILVA

32511750  MANUELA CORA PUATTO

32509862  MARIA CLARA BORGES RIBEIRO

32500910  MARIA EDUARDA AZARIAS LAZARI

32503716  MARIA EDUARDA DOS SANTOS RAMOS

32514805  MARIA EDUARDA SOUZA SANTOS DE MORAES

32507171  MARIANA MACHADO DE PAIVA

32504244  MARIANE CARVALHO SILVA

32520291  MATEUS GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA

32517812  MATEUS HENRIQUE FRANCO

32516737  MATHEUS AUBIN ZANETTI MANGEA

32519966  MATHEUS DE MELLO TAGATA

32519104  MATHEUS GUSTAVO BESSA DAS NEVES

32512046  NAGELA ANGELINI RECHER

32501388  NATALIA DOS SANTOS SOUZA

32505860  NICOLAS ALEXSANDRO JUCOSKI

32511555  NICOLE LIS ESPERANDIO BUENO

32513242  PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS LUZ

32510757  PRISCILA INACIO BORGES

32504432  RAFAEL GONCALVES DA SILVA

32502570  RAFAEL ROSSI NAZARIO

32500701  RAFAEL TIAGO DOS SANTOS PERES

32510326  RENAN SANTOS TEIXEIRA

32502594  SABRINA DE OLIVEIRA GOMES

32501797  THAINARA DOS SANTOS OLIVEIRA

32502160  THALITA VITORIA NUNES DA SILVA

32500670  THAMIRES DOS SANTOS SILVA

32517778  THIAGO CHRISTOFER DA SILVA SAMPAIO

32505341  THIAGO HENRIQUE REIS

32506387  VICTOR ENZO KURAMOTO


DIREITO (VESPERTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32507188  ALAN MAZIERI MARQUES DOS SANTOS

32505998  ALEX OLIVEIRA DOS REIS

32500516  ALINE ZACCARI BERTOLINI

32514877  ANA BEATRIZ TEODORO

32517321  ANA CLARA BASSETTO REAME

32504585  ANA CLARA NATAL MARTINELLI

32502552  ANA GABRIELA KOGLIN FELIPE

32505907  ANA JULIA TOYOKO GOULART

32516595  ANA LUISA MARTINS SILVA

32506514  ANDRE BLUM ALVES

32515080  ANNA JULIA NUNES DA SILVA

32504975  BEATRIZ SILVEIRA MUZY

32505475  BIANCA MOURA BETTIO

32511525  BRENO LINCOLN DE MELO AGUIAR

32508746  BRUNA MAYER ALVES DOS SANTOS

32500834  BRUNA ROSA DOS SANTOS

32505426  DANIEL VICCINO

32507766  EDUARDA CAMILY ROBERTO VIRGULINO

32504801  ELENA PESSOA DE ARAUJO

32518041  ELVIS PAULO DOS PASSOS

32500219  EMANUELA TEREZA RODRIGUES ZANIN

32517747  EMILLY CAMILY SANTOS DE OLIVEIRA

32500459  EMILLY CAMPOS SILVERIO

32515273  ENZO ORLANDINI

32518161  EVELLYN VICTORIA SILVA CHAVES

32507022  FERNANDO AUGUSTO SARTORI FILHO

32509193  GABRIELLE ARAUJO DE MORAES

32502683  GEOVANA MIRELLA SOARES DE SOUZA

32504464  GREGORIO SEL GARCIA FERNANDES

32508517  HELOA TAVARES DA MOTA DE JESUS

32510108  ISABELLE CATARINA MAURICIO

32503070  ISADORA FURTADO GOMES

32515731  JOAO HENRIQUE FORMIGONI

32510475  JOAO MALI DE OLIVEIRA

32501867  JOAO PEDRO DA ROCHA SILVA

32510568  JULIA GABRIELI FEITOSA DA SILVA

32511692  JULIA MAGALHAES FUMIS

32506634  JULIA MARIA SIMOES DOS SANTOS

32500693  LAIS APARECIDA CORREA

32502181  LARA ALVES DE CAMARGO BRAGA

32514733  LARA KATSUE FAVORETO SHIMOHIRO

32510896  LARISSA ANTUNES DE SOUZA

32514975  LAURA PRADO DE SOUZA

32501305  LEANDRO DE AZEVEDO COSTA

32506637  LETICIA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS

32508514  LETICIA CAMERLENGO LEDO

32516361  LUIS GUSTAVO ADAO

32515193  MAITE CAZELATO GIMENES

32503701  MARCELA CRISTINA MANSANO STABILE

32507723  MARIA EDUARDA GRECCO DE PAULO

32512493  MARIA EDUARDA MACHADO

32516864  MARIA EDUARDA MALAGUTTI COLLO

32514551  MARIA EDUARDA MENDES DA SILVA FRANCISCO

32503942  MARIA GABRIELA DE JESUS CALIMERIO

32513506  MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA GARCIA PEREIRA

32502367  MARIA JULIA LOPES

32500937  MARIA LUIZA BENEDETTI FERNANDES

32509413  MARIA LUIZA BITTENCOURT SANTOS

32506718  MARIANA ANTONIO CREMONESI FERREIRA

32519223  MARIANA VIEIRA DE ASSIS

32505980  MARINA MOURA HENRIQUES

32504773  MATEUS GUEDES ALCANTARA

32506403  MAURICIO BORGES RIBEIRO BRANCALHAO

32509625  MILENA GUERINO SILVA

32506652  NEUSA GOMES RIBEIRO ANGELIN

32511894  PEDRO HENRIQUE SANTOS FERTONANI

32501694  RAFAELA ALVES SOUZA

32507409  REBECA ZANONI LIMA

32514345  ROBERLAYNE DOS SANTOS MARTINS

32519243  SOFIA VICENCOTTO

32507807  THEO FELIPE OLIVEIRA GABRIEL

32516326  VICTOR HERRERO ESTEIN VIEIRA

32512665  VITORIA PARAZI BATISTA

32517533  VIVIAN BATISTA GOMBI

32516739  YASMIM FERNANDES PERES


EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO E LICENCIATURA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32508318  ALEJANDRA FONSECA VERAMENDI

32520184  AMANDA DOS SANTOS JOTA

32514453  ANA BEATRIZ DA ROZA

32506655  ANA CLARA VIEIRA DE FREITAS OLIVEIRA

32515547  ANA LIS MAEOKA AMARILHA DA SILVA

32519056  ANA LIVIA ALVES CAMARGO

32500669  ANA PAULA GODOI DA SILVA

32517245  ARTHUR MAESTRO BARUSSO

32515663  ASAFE ARAUJO CORREA

32509753  BEATRIZ OLIVETTI PAULINO

32514369  BIANCA CRISTINE DAVI DE SOUZA

32513509  BIANCA ZANINI PEREIRA

32509336  BRUNA CAROLINA PATUCI

32520589  BRUNO BARREIROS BERNARDO

32513721  BRUNO ORLANDI VALERIO JUNIOR

32508064  CAMILA MARIA OLIVEIRA MATA

32516998  CARLOS HENRIQUE CIRINO DA SILVA

32517072  CAROLINA DE LIMA FERREIRA

32507174  DANIEL GALVIS DOS SANTOS

32519474  DANIELA FARIAS RODRIGUES

32515597  DAVI JUN UENO ROCHA

32511079  DIEGO CRUZ DE MORAES

32517119  DIOGO SPERA NUNES

32505912  EDUARDO RYAN CAMPOS DE CARVALHO

32510934  ELISA SANTANA DA SILVA

32514443  ELISSON LUCAS PRATES BARBOSA

32514405  FERNANDA SILVA DUARTE

32520532  GABRIEL HENRIQUE TASCHETTI E SILVA

32503975  GABRIEL MARTINS SIQUEIRA

32502384  GIOVANA DE QUADROS HARA

32510003  GUSTAVO VIANA DE OLIVEIRA

32519544  ISABELLE FERREIRA REIS

32516659  ISABELLI BOVO DE OLIVEIRA

32511989  JEFFERSON DANIEL DA SILVA

32513546  JESSICA TRINDADE DOS SANTOS

32513754  JOAO HENRIQUE MODOS DE JESUS

32510343  JOAO PAULO DIAS DA SILVA

32511547  JOAO PAULO OLIVEIRA BAPTISTA FERREIRA

32513632  JOAO PEDRO DE CARVALHO OLIVEIRA

32513881  JOAO VITOR PRESCENDO XAVIER

32510241  JOTHAN HONORATO FREITAS

32515528  JULIA MOREIRA NASCIMENTO DE CASTRO

32517649  KELWIN FERREIRA GALHARDO

32513849  LARISSA PINHEIRO DO NASCIMENTO

32517363  LAURA CAROLINE FLAVIO

32517755  LAURA SOARES PEZZO

32516920  LEONARDO FANTIN DOS SANTOS

32517645  LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA

32510884  LEONARDO PUERTA DE AZEVEDO

32506196  LORENA SERRA TABORDA ROCHA

32513436  LUAN SILVA DE JESUS MACHADO

32502983  LUCAS BRAGA DOS SANTOS

32514528  LUCAS HENRIQUE BAUTZ

32504493  LUCAS HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA

32511435  LUCAS JOSUE SILVA DA ROSA

32510473  LUCAS MELCHERT FERREIRA

32519700  LUCAS MENDES RODRIGUES

32512252  LUIS CARLOS FLORENCIO GOMES

32511447  LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO

32514849  MARCELO DORACIO MENDES FILHO

32505400  MARIA EDUARDA AZEVEDO SOUZA

32505008  MARIA FERNANDA D AQUINO

32517907  MARIA FERNANDA YUKARI IZU

32520705  MARIA VITORIA DA SILVA OLIVEIRA

32520529  MARIA VITORIA MALTA FERREIRA

32510278  MATEUS PEREZ MENDES DE OLIVEIRA

32514023  MIGUEL TONON

32516308  MURILO DE SOUZA PORTO

32518782  NAIARA GABRIELA GIUFRIDA AZEVEDO

32519150  OTAVIO MUNHOZ CERRUTI

32500780  PAMELA DE AGUIAR CANTALUPPI

32516094  PEDRO SIMOES CREMONEZ

32517971  PIETRO SOARES PENDELOUSKI

32515443  RAFAEL JAIME BARBOSA PEREIRA

32500385  RICARDO FERNANDES SOARES

32501760  RODRIGO ONO

32518190  TAMIRES GIOVANA DA SILVA

32505182  THIAGO OLIVEIRA CORREIA

32511299  VINICIUS DE MIRANDA

32511732  WASHINGTON FERNANDO RAMOS


EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO E LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32513941  ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA PECANHA

