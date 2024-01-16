No ar! Veja a lista de aprovados no vestibular 2024 da UEL

A espera acabou! A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou nesta terça-feira (16) a lista com os aprovados no vestibular 2024. Confira a lista e veja se você passou na 1ª convocação!
Lista dos aprovados no vestibular 2024 da UEL em 1ª convocação
ADMINISTRAÇÃO (MATUTINO)
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INSCRIÇÃO NOME
32513168 ALCEBIADES DE ALMEIDA JUNIOR
32514563 ANA GABRIELLY DOS SANTOS BERNARDO
32505893 ANA LUIZA DE SOUZA BIZ
32515551 ANTONIO ANGELO VANZO FILHO
32506705 CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA GONCALVES
32512801 CAROLINE PESCATORI JACON
32507525 DEBORA DIAS ALVES
32520353 EVELIN SMOLAK SOBIESKI E SILVA
32504487 FABRICIO FIORAMOSCA
32513429 GABRIEL HENRIQUE GUEBARA
32510954 GABRIEL SILVA MORAES TEIXEIRA
32508041 GABRIEL VALENTE DA SILVA
32510021 GIOVANA ISQUIERDO CARNELOSSI
32519848 GUILHERME HIDEKI LEAL ITO
32514276 HELOISA RIBEIRO SIMAO
32514948 HELOISA SIMONI
32507331 IASDRE SALLE ARANHA
32502064 ISABELLA DE ALMEIDA E SILVA
32509550 ISADORA RODRIGUES DA SILVA
32507948 JEAN CARLO DE MOURA ALVES PEREIRA
32515693 JOAO FERNANDES LESSA SANTOS
32509963 JOAO PAULO ANDREASSA FERNANDES
32519773 JOAQUIM ANTONIO DE MACEDO NETO
32507482 KARLA KASSYANE DOS SANTOS SOUZA
32516783 KAYLANY INAE ANTONIO JOSE
32513068 LAURA GOMES
32500413 LORENA GALLO ZAMORA
32507295 LUIZ OTAVIO CAUS DOS SANTOS
32500607 MARIANA SUENSON SALES
32518459 MATHEUS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS
32504999 MIGUEL MARQUEZ FAVORETTO
32518399 NICOLE ANDRADE COLUCCI
32520491 NICOLLE FERNANDA JARDIM QUEROBIM
32508105 NYCOLLAS ANDRE DA SILVA
32511720 PEDRO ZANARDI GAZETTA
32510035 RAFAEL LEMBI DE OLIVEIRA
32511516 RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA
32509148 TALES NASATO TREMOCOLDI
32506535 TALITA MAYUMI NUMATA
32511893 TIAGO ITO
ADMINISTRAÇÃO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32518818 ADRIANO MARCIO CUSTODIO
32515890 ALEXANDRE NICOLAS DOS SANTOS
32509798 ALISSON CRISTIANO DA SILVA
32505111 AMANDA CAROLINA BIZ
32514605 ANA JULIA ZAMBRIM
32519576 AROLDO AUGUSTO RIBAS DOS SANTOS
32519184 BRUNA APARECIDA CARDOSO BERNARDES
32502296 BRUNA GABRIELI MOREIRA BARBOSA
32519514 BRUNO PAES DOS SANTOS
32516850 CAIO FAVA SANTOS
32519643 CAROLINE DE SOUZA TEIXEIRA
32508097 CAROLINE MORO COSTA
32500220 CLEBER GABRIEL CALDEIRA MAIA
32510755 CRISTIANO FERNANDES DE ALMEIDA JUNIOR
32518177 DANIEL NIGRO DOS SANTOS
32520114 EDUARDO FERNANDES GOMES
32520600 ELLEN BEATRIZ MENGER NUNES
32520025 ELTON RODRIGO DELGADO DE OLIVEIRA