32519708  ALINE KOROBINSKI RIBAS

32520033  ALLAN LOPES CORNELIO

32514471  ANA BEATRIS SILVA GARCIA FONSECA

32512334  ANA LAURA DE OLIVEIRA

32519683  ANA LUISA SOARES DE MIRANDA

32513305  ANA LUIZA FARIA PAULINO

32518766  ANDERSON JONAS DE SOUZA

32511688  ANDRE FELIPE BERNARDES DA SILVA

32516753  ANDREY MEDEIROS DE OLIVEIRA

32515777  ANNE LOUISE DOMINGOS VIEIRA

32520274  ANTONIO KAIQUE GOMES NACATA

32502500  BARBARA APARECIDA BARBOSA

32515786  BEATRYS COSTA

32501469  BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS

32517266  BRUNO LUAN VILELA FINI

32518682  CAROLINA DE BARROS PIRES

32515038  CAROLINA DE FARIA LAVORATO

32514801  DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA MORAES

32510341  EDISSON KARLO MARINHO

32516880  EDUARDO SILVA LOURENCO

32515363  FABIO KAZUO TAKEI PILASTRE

32506591  FRANK MULLER ENDLICH OLIVEIRA

32513478  GABRIEL EVANGELISTA OZELIN

32512606  GABRIEL FELIPE PONTES

32500268  GABRIEL GUIMARAES PEREIRA

32515508  GIOVANNA GARCIA COSTA

32508782  GIOVANNI VINICIUS ZATI

32508411  GUSTAVO ADRIANO DA SILVA

32502473  GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO

32506252  HEITOR AUGUSTO DIAS DOS SANTOS

32511574  HENDRYLL DA CRUZ SURJUS

32519967  HENRIQUE TIBUCHESKI SANTOS

32516641  HERALDO CHUDZIK CINTRA

32504542  INGRID IASMIN DE SOUZA ARRUDA

32519177  JENIFFER FONSECA REIS

32511002  JOAO ANTONIO BRITO MORAIS

32515938  JOAO EUGENIO CORNELIAN NETO

32512490  JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA PENKE

32500877  JOAO VITOR DE OLIVEIRA MARCELINO

32517448  JONAS PIRES RODRIGUES

32517593  KAIC VITOR MARTINS DE BRITO

32500245  KAUA CASTELLO REIS

32520095  KAUAN RODRIGUES DO PRADO

32510315  LEONARDO DOS SANTOS

32520440  LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA

32507605  LETICIA OLIVEIRA

32515840  LUAN FELIPE RIBEIRO SAGAI

32513214  LUIS FELIPE GOES ANACLETO

32516681  LUIS FERNANDO DA SILVA PINHO

32502799  LUIZ FERNANDO BRANDAO

32517775  LUIZ GUILHERME GONCALVES BRONZIN

32515500  LUIZ GUSTAVO GALHARDO SOUZA

32520059  LUIZ GUSTAVO SIENA ALVES

32516402  MARIA VITORIA DE OLIVEIRA

32504307  MARIANE GOMES TENORIO BORGES

32519705  MATHEUS CORRER LEITE

32520211  MATHEUS HENRIQUE FERRARI LEITE

32501826  MATHEUS MOURA FERREIRA

32507756  MATHEUS RODRIGUES NAVES

32510031  MURILO TEIXEIRA OLIVEIRA

32511344  NATHALLIA MOTTA ANDRADE

32516640  NICOLAS SAYMON DE SOUZA

32516947  OSCAR FUGIVALA PEDROSO

32515285  OTAVIO MURILO

32518506  PABLO HENRIQUE DA SILVA BATISTA

32513727  PEDRO VITORELLI PIAI VIEIRA

32515170  RENAN HENRIQUE GARCIA BANDEIRA

32520710  RENATA FERNANDA DA SILVA

32505105  ROGER GONCALVES MACHADO

32510346  ROMULO DINIZ CARVALHO

32511375  RYAN FABRI BENELLI

32504726  RYAN WESLEY DO NASCIMENTO DE SOUZA

32502526  SABRINA BARBOSA DE OLIVEIRA

32516614  STEFANY SANTANA SILVA

32519654  TIAGO SEIJY MACHADO HARA

32520393  VICTOR BENEDITO FELICIO SOUZA

32513813  VINICIUS ALVES CAMILO

32516897  VITOR HUGO BARBOSA REZENDE FOGATO

32511391  WESLEY LUIZ DA SILVA


ENFERMAGEM (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32508705  ANA BEATRIZ CLAUSEN NUNES