32513669 ERIC TRINDADE MIRANDA
32518629 FELIPE BARBOSA DE MORAIS
32515755 FELIPE MONTEIRO
32511185 FELIPE PEDRALI MARCHETTE
32511017 FELIPE VELOZO DE FARIA
32520260 GABRIEL BADARO LOPES
32508152 GABRIEL GIROTO MARTIN
32513330 GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA
32516518 GEOVANA CAROLINE DE AZEVEDO PAIAO
32520103 GIOVANNA CAMILLI BARBOSA DA SILVA
32516334 GUILHERME ALVES VITTORELLO
32515371 GUSTAVO DE ARAUJO BRITO
32518178 GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA NESPOLO
32520061 GUSTAVO MARTINS TROVO
32516224 HENRIQUE SALLES FERRO
32504906 HIGOR MATEUS DA SILVA
32518699 HUGO HENRIQUE DA CRUZ MORETI
32513219 IGOR DE ARAUJO LANDGRAF
32506472 IRIZ RETT
32516780 JOAO GABRIEL COSMO GONCALVES
32516913 JOAO LUCAS SINGULANI MENDONCA
32520159 JOSE VICTOR OTERO BASTOS DA COSTA
32501246 KAIQUE HERMENEGILDO MENDES SEIXAS
32518224 LAURA CARVALHO PEDROSO
32517051 LEONARDO MARCONDES BARRONE
32515911 LETICIA CRUZ DO NASCIMENTO BICHARA
32508331 LUANA LUCIO MULLER
32517500 LUCAS ALMEIDA JOVANOVICH
32518788 LUCAS ANTONIO CALEFI DOS SANTOS
32511575 LUCAS HENRIQUE OKUYAMA SILVA
32501920 LUCAS MOREIRA
32510860 MARIA EDUARDA
32519744 MARIA VITORIA CARDOSO MENEGUETE
32516491 MARIANA DE CASTRO MATEUS
32517346 MARIANA REZENDE OLIVEIRA
32510943 MARIANA SPECIAN DE ALMEIDA
32504335 MARLON PEDRO SILVA ALVES
32516816 MATHEUS CERQUEIRA SILVA
32519224 MATHEUS SILVA ESTEVAO
32507864 MAYSA DE SOUZA DA SILVA
32516397 MILENA DIAS FERREIRA
32509778 MILENA MARIA DE SOUZA SANTOS
32512488 NAIARA GARCIA CARRASCO
32506356 NICOLAS PADUAN ESTEVES
32505124 OTAVIO FERREIRA
32512408 PAMELA HELOISA MARIA
32508540 PAULO DANIEL
32502716 PAULO VICTOR PEREIRA LOPES
32518616 PEDRO HENRIQUE BARBALARGA FURQUIN
32511576 PEDRO MARTINS SELEPENQUE
32501492 RAFAEL ALMEIDA DO LAGO
32506553 RAFAEL VITAL MAXIMILIANO
32516653 RENAN YUDY KATO NISHIKAWA
32514363 THAIS BOTELHO DE SOUZA
32502347 THALITA MORAIS DIAS
32512783 VICTOR HUGO LOPES SOARES
32513285 VINICIUS DO NASCIMENTO RAMALHO
32508396 VINICIUS GABRIEL CARVALHO DA SILVA
32510731 VITORIA ISA HOKARI FRANCO
32505454 WESLEY DOMINGUES DE CARVALHO
32519465 WILLIAM NOVAES CONSTANTE
32516987 WILLIAM RISSI NOGUEIRA DA SILVA
AGRONOMIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32501768 AMANDA ELGERSMA
32505568 ANA BEATRIZ DOS SANTOS FRANCA
32501027 ANA FLAVIA MACHADO MANDUCA
32506405 ANDRE MARCOS SGARBOSSA MARTINS
32515372 ANGELO ESTEVAM CARDOSO DE FARIA E CUSTODIO
32502757 ANTONIO ROVANI NETO
32500074 ARTHUR MARTINS DE SANTANA
32515855 ARTHUR VENTURELLI
32517089 AUGUSTO LOPES LA SELVA DE SOUZA
32508657 BARBARA DE CASTRO CHIOVITTI
32510234 BARBARA MARTIM SALIONI
32504505 CAMILI COELHO FRANCA