32515824  ANA LUIZA RODRIGUES GONCALVES

32500357  ANE ELISE GOES PEIXOTO

32510033  ANNA GIULIA ALVES DE SOUZA

32502266  ANNA JULIA TAVARES PIZZAIA

32511924  ANTONIA CRISTINE CORTELINI

32513981  BEATRIZ DE SOUZA BRANDAO

32516289  BEATRIZ DERETTI GOMES

32510460  BEATRIZ FERNANDES VILELA

32506629  BEATRIZ RODRIGUES BENEVENUTI

32513368  CINTIA KAORI SATO

32514705  DANIELE GAFFO GONCALVES

32507042  EMANUELI LOPES MARQUES

32502673  GABRIEL BERNAL CAMPOS

32506152  GABRIELA SOUZA BALDUINO

32502651  GABRIELLE LEME PIMENTA

32508257  GABRIELY CAMARGO ROZENDO

32500520  GIOVANA GIANNINI

32515686  GIOVANNA DE MOURA ANTUNES

32504529  GIOVANNA RAFAELA SILVA

32501502  HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS

32506250  HENRY EMANUEL DE GODOI ALIANO

32507166  ISABELLA MARTINS DE SANTANA

32517724  ISABELLY DA SILVA RICARDO

32500881  JHENIFFER KAROLINE MOREIRA LOPES

32511188  JULIA PEREIRA DE LIMA BRENZINK

32508853  KEMILY FERNANDA CARVALHO

32500840  LETICIA NATALY GOMES SOARES

32502118  LORENA CRISTINE SOUZA SILVA

32519164  LUANA PROCENCIO DOS SANTOS

32516264  LUCAS GABRIEL DE SOUZA LEITE

32515753  MARCO AURELIO DA SILVA SOBRINHO

32504081  MARIA CLARA DE FRANCA LEMES

32511715  MARIA EDUARDA DOS SANTOS RODRIGUES

32512469  MARIA EDUARDA GUADANHEN BELLA DOS SANTOS

32519616  MARIA EDUARDA PARENTE ASSUNCAO

32517944  MARIA EDUARDA POLEZEL RISSI

32501501  MARIA EDUARDA RODRIGUES

32503861  MARIA EDUARDA RODRIGUES SOUZA

32501819  MARIA GABRIELA PEREIRA

32512985  MARIA LUIZA GOBBI GARANHANI FERREIRA

32509883  MARIA LUIZA PEDRO

32512494  MARIANA WTASIUK CANEZIN

32515219  NATHALIA MARTINS LIMA

32501824  NAYARA CRISTINY PAULINO MACIEL

32508603  RAFAELA CENCIARELI SEGA CORDEIRO

32513282  RAUL ALVES PINHEIRO

32513515  RODRIGO DE PAULA DUTRA

32520295  TAYRINE CRISTINA BOVO

32502100  THAIS EMI TANIWAKI


ENGENHARIA CIVIL (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32503022  AMANDA MARQUES DE MORAIS SILVA

32510953  ANA LAURA DE OLIVEIRA SCHIAVON

32503853  ANTONIO GABRIEL FURINI

32509973  ARTHUR MANDUCA FERNANDES

32519542  ARTHUR SILVESTRE CALDEIRA MARQUES

32508497  BRUNO HENRIQUE BAZO

32511187  BRUNO PEDREIRA DE BRITO

32503148  CAIO WINKERT PETRELLI RAFFO

32503780  DANIEL GUERREIRO OLIVEIRA

32519259  DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA VERONI

32502674  EDGARD MARIN NETO

32509104  EDUARDA VICTORIA YOSHIDA SAKAIZAWA

32510769  FELIPE FERREIRA LIMA BISSI

32516029  FELIPE URIO CORREA

32500921  GABRIEL MONTEIRO DE CASTRO FERREIRA

32516307  GABRIEL RADIGONDA VIEIRA CANTANTI

32510334  GABRIEL SCHIBESLKY

32510907  GABRIELA SVERSUT CINQUE

32515059  GIORDANA VOLPI PERSUHN

32514135  GUSTAVO HARUO IDA

32510983  GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA

32510381  GUSTAVO TAKASHI SUURA

32516010  HENRIQUE DOS SANTOS NUNES

32515251  HENZO FELIPE BUENO MOREIRA

32504176  IGOR AGUIAR CORDOVIL

32513132  IGOR DE GOES MENDES

32512929  IGOR WILLIAN PIRES

32509674  ISADORA ALVES BATISTA

32502492  ISADORA PEREZ DOS SANTOS

32510449  ISADORA RODRIGUES CUNHA GALVAO

32504534  JOAO GABRIEL FERNANDES CAVALIERE

32502827  JOAO PAULO MUNOZ MELLO

32510463  JOAO PIRES NETO

32508958  JOAO VICTOR DE FREITAS LEONEL

32517000  JOAO VITOR BRUNELLI MELLO

32510560  JULIA GARCIA CARVALHO

32504939  JULIA ORLANDO MARTINELLI

32515039  KAIQUE SANTANA ROGERIO

32512750  KAROLINE PEREIRA PACHECO

32519748  LANA SANTOS BONIOLO

32505272  LARISSA DUARTE DE MELO

32516923  LAURA DIAS KAMISIMA

32512822  LAURA RODRIGUES DINIZ

32509977  LAURA VOLPI LEAO

32519850  LEONARDO VINICIUS PINTO DA FONSECA

32505557  LUCAS OKAMOTO YOSHIMURA

32502327  LUCAS VALARINI ELIAS

32511327  LUIS FERNANDO RIBEIRO RODRIGUES

32504360  LUISA FREDERICO MAKITA

32506910  MARCUS VINICIUS GALLETE

32503946  MARIA EDUARDA SARTURI

32510706  MATEUS GUIOTTI DE SOUZA

32509074  MATHEUS FERREIRA EUCLIDES

32517908  MILLENA PYETRA SILVA

32516013  MURILO ARAUJO EL HAOULI

32502901  NATALYA BEATRIZ DE SOUZA VERALDO

32509217  OTAVIO AJITA HILGERT

32517680  PABLO GUILHERME DE FREITAS BAILO

32501386  PEDRO HENRIQUE DE ABREU AGUILERA

32505862  PEDRO HENRIQUE DECHICO

32507176  RAFAELA MERCI DE ARAUJO

32504373  SABRINA LOUISE GOMES RIBEIRO

32508772  TAILON MENDONCA DA SILVA

32519261  TAIS RODRIGUES PIERDONA

32513634  TALES VIEIRA DE CASTRO

32513684  VINICIUS DE SOUZA

32519949  VITOR KENJI YAKUSHIJIN TANIGUTI

32515519  YASMIM DE MELO CAMARGO

32512029  YKARO GABRIEL MATIAS DE SOUZA

32510656  YURI LOPES DAHER


ENGENHARIA ELÉTRICA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32501180  ADRIANO VITOR PEDROSO FREITAS

32514744  ALBERTO KENZO DIAS OMURA

32502923  ARTHUR FEDATTO QUEIROZ

32517548  BEATRIZ PADERES BRUNO

32518046  CAUA BURKNER CUCCOLOTTO

32513036  DANIEL HENRIQUE SCHMOLLER MENON

32517525  EDUARDO MONTAGNA

32515028  ELLEN YUKA TOMA

32519839  ERICK VIEIRA DE OLIVEIRA

32516333  FELIPE DE SOUZA CORREIA

32506946  FELIPE FREITAS DE LIMA

32502898  GABRIEL KENHITI TSUJIGUCHI

32506726  GABRIEL ZAFFALON DA SILVA

32506445  GEOVANNE DAS GRACAS MOREIRA

32505585  GUILHERME BOTARO VILAS BOAS

32513377  GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA MAZETTO

32503422  GUSTAVO HENRIQUE VOLSO FERNANDES

32520784  HELOISA DE SOUZA FABRI

32504934  IAN IWAKURA LINO

32515056  IAN PABLO SALERNO FILGUEIRAS

32510293  IVAN TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR

32505368  JOAO EDUARDO LISBOA

32517651  JOAO PAULO PINEDA DOS SANTOS

32518304  JOAO PEDRO CANDIDO PINTO

32514510  JOAO PEDRO PASCUETTO PERIN

32516174  JOAO PEDRO ROSSETO RASCACHI

32519103  JOAO PEDRO RUIZ CASTILHO

32501091  JOSE MIGUEL LISBOA DE MENEZES

32506863  KAUA COSTA VILLELA

32513648  KAUA FELIPE SAKAKIBARA

32504648  KAUAN DE PAULA PICONI CORDEIRO

32515200  LAURO TABORDA LACERDA NETO

32509968  LAVINIA ROMBARDO FRANCINE

32516759  LOREN BIANCHINI FUSAHE FERREIRA

32519922  LUIS FERNANDO PIRES

32504978  OTAVIO SANDRI FERRETTO

32520620  PEDRO ARTHUR PEREIRA SCAPIN

32520412  PEDRO HENRIQUE VICENTIN FRANCISCO DA SILVA

32518268  RICHARD DANTAS BUENO

32516479  THIAGO CIMONETTI

32514011  THIAGO LUIS LIMA CESAR

32509656  TIAGO FIGUEREDO DE JESUS

32514493  VICTOR HUGO MONTANHER BALAN

32513376  VINICIUS JUN SALMAZO SEGUIURA

32502793  YAN LUCAS DE JESUS


FARMÁCIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32515765  ALINE SAYURI YOSHIMURA UEHARA

32512241  AMANDA MARQUES RIBEIRO

32507021  ANA BEATRIZ RAMOS MARQUES

32515557  ANA CAROLINA ARANA VARELLA

32513100  ANA JULIA CAMARA GARCIA

32506073  ANA JULIA DE ALMEIDA SOUZA

32513525  ANA RAFAELA NAKAMURA SERPA

32507604  BEATRIZ TORELLI MACHADO

32505276  BRENDA SANTOS SIQUEIRA

32513652  BRUNA KAORI KOMATSU

32518582  CAMILLY VITORIA FERNANDES DIAS

32507634  DANIELA LISSA TASHIRO

32501383  ELIAS BARBOSA DA SILVA

32507530  EMANUELE ARAUJO ORNELAS

32515749  FELYPE MOREIRA COELHO

32517158  GABRIEL BATISTA DE SOUZA VICENTIN

32511907  GABRIELA GASPAR DA SILVA ROCHA

32517054  GABRIELA MATSUMOTO HIBI

32502279  GEOVANA LIE SUZUKI SAKUMA

32515566  GRASIELE DE OLIVEIRA MOURA

32516231  JOAO CAETANO ROSSI SAMPAIO E SILVA

32501287  JORGE MASSAO SUGAYAMA FILHO

32505102  JULIA DE OLIVEIRA SANTOS ALVARENGA

32509775  JULIA MAYUMI SILVA

32518418  JULIO DANCS

32502721  KATHARINA AYA TSUZUKI SPRICIGO

32514678  LARA NOGARINI NOVI

32515139  LARIANE MARIA VANCO

32514062  LEANDRO AKIHIRO NAKANE

32510045  LEONARDO DE OLIVEIRA HIPOLITO

32502961  LETICIA DE MORAES FROTA

32518120  LETICIA DO NASCIMENTO CALAIS

32515396  LETICIA EGASHIRA FAVARO

32512179  LETICIA EMILY NAKAMURA

32512352  LIVIA SANTOS ALVES

32504606  LUCAS BASILIO PALMIERI

32505786  LUCIANO NAOKI YOKOYAMA

32507998  MARCELO ROLIM DE FREITAS FILHO

32514132  MARIA CLARA PRIFTIS

32511587  MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE BERALDE

32506720  MARIA EDUARDA ZANONI

32519641  MARIA HELOIZA TORRES PEREIRA

32500466  MARIA LUISA DE SOUZA

32507750  MARIA LUIZA SILVEIRA PREVIDE

32517067  MIGUEL NAZARIO SIMOES

32510998  MURILO MOTTA GONCALVES

32511580  NATALIA HARUMI SHOJI

32502600  NATHALIA NUNES DOS SANTOS

32516165  NATHALY DE MOURA VITORINO

32519923  NICOLE BEATRIZ PAIVA MARTINS

32511289  RAFAEL AKIRA ITO

32517238  RAFAEL LISBOA DA SILVA MARQUES DE AZEVEDO

32515083  SOPHIA PEREIRA LEME DA SILVA

32513922  TAIANE CAROLINE JORGE

32514546  VITORIA COSTA TOCHI


FILOSOFIA - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32518780  BRUNA OLIVEIRA BUENO DA SILVA

32518657  CAUE FELIPE CAROSSONI RIVERA

32517027  DAVI SOUTO BRESSAN

32503010  GABRIEL SEBASTIAO JORGE DE PAULA

32514362  GIULIANO BARAO BRANCALION

32510936  LUCAS GOUVEA REZENDI

32514455  LUCAS KOLTUN SANVESSO

32520164  MARCELO DONATO

32518391  RAMON AMORIM MULLER

32502980  THIAGO MARTIN DOS SANTOS ALVES

32513280  THIAGO SALVADOR NOVI

32505697  VINICIUS ACACIO FERREIRA DE SOUZA

32503921  WILLIAN DA CRUZ MARQUES


FÍSICA - BACHARELADO (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32515003  ADRIANO HENRIQUE GALL TREVISAN

32502017  ANDRE KIYOTA FREITAS

32516315  AUGUSTO MORAES FARIA

32508512  BEATRIZ SANTOS ALVES

32510668  BRIAN BUZUTTI SOUZA FERREIRA

32500527  FABIO EKALYEL CLAITON DOS SANTOS

32512263  GABRIEL CARGANO FERREIRA

32517604  GIOVANNY DE OLIVEIRA GODOI

32514346  GREGORIO CAETANO REIS FILHO

32502733  HELIO DOS SANTOS FELIPE FILHO

32513807  HELIO JOSE CONDE DAS CHAGAS

32512264  JULIA VICTORIA BARBOSA

32519319  LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS

32503576  LORENZO CAMICIA

32515803  LUCAS KOLTUN FERREIRA DA SILVA

32514028  NICHOLAS SEBASTIAN CARVALHO

32503645  RAFAEL FRANCISCO PRIMO SCHIABEL

32516269  RYAN PEDRO LOUSADA ELIZARIO

32511917  SANDHY LOPES PALMA

32519639  VITOR HUGO DE CARVALHO MENDES

32501111  YAN GUSTAVO SERET LEOM CORDEIRO


FÍSICA - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32517485  DALTONN BRANDAO CHAGAS