32509516 DANILO FREITAS POMINI
32519242 EDUARDO GATTO LEVINSKI
32516455 EMANUEL MESQUITA GOMES MARRAS
32514227 EMILLY CHANSKI BRITO
32507333 ESTER VOLPE ROESNER
32506835 GABRIEL CHEHOUD OTTANO DA ROSA
32516383 GABRIEL GEORGES HAIDAMOUS
32504208 GABRIEL JOSE DUDA
32506204 GABRIEL PIVETA GIACHINI
32518980 GABRIELLY GOLEMBA DE OLIVEIRA
32501903 GIOVANA MONTEIRO RODRIGUES
32504134 GUSTAVO DE AZEVEDO NERY
32508503 GUSTAVO ROMEIRO PINEDA DE LELIS
32512662 IASMIN GOMES SANTANA
32507644 ISABELA CAMPAGNOLI LISS
32514970 ISADORA CAMARGO GOMES
32514598 JEAN KENJI TSURUDA
32510613 JESSICA FERNANDES DA SILVA
32507437 JOAO GUILHERME MORAES MACHADO
32511383 JOAO OTAVIO BRAZ PAIAO
32502751 JOAO PEDRO LERMEN DOS SANTOS
32515184 JOAO PEDRO PONTES RODRIGUES
32516137 JOAO PEDRO STEFANINI
32516969 JOAO VICTOR BARBATO VIEIRA
32514955 KARINE MIRANDA SILVA
32506714 LAURA NALDI FROES
32506527 LEONARDO ALBINO SCAGION
32507655 LEONARDO HENRIQUE
32505340 LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
32517787 LUAN MARQUES TEODORO
32504521 LUCAS AJONAS FRRRAZ
32517862 LUCAS RODRIGUES PESSOA
32507683 LUISA HIKARI BARAN SHIMIZU
32512033 LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE OLIVEIRA
32519034 MARCUS VINICIUS JOSE GRIMAS SENEDESE FILHO
32504915 MARIA ANGELINA PELOIA SANTOS
32514562 MARIA AUGUSTA CORDIOLI MICHELATO
32517679 MATHEUS PRESTES BARROS
32501282 MAURO BRAGA FERREIRA
32503373 MAYSA SANTOS NOSCHANG
32514029 MIGUEL VIANNA DE OLIVEIRA
32500461 MYLENA MANZONI BENTO
32506255 NICOLAS GUIEIRO REZENDE
32501035 PAULO HENRIQUE DE CARVALHO SCHIAVINATO
32512444 PEDRO HENRIQUE DO CARMO COSTA
32505885 PEDRO MEDEIROS
32511266 POLIANA DE OLIVEIRA
32510630 RAFAEL ALMEIDA CENTURION
32512339 RAFAEL JAVAROTTI HASS
32516529 RAFAELA DE OLIVEIRA COSTA WEBER
32517830 RAQUEL ANTUNES RODRIGUES
32507034 RICARDO SHU
32516240 SANDRO AUGUSTO PICININ LUSA
32515195 SHINDI KATO
32515495 VICTOR GABRIEL AMARAL
32513169 VIKTOR ENRIKEVICH ZAMA
32508124 WILLIAM GABRIEL MONTEIRO DE JESUS
32518000 YAGO TSUBOI SALICIO
ARQUITETURA E URBANISMO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32515492 ALICE OLIVEIRA SCHIMITI
32505960 ALINE XAVIER FRAGA
32501485 AMANDA BARONI COSTA
32516433 AMANDA GEIDELIS
32516844 ANA JAMILLY SANTOS CUSTODIO
32509107 ANA LETICIA ODEBRECHT NASSIF
32504918 ANA LUIZA GASPAR DOS SANTOS
32500696 ANABELLA XAVIER MORAIS
32501782 ANNA JULIA CARRARA GONDIM
32511281 ANTONIO CARLOS PRODOSSIMO
32512412 ANTONIO COLBACHINI FERRAZ
32510469 ARIADINI THASMO DA SILVA
32502612 ARTHUR CIONI PENACHINI
32513458 ARTHUR ZANIN
32515544 BEATRIZ BARCELOS DIONISIO
32519117 BEATRIZ CHRISTINA DE OLIVEIRA COVRE
32513633 BRUNO YOKOO DE CARVALHO