32508789  EMANUEL GARCIA DA SILVA

32507213  JOSE LUIZ MOLINA FILHO

32510222  MARIA VITORIA STOLL SALVADOR

32511709  MARIANA APARECIDA DA SILVA PIRES

32509575  MATHEUS HENRIQUE GARCIA

32516958  MIGUEL PEREIRA DE SOUZA

32504017  NYCKOLLAS LINARES FARIA

32515255  PEDRO LUIZ MAEYAMA

32502486  VICTOR ARAGAO COSTA

32508418  WAGNER HENRIQUE DE AZEVEDO JUNIOR

32518671  WELLINGTON MATHEUS DA SILVA


FISIOTERAPIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32505378  ANA BEATRIZ BALABUCH ARANTES

32500505  ANA BEATRIZ BELIZARIO TAVARES

32517407  ANA CLARA DE CARVALHO MATTOS

32509920  ANA JULIA MOCO CODAGNONE

32504917  ANNA JULIA PRADO E SILVA

32504858  ANNELISE CRISTOFANI CARVALHO

32519976  AUGUSTO EGEA LAZZARIN

32500767  BEATRIZ TOREZAN PISSOLOTO

32505897  BEATRIZ VOLPATO DIAS

32508981  CELINA FIGUEIRO ANAMI

32515158  EDUARDA FELISBERTO DOS SANTOS

32504466  ELLEN MARIA DA SILVA NOBREGA

32507752  EMANUELLE KAWANE DE OLIVEIRA

32504259  FELIPE DOMINGUES DE SOUZA

32508694  GABRIELA MOYA SHIMOMURA

32506388  GABRIELA OUCHIDA

32518229  GABRIELA RIBEIRO MACHADO CARDIA SIQUEIRA

32500283  GABRIELLY DA SILVA FREITAS

32505830  GIOVANA CORREIA PRAXEDES

32513056  GIOVANNA ALCANTARA LEME SIQUEIRA

32514902  GIOVANNA BASTOS ROBERTO

32515934  GIOVANNA GARCIA SERPELONI

32508707  INGRID MENDES DE ALMEIDA

32518800  ISABELLA CAMARGO DA SILVA

32514891  JOAO VICTOR LOPES SILVEIRA

32519148  LARISSA MARIA DA SILVA MEIRA

32514415  LAURA ASSUNCAO DOS MARES TEIXEIRA

32507498  LIVIA SOARES DE PAULA

32513698  LUANA APARECIDA ALVES

32513932  LUANA MIAKI BUDNY

32513407  LUIS FELIPE DOS SANTOS

32503811  LUIZ GUSTAVO MEDEIROS SOARES

32514364  MARIA CLARA BIACIO

32504498  MARIA CLARA PETRILLO GIOVINE

32514091  MARIA EDUARDA CANDIDO BRUSCHI

32502869  MARIA EDUARDA DOS SANTOS EUSEBIO

32510944  MARIA EDUARDA GASPARELLO MOTTA

32512325  MARIA EDUARDA PAVANELI JULIO

32513762  MARIANA MARQUES PEDRACOLI

32504531  MARIANA PAULA DE CARVALHO

32508135  MAYARA AKEMI SILVA

32508141  MIGUEL CORREIA PFAHL

32505004  NATHALIA CARVALHO ZIMMERMANN

32505100  PAULO WASSILEVSKI GOMES DE SOUZA

32501949  REGIANE GABRIELE DA SILVA

32515005  STHEFANY MARIA MARTINS

32519529  TEODORA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS

32514131  THAIS DOS SANTOS LUIZ

32504707  THAIS ELOISA CARNEIRO DA SILVA

32500777  VALTER HENRIQUE OMETTO


GEOGRAFIA - BACHARELADO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32518897  CAMILA DANUBIA COLENET RODRIGUES

32512671  CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

32520285  DIOGO MENEGUETTE OLIVEIRA

32509652  EDNALDO ALMEIDA SOUSA

32512549  EDSON ALENCAR DE SAO MIGUEL

32509634  EDUARDO OGLEARI

32510461  JOAO PEDRO DUARTE MARQUES

32511749  JOELI DE SOUZA

32509655  LAURINDO PANUCCI FILHO

32514212  LUCAS DONATO BOLONECKER

32515176  LUIZ FELIPE ARRABACA APOLINARIO

32515477  MARCIO AURELIO DA SILVA

32509730  REGINALDO MARANGONI

32509454  RICARDO SEIDI SHIGEMATSU

32501140  WESLEY MATHEUS DOS SANTOS

32509715  WILLYAN APOLONIO DOS SANTOS


GEOGRAFIA - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32502215  BRAYAN FONSECA DE LIMA

32504426  CAMILLE TOPAN BOTELHO

32503048  ELORA BOMBARDA

32512306  FRANCIS AZEVEDO DA SILVA

32518762  GABRIEL FARIAS DO NASCIMENTO

32503486  GABRIEL HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA

32506236  GUILHERME RENATO PIRES MILLIATI

32516606  PABLO HENRIQUE CORNETA DOS SANTOS

32519225  PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA

32508273  THEO FILIPI OLIVEIRA SILVA


HISTÓRIA - LICENCIATURA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32515704  ABNER NATHAN GONCALVES RAMOS

32500210  AMANDA VITORIA FERES DE SOUZA

32500487  ANA CLARA DA SILVA ALVARES

32507044  ANA CLARA LABA DE JESUS

32512398  ANA JULIA LUZ

32512430  EDUARDO DOS SANTOS SILVA

32509371  FERNANDA SAMBATI DELGADO

32501632  GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS

32506062  GABRIELLA CASTANHA DE SOUZA

32500832  GUILHERME AUGUSTO ROCHA DOS SANTOS

32514416  GUILHERME EMANUEL MENDONCA CAMARGO DOS SANTOS

32508881  HELOISA COZER BETINI FERREIRA

32500593  ISABELA RIBEIRO

32505536  ISADORA MARTINS VIDOTTI

32509580  JOAO PEDRO CAMPOS DE LIMA

32505630  JULIA SPOSITO MARCELINO

32507960  KAUAN SILVA CAMARGO

32501862  LAURA MIRANDA ROCHA

32501586  LEONARDO BRUNO DE CASTRO DIAS

32515512  MARIA CLARA PEREIRA MANHOLER

32500745  MARIA EDUARDA ZAMBON DE PAULA

32501345  MURILLO DE MELLO SOUZA

32505039  NADIA OTANIEL MOREIRA CELESTINO

32506431  NICOLAS HASPER MARINS

32504363  RENAN SILVA DE SOUZA

32516794  RILDO DOS SANTOS LEITE JUNIOR

32509455  RODRIGO MARQUES RODRIGUES

32519470  SARA DOS SANTOS SILVA

32517253  VINICIUS CESARIO TEIXEIRA

32513934  VINICIUS HENRIQUE DA SILVA CUNHA


HISTÓRIA - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32504291  ALESSANDRO BATISTA CAMARGO

32505991  AUGUSTO RUFINO DE FAVERI

32512948  CAMILA MARIA RIBEIRO DAS NEVES

32502511  CAMILY VICTORIA DA SILVA BARAO

32505587  DAMARIS RODRIGUES MARINHO DE OLIVEIRA

32512608  DAVI SOLETTI BOHN

32519358  GABRIEL DE ARAUJO TRINDADE

32520744  GUSTAVO SHAUER SABINO ASSUMPCAO

32512465  HELOISA RODRIGUES DE ABREU

32516331  HUGO AGEU SOARES DE BRITO

32515956  ISABEL RODRIGUES DALLMANN

32504736  JACKELINE DE SOUZA PIRES

32515311  JOAO LUCAS GERMANO

32516140  LUIS FERNANDO BATAIELO

32518709  LUIZ PAULOMORAES JUNIOR

32516524  MARIA FERNANDA DE ALMEIDA PRADO

32516761  MIRELA DUGOLIN

32508534  NATA ALVES FERREIRA

32519597  NELSON DIAMOR JUNIOR

32515147  NICOLE ALVES STEINHAUSER

32519997  PEDRO AUGUSTO BENTEUS

32505645  RAFAEL XAVIER BENITO DE LIMA

32503677  RENATO TELINE FILHO

32512918  RODRIGO ORLANDO DE OLIVEIRA

32509497  SERGIO ALVES MORAIS

32513299  SONIELY MARIA GOMES DOS SANTOS

32508580  STEPHANIE GAIA DOS SANTOS

32519780  VINICIUS RIBEIRO DANIEL

32504984  VITOR HUGO DE MAURO SILVA

32500660  VIVIANY DE QUEIROZ BENICIO


JORNALISMO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32500737  AMANDA LIMA RODRIGUES

32514154  ANA JULIA BARBUDO TORRES

32501639  BEATRIZ ABREU SUEMATO

32507439  CLARA BORBALAN ALENCAR

32515354  GABRIELA DIAS PIVA DE CASTRO

32520840  GABRIELLE SOPHIE TORRES MACHADO

32519401  GLORIA SCHERLOWSKI OLIVEIRA

32508579  GUILHERME DELIBERALI THOMAZINI

32507801  GUSTAVO RODRIGUES DO AMARAL

32504010  JOAO PEDRO BERALDO LOUZANO

32502883  JOAO PEDRO GOMES DOS SANTOS

32501105  JULIA CORSINI DUARTE

32519301  JULIA GIACOMINI ROQUE

32512691  LIVIA AYUMI IRIA

32515621  LUCAS DE OLIVEIRA DA CRUZ

32514375  LUIZ FELIPE RODRIGUES

32517738  MARCELA DAGOSTIN FERNANDES

32510644  MARIA HELOISA CARNEIRO DO NASCIMENTO

32504204  MARIA LUIZA GARCIA

32504835  MELISSA ZANQUETA CORTELLASSI

32515778  MURILO JOSE ARAUJO

32518801  NICOLE TACONI

32517082  PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE SOUZA

32516756  PEDRO RODRIGUES WANDSCHEER

32505850  REBECA FERNANDES FELISBERTO

32515811  SAMUEL RAMOS DE SOUZA PAIVA

32503151  VALENTINA OLIVEIRA

32515709  VITORIA SILVA FERNANDES

32516833  WILLIAN AUGUSTO COSTA DA SILVA

32504359  YASMIN SIQUEIRA DE OLIVEIRA


JORNALISMO (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32513309  ANA CRISTINA ALMEIDA DE SANTANA

32519047  ANDRE WILLIAN ROSENO DA SILVA

32512613  ANNY GABRIELY BATISTA

32515910  ARIANNE GONCALVES DE SOUZA

32520433  CHRISTIE AKEMI MARIANO SAKAMOTO

32514085  DANIELI CRISTINA SOUZA PIAUI

32514657  DANIELLA CRISTIANA DE OLIVEIRA SANTOS

32512436  EDUARDO DE MENEZES SOFIATI

32500043  FABIANA GROTO SILVA

32520540  GABRIELA CARDOSO FERREZ

32504402  GABRIELA GUEDES PEREIRA

32510927  HENRIQUE CAMARGO ALVES PEREIRA

32516354  IAGO HIROSHI ITO MEDEIROS

32505148  IGOR VIEIRA DOS SANTOS

32520242  ISABELLA CRISTINA ANDRELO DA CRUZ

32506907  JOAO PEDRO ALBANO BARREIROS

32516957  JOAO VITOR MEDEIROS HEIFFG

32514897  JULIANE KAWANA DA SILVA

32502245  JULLYA GODOY VERES

32500030  KARLA VITORIA MANSO TELES

32520635  KELLEN REIS AMARELES

32515957  KIVIA EDUARDA NANTES SCHNEIDER

32513009  LIVIA MIDORI IKEDA

32500735  LUCAS GABRIEL MOREIRA BANDEIRA

32517096  MARIANI BEZ FONTANA OENNING

32516918  MARJORIE FABRICIA DA SILVA CORDEIRO

32505354  RAFAEL BRAZ DOURADOR

32507817  RHAYSSA FERNANDES DA SILVA

32500894  RICARDO SEIJI YUYAMA DA SILVA

32502609  THAYANI DE CASSIA ALVES BALTAZAR


LETRAS ESPANHOL - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32516122  INGRID HELOISA TORTOLA DA SILVA

32509954  LORENZO FELIPE FERREIRA XIRIQUEIRA

32517801  NICOLE DIAS DE OLIVEIRA

32508405  SUELLEM ALINE PIMENTA


LETRAS FRANCÊS - BACHARELADO (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32506517  HIGOR DE SOUZA

32517152  MARIA VALENTINA MILLER SOUTO

32516527  RYAN NERES GONCALVES


LETRAS INGLÊS - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32519800  ADRIANA ANDRADE SILVA

32520107  ALEXANDRE KUHL BERGOSSI

32510912  ALYRA DA SILVA

32502596  ANA BEATRYS DA SILVA PALOMARES

32517023  ANNA JULIA OTTO

32500972  DEBORA CRISTINE MELO MATTOS

32501791  EDUARDO MORELLI REIS

32506281  EMANUELLY RIBEIRO

32517286  EMILLY ANDRADE DA COSTA

32502436  EMILY LETICIA APARECIDA FERNANDES

32513452  FERNANDA PINHEIRO BATILANA

32520714  FERNANDA YUMI BUENO

32520637  GABRIEL DE CARVALHO

32508424  GEOVANA MARIA DE ABREU

32501537  JENIFER RARUME GOTO DOS SANTOS

32501579  JESSICA MOURA FERREIRA

32515327  JOAO MAURICIO SILVA E SOUZA

32515648  JULIA ELEASHA DUTRA MARTINS

32514514  LARA DE CASSIA SANTOS DUTRA

32510143  LUANA HARUKA KAWAGOE

32502272  LUCAS GONSALES TREVISAN

32500521  LUIZ ORTUNHO DE FRANCA SILVA

32507760  MARIA EDUARDA SOARES MARCONDES DE OLIVEIRA

32515906  MARIA FERNANDA MARQUES FERREIRA LIMA

32508898  MARIA ISABEL LOPES NICOLINI

32519000  MARIANE CAETANO GOES

32520560  MICHELE FERREIRA BARROS

32516721  NATHALIA CRIVELLARO MARCONATTO

32510325  NYCOLE ALMEIDA PESSOA

32519979  VICTORIA ROSA SILVA

32519094  VITORIA CRISTINA RAMOS DE SOUZA


LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32512248  ANA JULIA AQUILINO DELBIANCO

32507647  ARTHUR HENRIQUE DE CAMARGO E BARBOSA

32501507  BRENO DE FREITAS GUEDES

32515556  BRUNO HENRIQUE NOMURA

32509219  BRUNO JOSE DA SILVA

32515221  CAIO DA SILVA VENANCIO

32512076  EDVALDO LUIS DA COSTA

32511948  ELIZANGELA APARECIDA DOS SANTOS

32515985  EVELISE LEITE EDUARDO

32509067  GABRIELA COMINI DIAS

32512174  GABRIELLY DO NASCIMENTO

32509643  GERALDO GOMES DE ARAUJO

32512356  HADASSA STRAQUICINI E SILVA

32501740  ISADORA BEATRIZ PUSCHEL ANTONIO

32506675  JULIA FURLAN PEREIRA

32512653  JULIA TEIXEIRA COUTINHO

32519015  LANNA VICTORIA DE SOUZA GONCALVES

32513701  LEONARDO ARTEMAN DE SOUZA

32509144  LEONARDO GUERINO MACEDO

32507808  LETICIA EMANUELI QUAGLIO GARCIA

32516896  LIA FRANCA MARQUES

32509239  LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA

32501094  LUDIMILA STELLA AMORIM NUNES

32502853  LUIZA DE OLIVEIRA EDUARDO MORENO

32515156  MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUZA

32505397  MARIA LUISA SOUZA AZEVEDO

32505908  MARIA LUISA VILELA VERMELHO

32512219  ROMULO RONALDO KOPINSKI

32512150  WESLEY TELES DA SILVA


LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32517986  BRENDA ALINE DIAS PERUCCI

32513107  EDUARDA CAROLAINE MACHADO SANTOS

32518336  EDUARDO SANTOS DIAS

32514527  ERICA BRUNHARA DE SOUZA

32519459  ERIK L ANDRELINO

32519149  GIOVANA RAFAELA SIQUEIRA DRAGO

32501643  HELOISA TIRONI VAINASKI

32501475  ISABELLY CARNEIRO

32502029  JEREMIAS EMIDIO FERREIRA

32505260  JESSICA PEREIRA BRUNI

32508605  JOAO ROSSI DA CRUZ

32519755  JULIA PERES RAUL

32511577  KAROLAYNE RIBEIRO DOS SANTOS

32514701  KAWANY NICOLE AUGUSTINHO

32510171  LETICIA MARIA DOS SANTOS

32509077  LORENA VICTORIA BARBOSA CASTANHO

32520773  LORRAINE PAVAN

32506409  MARIA LAURA PECORARO GUSMAO

32510435  MARIA VITORIA PEREIRA OKANO GIMENES

32507680  PEDRO HENRIQUE VIEIRA CATELLI

32519735  SIDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

32516792  SIMONE MARIANA DA SILVA

32516031  THIAGO ESTROPE NAZARKO

32518058  THIAGO PEREIRA DOS SANTOS


MATEMÁTICA - BACHARELADO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32515149  ANA JULIA DA SILVA

32505838  DILMAR APARECIDO CASTANHEIRO

32517585  GHABRIEL GADD FERREIRA

32514103  IVAN CATORI DOS SANTOS FERNANDES

32500113  JEFTHER GABRIEL CARDOSO DOMINGUES

32509852  JULIANA HARA BANDO

32516053  JULIO HENRIQUE SOARES DA SILVA

32513799  LAYSSA DE OLIVEIRA YAMASSATO LOPES

32506682  LETICIA MANAMI TANIGUCHI

32520665  LUCAS CAMPINAS ABRUCEIS

32510587  LUIS RAFAEL DE CARVALHO MOREIRA

32515883  LUIZ FERNANDO HENCKLAIN BLAAUW MATTOS

32511371  PEDRO GABRIEL ALBINO MATEUS


MATEMÁTICA - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32514264  ADRIELLY MENDES FRANCISCO

32504706  ANDRE LUIZ CONCEICAO DA SILVA

32508773  BEATRIZ ARCHILLA SASSA

32505019  BRUNO CHAGAS

32517142  FERNANDA CANTARIN LARA RISSI

32515476  JOAO AFONSO ORTIZ DOS SANTOS

32508345  LAIS JACINTO FARIA

32515033  LARISSA RAMOS FERNANDES

32511310  LUIS FELIPE MARTINS DE MELLO

32504644  LUISA DAFNE ZARAMELLA

32512513  MARIA EDUARDA PECHIM

32509042  PEDRO HENRIQUE LIMA DE SOUZA

32505425  PEDRO HENRIQUE SAMPAIO OLIVEIRA

32515779  RAFAEL MARCOS BURACOF

32504056  RAFAEL MATEUS DUDA

32516902  RICHARD OLIVEIRA SILVA

32511333  YURI SIMOES


MEDICINA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32516075  AGATA APARECIDA TINTI

32503977  AMABILE WAGNER

32509855  AMANDA ARAUJO

32512448  ANA BEATRIZ PUGSLEY SANTOS

32516207  ANA CLARA DE MOURA

32502589  ANA LIVIA NANI FARIA

32500438  ARIANE MARQUES

32511651  ARTHUR RAPOSO ROCHA

32506366  ARTHUR TREVISAN

32515065  BEATRIZ CUPINI PINHEIRO

32516435  BEATRIZ KIYOMI ANTUNES NAKASAKI

32515070  BRENO TAQUES MUSSI ENDRES

32506042  BRUNO IRIA FRANCO

32510654  CAMILA AMADEU TAKAIAMA

32507451  CAMILE PEREIRA VALACHI

32500272  ELIZA DOS SANTOS NOGUEIRA

32505000  FELIPE GURSKI HOFFMAM

32508282  FERNANDA PEREIRA DIAS

32503751  FERNANDO MARCUCCI ORTIZ

32502571  FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA ANDRADE

32508472  FRANCISCO SALLA MORATO LEITE

32510151  GABRIEL BILIK SILVEIRA

32516551  GABRIEL KRAMBECK

32508750  GABRIELI MOREIRA DA SILVA

32510988  GIANLUCA MIGUEL

32505586  GUILHERME GOBO DOS SANTOS

32506576  GUSTAVO KENDY KIZIMA

32500726  GUSTAVO SATO NAKAMA

32505107  HELIO ROBERTO DE OLIVEIRA NETO

32510725  ISABELA FELIZARDO RIBAS

32503189  ISADORA MENDONCA DMITRUK

32510714  JAZIEL BARROS DOS SANTOS

32503574  JESSE FELIPE RIBEIRO

32505973  JHENNIFER AZEVEDO BARBOSA

32506622  JOAO GABRIEL DE PARIS LEAL

32509888  JOAO GABRIEL DO ROSARIO SANTANA

32508529  JOHANN HOLLAND

32501384  JOSE LUIS FERREIRA CHAVES

32509436  JULIABEATRIZ FERREIRA CARVALHAL SANTOS

32506478  JULIANE TRILLER

32501000  JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS

32517682  KAWA HENRIQUE FABRICIO SIQUEIRA

32510649  KAYNAN TADAO YABUSHITA

32504079  KEVIN ALBANO CAVALARI

32508664  LAIZA CUNHA RIBEIRO

32510056  LAURA DE CASSIA AFONSO

32514254  LAURA MOTOKI DE OLIVEIRA

32503091  LEONARDO PLUCINSKI

32503741  LETICIA TAINA MORAIS MACHADO

32504813  LORENA APARECIDA PISCINATO PIEDADE ROSA

32517127  LUANA DE ABREU RIBEIRO

32510337  LUCAS ARAUJO PURGA

32502288  LUCAS GABRIEL PINATTI ALMEIDA

32506412  LUCAS HERRMANN MAKSOUD

32513502  LUCAS MATEUS SANTOS RAMOS

32501865  LUDIMYLLA FURLANETI ALBREGARD

32500702  LUIZ CARLOS MARTINS SWARCA NETO

32512278  MARIA EDUARDA PIRES

32509287  MARIA FERNANDA KIILLER NUNES

32503166  MARIANA AMAYA FUGIE

32514808  MATHEUS HENRIQUE DE ANDRADE PEREIRA

32504440  MATHEUS HENRIQUE EBERSPACHER

32517491  MIGUEL AUGUSTO MATTIA

32503354  MYRIAM NEVES FRANSSON

32510329  NICCOLY PAULUK

32502433  PEDRO ANUNCIATTO DA SILVA

32514911  PEDRO BATISTA DA ROCHA

32503134  PEDRO HENRIQUE DE PAULA LEITE LAZARI

32508546  PEDRO HENRIQUE DUTRA USSUDA

32506488  PEDRO HENRIQUE ZIMERMANN ZUCCO

32503779  PEDRO VICENTE CALDEIRA

32507896  PEROLA MILANI CREPALDI

32519940  PRISCILA ADAMES NUNES

32505704  RAFAELA DE LIMA STINGELIN

32509876  RAFAELA SANTANA FIORINI DE OLIVEIRA

32502399  STEPHANIE SATY HORTIZ KANAI

32509334  TAINA RAQUEL FERNANDA DA SILVA

32516359  VICTOR EDUARDO DA SILVA FERREIARA

32505054  VIVIANE MASHIMA

32508189  YRRUAN ERICK RABELO


MEDICINA VETERINÁRIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32501438  AGATHA AYOUB SALERNO

32500311  ALEXANDRE MIMURA SHIMOMURA

32500383  ALYNE SANTOS CAMARGO

32519153  ANA CAROLINA JACOB DOS SANTOS

32510615  ANA CAROLINA TAKAKI

32500339  ANA JULIA REBELLO BETTIN

32517820  ANA LUIZE ZUNTA

32518213  ANDRE FELIPE FONSECA DE LIMA

32514658  ANDRE FELIPE MIRANDA DOS SANTOS

32503874  ANDRIELLY SAMPAIO PATRIOTA

32513071  ANTONELLA RILLO MARTINUSSI

32514713  AUGUSTO CESAR DE MORAES

32503767  BARBARA CARNEIRO DE TOLEDO MELLO

32519480  BARBARA ELIAS LUZIO

32514147  BEATRIZ SAYURI TAKEMOTO

32500949  CAIO YAMASHITA HAZIME

32501783  CAMILA PEREIRA DA SILVA

32515651  CAROLINA LOUISE GALLINUCCI

32510259  CASSIA CHERUBINI SILVEIRA

32500470  CATARINA MERLO RODRIGUES

32508629  CHIARA MORAES PEREIRA CESAR

32514923  CLARA CRISTINE ROSSIERI SANTANA

32515205  DEBORA YUMI NICLEVICZ HAYASHI

32503059  EDUARDO MARTINS FLORES

32515115  ERIKA MIYUKI KOGIO

32506300  ESTHER APARECIDA DA SILVA ROBERTO

32504296  GABRIEL ANTONIO RAMOS ELIAS

32510359  GABRIELE PERES DA SILVA

32510529  GABRIELLY PATRICIA DE ANDRADE

32503388  GIOVANA AKEMI KOTAKA

32512386  GIOVANA DE OLIVEIRA BATISTA

32516928  GIOVANNA DE MORAES ROMAO

32518420  GIOVANNA LUNA LANCELLOTTI

32510353  GRAZIELLE DA GLORIA SILVA

32520139  GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO

32511191  GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS

32513417  HELOISA GASPARDO FOLQUITTO

32515802  HELOISA GIMENES

32510135  IARA LIMA LORUSSO

32506183  INGRID MORGANA FERNANDES DE SOUZA

32506803  ISABELLE FERRAZ DE OLIVEIRA CARVALHO

32511956  ISABELLE LETICIA DA SILVA MELO

32514235  JOAO FRANCISCO MARQUES MANGOLIN

32506653  JOAO PEDRO ALTINO MORAES

32501356  JULIA BATISTELA GIUSTI

32520302  KALEB ABARCA RODRIGUES

32501023  KELLY FERREIRA DOS SANTOS

32501404  LAURA SIQUEIRA BRUDER

32511300  LETICIA FREITAS SENGER

32505448  LETICIA SATOMI OBUTI

32511003  LORENA VITORIA FERREIRA SILVERIO

32516313  LUANA FAZZIO BRENNECKE

32500122  MARIA EDUARDA MARQUES DORCE

32511320  MARIA ISABEL ZANATTA

32502871  MARIA JULIA COSTA AMORIM

32508632  MARIANA GOMES MARCONATO

32504705  MAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA

32501503  MELISSA DE OLIVEIRA MENDES

32503385  NATHALIO LUIZ TRAVAIOLI CASSANIGA

32519677  NICOLE ARISSA SUZUKI

32516159  OTAVIO O ROCHA

32508443  PATRICIA MIRANDA DE OLIVEIRA

32518394  PAULO PINTO ZANDONA SALLES

32510556  PEDRO MIGUEL SOUZA SILVESTRE

32504158  RAFAEL ROMAGNOLI COLPAS

32502091  THAISY LIMA DOS SANTOS

32517118  THEO CARRIZO DE DRUMMOND E SILVA

32500161  VITOR HUGO MESSIAS DA CRUZ

32517915  YASMIN LUZ MOREIRA

32500691  YASMIN MARCELA LUCENA DA SILVA


MÚSICA - LICENCIATURA (VESPERTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32503947  BARBARA DE OLIVEIRA

32512351  BEATRIZ HEGETO ARANTES

32503652  BONNIE CORREA PORTO

32515404  ELLEN GIROTI

32515150  GABRIEL HENRIQUE MIZUTA COSTA

32507524  GUILHERME PEIXOTO INACIO DE SOUZA

32506660  IAGO JOSE DE SOUZA

32503129  JOAO PAULO COSTA DO NASCIMENTO

32515865  JOAO PEDRO SASANO ARRUDA MENDONCA

32509203  JUNIOR CESAR LOPES OLIVEIRA

32500341  KAREN KAMILA FERNANDES DA SILVA

32505670  LUAN MULLER RISSATI BARBOSA

32506402  LUIZ GUSTAVO RODRIGUES

32510057  MARIA EDUARDA ZAGABRIA SOLLE

32516766  MARIA FERNANDA ADELMAR DE ANDRADE

32501240  MIGUEL TERCIOTI VIEIRA

32514152  MURILLO OLIVEIRA FERREIRA

32501529  RAQUEL ANGELA DE GODOY

32510470  VICTOR NASCIMENTO QUINTAS

32510266  VITOR CALIXTRO GUIMARAES


NUTRIÇÃO (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32501851  ALANA DE ALMEIDA LUPPI

32516503  ANA FLAVIA RICCI

32515522  ANNA BEATRIZ FIERLI CASTANHA

32518872  ANTONIO LUCIANO MAGALHAES SANTOS

32505814  CAMILA TURCATO MARTINEZ

32505714  CATHERINE SILVA DOS REIS

32503089  EDUARDA PIERALISI FRAGA NETO

32509782  ELOISA VALONI HIRATA

32509029  GABRIELA BATISTELLA REGODANSO

32514620  GIOVANNA MUNHOZ CARVALHEIRO

32502553  GIULLIA BRANDINE PEREIRA

32502136  ISABELLA MARIA

32506920  ISADORA ROSSI VALDERRAMAS

32509155  ISADORA SUFFI

32502632  JANAINA CRISLAINE BATISTA DOS SANTOS

32515261  KARINA MIYUKI ITO

32502856  KAWAN CARDOSO DOS SANTOS MACENA

32512942  KETLUE NAIARA FERREIRA DOS SANTOS

32513433  LETICIA MARIA GOZZI VIEIRA

32512387  LORENA DIAS DE ALMEIDA

32515727  LUARA FRITZEN PAULUK

32510119  LUCAS VERISSIMO DOS SANTOS

32504807  MARIA CLARA CIBANTOS PIAI DALLAGNOL

32504958  MARIA CLARA NARDELLI DE CARVALHO

32513197  MARIA EDUARDA COLHADO NAVARRETE

32502150  MARIA EDUARDA PIOVAN SOARES

32515846  MARIANA ALMEIDA KASTER

32511854  MARIANA BIAZI PEREIRA

32500994  MATEUS TOMAZI FRITZEN

32514839  MATHEUS GAINO SILVERIO

32520185  MIKAELY LOHAINE PEREIRA BORTOLASSE

32515721  PAULO MONTEIRO GIL KWASNIEWSKI

32511704  PEDRO HIROSHI XAVIER YOSETAKE

32500308  SOFIA PAVESI SBORQUIA

32509484  VICTOR SHIROMA SEMMELMANN


ODONTOLOGIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32518690  ANA BEATRIZ ALVES MARTINS

32517842  ANA BEATRIZ FAVARO GIRALDI

32502025  ANA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA

32501912  ANA CLAUDIA DE SOUZA

32512302  ANA FERNANDA DE GODOI

32505318  ANDRIEL ALBERTO DE SOUZA FERRO

32519166  ANNA JULIA DE OLIVEIRA SANTOS

32501948  BEATRIZ MARTELLI GOMES

32516221  CARLOS EDUARDO CANDIDO

32518234  ELOISA ALMEIDA MOREIRA

32510060  EWELYN GABRIELA INOCENCIO

32503414  GABRIELA HERNANDES PERALTA

32511143  GABRIELA MARTELINE

32501015  GABRIELA MIYUKI HORITA DA SILVA

32503766  GIOVANA AYUMI UEDA TSUKADA

32520207  GUILHERME AUGUSTO SILVA SANTOS

32500707  GUILHERME HIDEKI MATSUMOTO HIRABARA

32516066  GUILHERME KREDENS

32507263  HELOYSA VITORIA KASTELIC

32507710  IAGHO FEIJO OGLIARI

32507233  ISABELLA FERNANDA BAPTISTA

32503790  ISABELLA TENANI PEREIRA DA COSTA

32500654  ISADORA MARIA MAIA DA SILVA

32508565  ISADORA POMPILHO MARTINS

32502688  JOAO GUILHERME NIERO BARDUZZI

32500010  JULIA EIMI MIYASHITA

32507088  JULIA MEDEIROS DOS SANTOS

32520086  KAMILA FONSECA OLIVEIRA

32503157  KEITH ISABELLY RICARDO GONCALVES

32518175  LARISSA BUENO

32510651  LAURA ROSSETTO BOTEJARA

32508857  LIVIA MANCINI CABRAL

32514864  LUCIANO DE JESUS CARDOSO DOS SANTOS

32501179  LUIZ HIDEKI HIROTA BARBOSA

32500054  MANOEL INACIO RODRIGUES BUENO

32504737  MARIA CLARA BERTI

32504145  MARIA EDUARDA SCRAMIN GENARI

32515099  MARIA EDUARDA SIMAN

32507724  MARIA JULIA PEZZINI ANDRADE

32505728  MARIA LUISA OLIVEIRA FARIA

32515349  MARIANA RODRIGUES DA SILVA SANTOS

32503748  MATHEUS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES

32500665  MAYRA FAVATO ARAUJO

32501974  MICHELLE MACEDO DE CAMPOS

32500515  MIRELLA APARECIDA PERRI NEVES

32504354  MURILO TOMASSI MENDONCA

32512158  NICOLY MARIA BRESCIANI

32505315  OTAVIO FURINI DA COSTA ALEMAO

32504870  POLIANA SILVA DE BIAGI

32510782  RAFAEL CORREA

32500848  RAFAEL DO PRADO SILVA

32503144  RAFAEL YUDI DE OLIVEIRA MIYASIRO

32504104  RODRIGO HEITOR BRAGA DA SILVA

32514442  VICTOR HENRIQUE OUBA


PEDAGOGIA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32510451  ALANA MENDES GOMES

32508910  ANA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA

32510715  ANA JULIA DE ALMEIDA

32518341  ANA JULIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA

32502259  ANA MARIA PALAGANO

32515461  BEATRIZ DE AQUINO ILARIO

32512559  BEATRIZ PLATH GOMES DA COSTA

32516874  BRUNA MARIA LUCENA IZIDORO DOS SANTOS

32513108  DANIELE YUKA NAKAMURA

32515023  ELLYSA DE OLIVEIRA

32510043  GIOVANA DINIZ SANTOS

32514382  GRAZIELLY FERNANDA NUNES DOS SANTOS

32516610  HELLOISA FIDELIS DOS ANJOS

32520590  HELOISA CASAL TONIN

32515828  HELOISA RODRIGUES

32515084  HENRI SPOSITO DA SILVA CAMPOS

32509994  ISABELI MARESTONE RODRIGUES

32516544  IZABELI OLIVEIRA DA SILVA

32513995  JENIFFER MICHELE LITOLDO CESAR

32517166  JULIA ANTUNES DE CARVALHO

32503037  KAILA NASSAR BONIFACIO

32500397  KAUANE ANDRESSA GONCALVES QUINTILIANO

32501486  KAUANY DA SILVA SOUZA

32505326  LARISSA CORREA

32520426  LAYLA JAMILE PANIS MOUBARAK

32512095  LEONARDO ANTONIO DA SILVA

32510197  LIVIA GABRIELA DE FREITAS

32520387  LUANA KAWANE DE OLIVEIRA

32511973  LUCIRLENY SUZIRVANY TOTTI

32516385  MARIA CLARA LEITE ESTEVES

32506664  MARIA EDUARDA FRANCO DE MORAES

32513893  MARIA EDUARDA SILVA CABRAL DE JESUS

32514622  MARIA EDUARDA ZANON

32503076  MARIA PAULA CHAVES MONTEIRO

32519920  MARIANA SOARES

32520800  NATHALYA GLENDHA MAYER CHAGAS

32510955  NAYARA CAROLINE GARCIA DE MORAES SILVA

32520403  NAYRA LOPES FREITAS

32513218  NAYRA MARGONNAR DA COSTA

32517296  NICOLLY EGIDIO RIBAS

32505507  PATRICIA MARTINS GERTRUDES SILVA

32512222  RUAN FRANCHESCO GUEDES

32512114  SAMIRA ABOU ALI

32514919  STEFANI APARECIDA DE LIMA

32510279  STEPHANY MONIQUE CORREA DA CRUZ

32500635  VALDELI APARECIDA DE OLIVEIRA

32511823  WANDERSON RODRIGO ROQUE DE LIMA


PEDAGOGIA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32507463  ALEXIA KETELLEN CAVALCANTE

32508395  ALICE EDUARDA DE PONTES ROCHA

32520437  AMANDA GABRIELE HENRIQUE DA SILVA

32518277  ANA BEATRIZ TAVARES LAPAZ

32509344  ANA ELISA SANTOS SILVA

32503032  ANA JULIA YOSCHIDA LAMEU PAES

32512623  ANA LARA ALVES RAMOS

32512972  ANDRE GOMES

32503507  ANNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA

32520494  BRUNA LETICIA DA SILVA BENEDITO

32503475  CAROLINE YOCHIE MOREY

32506036  EMILY POMMERING DA SILVA

32501473  EVELIN GODINHO COELHO FERNANDES

32511264  EVILYN VITORIA VIEIRA DOS SANTOS

32500286  GEIZA FERNANDA OTAVIO AMARAL

32503504  GLAUCIA ALVES SECCI

32508188  GLEICE KELLY BURQUE

32501669  GUILHERME BASSI DE AZEVEDO

32508481  INGRIDY ELOISE DA SILVA CASTELHANO

32514525  ISABELA EDUARDA FERNANDES

32511944  ISABELLA BEATRIZ BORELA FERREIRA

32506533  ISABELLA RIDAO DUARTE

32513841  ISABELLE FRANCINI

32509405  IZADORA FARIAS PASCOAL

32516586  JHENIFFER CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS

32515050  JULIA ARTUZO DE MELLO

32500598  JULIA FRANCO MARQUES

32517948  KARINE YASMIN RIBEIRO DA SILVA

32503030  KAWANE HENRIQUE DA SILVA

32519714  LARA ALVES DE OLIVEIRA

32512717  LUCAS SANTOS PEREIRA

32510663  MARGARIDA APARECIDA DE BARROS

32518292  MARIA BEATRIZ DE MEDEIROS VIEIRA

32500918  MARIA CLARA GUBANI DE SOUZA

32514365  MARIA EDUARDA VORUSSI

32519422  MARIA FERNANDA GONCALVES MACEDO

32517362  MARIA IZABEL DE SOUSA

32520117  NATALIA APARECIDA NARDINI

32508966  NICOLI CRISTINA DA SILVA ALVES

32502890  NICOLLY BIAZOTTO ALVES

32518526  NICOLY GIOVANNA DOS SANTOS

32501481  PRISCILA RODRIGUES CAMARGO

32514692  RAFAELA SILVA ALEXANDRE

32507873  RAFAELLA ARAUJO DA SILVA FERREIRA

32511261  RAYSSA FERNANDA BRUNO

32509802  ROSANGELA MARCELINO GAION

32500103  SABRINA VITORIA DE SOUZA SILVA

32502365  THAIS PEREIRA VALERIO

32508241  VICTORIA ARRUDA GAION

32500267  YASMIM RODRIGUES SCHELEGER


PSICOLOGIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32501792  ALANA HELOISA MINERVINO DOURADO ROCHA

32502026  ANA CLARA PEREIRA CARVALHO

32507707  ANA LIVIA VALENTE LIMA

32502781  ANA PAULA DE FRANCA

32511972  BARBARA YIJIU FARIA SUNG

32517975  BRUNA BEATRIZ DA ROCHA GUERRA

32519647  BRUNA LETICIA EGIDIO

32506249  CAMILA HORSCHUTZ DORIZZOTTO

32515025  CAMILE DIAS DA SILVA

32502127  CAROLINA FASSINA GARCIA

32519143  CECILIA TRUFFI VEIGA

32506150  CHRISTINY VITORIA FIGUEIREDO GOMES

32504952  CISSA SANTIAGO DIORIO SOUZA

32500022  CLARA PAVANELO GARBELINI

32515708  DEBORA DE SOUZA SICHINEL

32519958  DIEGO AURELIANO RIBEIRO

32502152  EDUARDO MARTINS DA SILVA

32504247  ESTER PELOIA SANTOS

32510419  FELIPE DAMASIO COELHO

32504826  ISABELA ARMENI CASSINELLI

32510972  ISABELA ODA DE PAIVA

32515058  ISABELLE FERNANDA DOS SANTOS LOPES

32514652  JENIFER FLAVIA MUNIZ JERONYMO

32504979  JOAO VICTOR MARCON PENNA

32513319  JOAO VICTOR RODRIGUES GIROLDO

32502509  JOAO VICTOR SILVA ALVES

32516118  JOAO VITOR DE SOUZA MARCELINO

32501043  JOSE ANGELO KIELLANDER TAGLIARI

32512839  JULIA DA SILVA GONCALVES

32500673  KAREN EMY NISHIMURA

32508140  KARLOS EDUARDO ORSI MARTINS

32508355  LARISSA CARVALHO CANDIDO

32513091  LAURA BERNARDI CAROCIA

32503376  LAURA GABRIELE RADTKE

32507763  LIVIA FRANCANI ALVES

32509474  LIVIA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO

32501244  LUIS FERNANDO PASSOS DE SOUZA

32506730  LUIS FERNANDO ROSA DA SILVA

32504452  LUISA SEGUIN RABELO

32500182  MANUELA MORAES VOLLERTT

32511238  MARCOS HIROKI IDA

32509510  MARIA EDUARDA HIROMI YOSHIDA

32504997  MARIA EDUARDA SANCHES DOS ANJOS

32501247  MARIA EDUARDA SEMCOVICI NOZI

32517287  MARIANA DOS SANTOS ALVES

32501108  MARIANA MERCI DOS SANTOS

32504070  MAURICIO DOS SANTOS MOREIRA JUNIOR

32502758  MIGUEL AUGUSTO DA SILVA

32500425  MILENA DOS SANTOS FERREIRA

32517186  PAOLA DA COSTA MANSO LIMA

32515624  PEDRO FERNANDES CAPER PIASSA

32516311  RAYSSA EDUARDA DA SILVA

32506857  SOFIA GASPARINO MALVEZZI

32513390  SOFIA ROMAGNOLO PEREIRA DA SILVA

32517117  STEFANI GIOVANA DA SILVA

32515775  STEFANY LORRAINE DIAS DA SILVA

32515620  TAINARA ARCANJO DA SILVA

32509700  VINICIUS APARECIDO DUARTE MARTINS

32517391  VITOR DA SILVA GONCALVES

32506909  YASMIN JOVIAL FASCINA


QUÍMICA - BACHARELADO (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32514142  AGHATA LOHANI DE SOUZA SOARES

32514670  ANA CLARA GREGORIO DE ALMEIDA

32506942  ANDREY ROSAR ROSA

32507177  CARLOS ITIRO BETTETTE

32519516  DANTON MATHEUS VENDRAMETO GUANHO

32519044  DIOGO HERRERIA DE SOUZA

32510187  EDERSON GOMES

32511625  ENZO BIANCHI SILVA

32502542  GIULIA SILVIA LEITE

32512508  HIGOR AUGUSTO REIS

32514749  ISABELLA FERNANDA ZANELA

32518364  ISABELLA MARQUES GARCIA

32515018  ISABELLE MARIANA URATA

32519778  JOSE HENRIQUE BERGAMO MANO

32505867  LAURA MARIA DA SILVA

32519630  LUCCA GARCIA NASCIF BERG

32504580  LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO BATISTA

32506257  MARIA EDUARDA CRESCENCIO DA SILVA

32518968  MARIANA SILVESTRE DE OLIVEIRA

32520728  MARINA QUEIROZ PELLEGRINI

32501225  MILENA LADEIRA DE MELO

32512892  MURILO CONSTANTE ROCHA DE KALIL

32514867  PEDRO GABRIEL CAETANO RIGHETI

32506174  PEDRO HENRIQUE GOMES SEMPREBOM

32519916  PEDRO MURILO CASAGRANDE

32512968  RODRIGO CRAVO MELO

32513840  VITOR HUGO BABUJIA FELIPPE


QUÍMICA - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32502331  CHAYELLEN KAUANY DE OLIVEIRA DIAS

32509089  EDUARDO SOARES MARIANO BONFIM

32516373  ISADORA GARBELINI CARON

32505956  JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA

32514392  PEDRO MEDEIROS DA SILVA PEREIRA

32512391  SILVIA MIYAZAKI ORTIGOZA

32500218  SOFIA PIUBELLI DE MORAES


RELAÇÕES PÚBLICAS (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32502603  ANA CAROLINA DE OLIVEIRA

32500952  BEATRIZ PEREIRA NUNES

32516731  BRUNO PIRES MIRANDA DE GODOY

32513573  ENZO MONCAO BATISTA

32519032  FELIPE GABRIEL LOPES

32506677  GABRIEL CAVALCANTE DOS SANTOS

32511262  GIOVANA HOFFMANN DAIS

32510350  GIULIA ROSA SISCATO

32515781  GUSTAVO LAMBERTY CARRANZA

32517772  HAYSSA ORTIZ MAXIMO DA SILVA

32502623  JANAINA VILELA FERRARI

32508390  JESSICA DE CASSIA BORGES DA SILVA

32520449  JOAO VICTOR PINTO DE GENOVA

32518201  LAURA MORAES DO AMARAL

32515974  LETICIA SAO ROMANO TAVARES

32518750  LIANI MUNHOZ FERRARA

32510754  LUANA CARDOSO ALVES

32513855  MARIA EDUARDA XAVIER DE PAULA

32509094  MARIA LUIZA CAMARGO GALVAO F MOREIRA FERNANDES

32508567  MARILENE BARBOSA DE SOUZA

32512867  RAUL LUZ DE SOUZA QUINCAS

32500761  RICHARD DA SILVA SANTOS

32508819  SOFIA BERNARDO DOS SANTOS BALISTA

32504295  VICTOR ALVES PAES DE OLIVEIRA

32502451  YASMIN MORAES DE OLIVEIRA


RELAÇÕES PÚBLICAS (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32513456  ANA LIS GONCALVES CHAVES

32501327  ANNA GABRIELA SAKAMOTO

32511150  BARBARA CRUZ GONZALES

32504746  BEATRIZ FERNANDA FIRMINO

32520396  BRUNA APARECIDA PERRUD DE FARIA

32508812  CAMILA MASSUMI LIMA ONO

32508725  DOUGLAS AUGUSTO PORFIRIO VILELA

32513746  GABRIELA BENDER NEGRAO

32514904  JENNIFER FERNANDA APARECIDA DA SILVA BRASILINO

32520709  JOAO PAULO RETUCI SILVERIO

32511116  JOAO SAAVEDRA NOGUEIRA

32516508  KARINY INGRID SILVA DA COSTA

32508271  KEIZE TONCHICHI

32501522  LARISSA GARCIA SCHIAVON

32519883  LAURAH PIETRA DE AZEVEDO ANDRADE

32519256  LUANA VITORIA GOMES CARVALHO

32506853  MARIA EDUARDA GOMES VITORINO

32513700  MARIA REGINA ROSA DA SILVA

32514846  MATHEUS GIOVANY NASCIMENTO

32516095  MONISE SILVA MARTINS

32514937  PAMELLA CAMILLY MADEIRA SOARES

32518666  SAMARA MIRANDA

32501451  SOFIA CAVALCANTE FIORE

32520133  STHEFANY MOTTA BRAGA PORTO

32518945  THAYNARA GIRALDI MANZUTTI


SECRETARIADO EXECUTIVO (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32514306  ALESSANDRA CRISTINA AMORIM MARTINS DOS S

32517476  ANA BEATRIZ ABRAO DOS SANTOS

32509972  BEATRIZ ALEXIA ROVENA SOARES LUIZ

32518532  BEATRIZ DEMBIESQUE LUIZ

32508407  CAMILY VITORIA DE SOUZA FELICIO

32520153  ELIANE LOPES DA SILVA

32513834  EMANUEL PEREZ FLORO DA SILVA

32509546  GABRIELA PINHEIRO DE AQUINO DA SILVA

32512687  GEOVANNA PELICELLI FRANCO

32511960  LAURA GIUZIO VIDAL

32515079  LUIGGI COSTA FERRARI

32519188  MARIA IZABELLA BORGES DA CUNHA

32513968  MARIANA JORGE DE SOUZA

32513706  NICOLI RODRIGUES DO NASCIMENTO

32500399  YASMIN MARIA PEREIRA ZUZA


SERVIÇO SOCIAL (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

32511476  ALEXANDRE APARECIDO LEITE

32506233  BRENDA SAITO AGUINA

32514136  BRUNA VITORIA DOS SANTOS

32517885  CAMILA SOUZA

32508372  DEISY SANTOS CRUZ

32512068  EDSON MARIANO DE FARIA JUNIOR

32520240  FRANCIELLY HELLENA CAMILO

32515577  ISABELY RODRIGUES DA SILVA

32507672  JAQUELINE FERNANDA PEREIRA

32512035  JHONATA ROCHA OLIVEIRA

32518091  KAUANE GABRIELLE SILVA CATARINO

32512036  LINCON VAN DAMME FERREIRA

32512107  LUCAS BECHELLI DE OLIVEIRA

32503067  LUISA SANTANA DA SILVA

32501512  MARIA ISABELA COSTA MOREIRA

32508888  MARIANE YUMI HAMAMOTO

32509221  MATHEUS AUGUSTO DA RESSURREICAO

32501617  MONICK STEPHANY TORRES

32519561  RAFAEL GARRIDO DOS SANTOS

32515381  RAFAEL ROCHA FRANSKOVIAKI

32510116  RAISSA VIEIRA PEREIRA

32501727  REBECA VITORIA BARROS

32512201  RENATO FERNANDES

32501239  RODRIGO CAMARINI ESPINDOLA FILHO

32519645  SAMUEL CLAUDIO RIBEIRO

32501080  SAMUEL JOSE REIS DA SILVA

32511990  THIAGO BRAS REIS

32503685  VICTORIA PUERTA PEREIRA

32514797  VITORIA CANDIDA DE OLIVEIRA

32510047  VIVIANE GONCALVES MOREIRA


SERVIÇO SOCIAL (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

32501063  ADRIANE TRANNIN DOMINGUES

32507390  AMANDA APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA

32508044  ANA CAROLINA COUTO VILELA DE ANDRADE

32517015  ANA CLARA SAMPAIO FERREIRA PONTES

32509017  ANA FLAVIA MENDES

32519455  BRUNO ANTONIO MARTINS

32508471  CAMILA AIOLFE DA SILVA

32515376  CARLOS EDUARDO BARRAGAN DE MORAIS

32518087  EDNA APARECIDA DA SILVA

32500299  ELIANE APARECIDA DELMILIO

32508416  ELIANE BATISTA DOS SANTOS

32502777  JOSE HENRIQUE FRANCISCO

32507758  KETLYN CAROLAINE MEDEIROS

32505228  LILYANA CLAUDIA MARTINS DOS SANTOS

32501472  MARIA CAROLINA CAVALLARO

32507642  MARIA EDUARDA DO LAGO LOPES

32501018  MARIA VICTORIA TAVARES GONCALVES

32509917  MARINA LEAL BATISTA DA SILVA

32501849  MARYLIN BENITEZ

32500095  MELISSA RIBEIRO SEVERO

32520666  MONICA APARECIDA SABIA DA SILVA

32509896  NAYARA BATISTA DA SILVA

32508076  PEDRO ROSSATO

32504673  RENAN LEANDRO CORDEIRO

32514687  STEFANY AMARAL DE SOUZA

32502442  VITORIA RAYSSA ROSA DE PAULA

32500957  WILLIAN HAYASHI MEIRA


ZOOTECNIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

32500672  ANA MARIA DOS SANTOS

32509165  CAROLINA FUNICELLO DUALIBI

32517588  CASSIO ICHIROU YWABUCHI NOBUMOTO

32513781  GIOVANNA BEATRIZ APOLINARIO DOS SANTOS SILVA

32512383  HELOISA JULIA LORIN

32515685  IGOR PATSKO GONCALVES

32511235  ILUNDE MIRABAI VENTURA VIEIRA PEREIRA RIBEIRO

32515162  JULIA DINIZ DOS SANTOS

32513940  JULIA PACHER PEREIRA BARDUZZI

32517288  JULIA SANTOS RUBBO DE SA

32505408  LAURA MAGALHAES ELIAS

32519869  LEONARDO VIANA SOARES

32514983  LUCAS CARVALHO MARIM

32508509  LUCIANO PEDRICA JUNIOR

32513055  LUISA CANDIDO MESSIAS

32500755  LUIZA DE SOUSA SILVA

32516270  MARIANA LIE ISHIKURA

32500403  NATHALIA CAROLINE MAGRI

32516102  VITORIA LOPES PIRANI

32507165  VITORIA PEREIRA SOARES


Parabéns a todos!! 

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Alegria de aprovados da UEL24 ultrapassa as barreiras das telas
Festa está ocorrendo agora no calçadão de Londrina, em frente ao Ouro Verde
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