32500887 CAMILE FERNANDA GONCALVES SILVA
32514854 DAYANE GABRIEL PONTES
32506315 ELLYN FERNANDA SEIDLER MONTEIRO
32511015 EMILI EDUARDA MARCAL DE LIMA
32516158 EMILY ROBERTA MONTEIRO
32500053 EMMILY SILVA LIMA
32515501 GABRIEL GONCALVES RAMOS
32519344 GABRIEL HAAG MAZZINI DA SILVA
32500013 GABRIEL VANZO BERTO
32505872 GABRIELA KAWANY FERREIRA BOTAZOLI
32510495 GIOVANNA CAMILOTO ZANELLI
32509364 HELOISA ARCANJO FERREIRA
32501161 HELOISA VELANI DE BARROS NEGRAO
32500927 IGOR YUJI MATSUBARA
32510723 ISABELA ANTUNES LEONEL
32515415 ISABELA SOARES ZIELINSKI
32511055 JULIA TIEMI SILVA FURUSATO
32504371 KATRIN WAGNER CHIARATTI
32504225 KAWANE VITORIA CORREA
32503378 LAURA FABRI
32520198 LAURA HELENA ALBERTO DA SILVA
32506938 LEONARDO ARRUDA GADELHA
32500201 LEONARDO GONCALVES DA CRUZ
32513974 LEONARDO KATO AOKI
32511873 LEONARDO NASCIMENTO COELHO
32503478 LETICIA MARTINS BERBERT
32500484 LINCOLN MATHEUS MACHADO VIANA
32515452 LIVIA MORELLI SACCARDO
32513998 LORENA VERONESI DEMIAN
32508624 LUCAS ROCHA BONIFACIO
32516734 LUISA VALENTIN PEITL
32509212 LUIZA GABRIELA GODOI ARIZA
32517886 MANOELA RASZL GAGLIARDI
32516423 MARIA CLARA BOTT OLIVEIRA
32505104 MARIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO
32512764 MARIA EDUARDA DE MAURO DAMASCENO
32510566 MARIA EDUARDA SANTOS PIMENTEL
32500559 MARIA GABRIELE GOULART DE LIMA LOPES
32512429 MARIA JULIA GHIOTTO
32515369 MARIA LUIZA RODOLFO OTSUKA
32510507 MARIA VICTORIA ANDRADE PALMA
32516965 MARIA VITORIA RODRIGUES DIAS
32508814 MARIANA FEDRIGO PELISSON
32519587 MARINA MADEIRA HONORATO
32515313 MATHEUS BORTOLOZZI GIRALDI
32506317 OTAVIO MARIM VICENTINI
32506968 PIETRO DOS SANTOS LIMA
32516447 RAISSA VITORIA MENDES DA SILVA
32500205 REBECA TORQUETI DOS SANTOS
32520333 RYAN RAFAEL DE OLIVEIRA PAJEU
32517991 SOPHIA FERNANDES CABRERA
32507366 TATIANA BANFFY JULIANI
32506347 THAINA ARCARDE PEREIRA
ARQUIVOLOGIA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32515923 GABRIEL DE LIMA ALMEIDA
32509893 GABRIEL SABIAO DE OLIVEIRA
32517333 LOANA MARIA LIMA LOURENCO
ARTES CÊNICAS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32516655 ALVARO WILIAN BOSSO DA SILVA
32504630 ANA BEATRIZ MARQUEZ
32503545 ANA BEATRIZ TINI FERREIRA
32513474 ANA JULIA MAZIA DA COSTA
32516570 ANGELA RAISSA AP AMARAL DOS REIS
32519651 ARTHUR NICOLAS REBECCHI PRJEVUSSKY
32516202 BARBARA VITORIA DELLAI
32504547 BRIAN HENRIQUES DA SILVA
32510487 BRUNA SOARES CARVALHO
32518313 CAIO AUGUSTO CARVALHO ARAUJO
32514284 CARLA CRISTINA DE ANDRADE BALDINI
32511314 CHRISTIAN CESAR FERNANDES
32514979 DAVI QUADROS MORAES DA SILVA
32508160 EMILY GOULARTE FERREIRA
32520422 EMILY VIANNA PIGOZZI
32502021 FELIPE SILVA DE SOUZA
32515784 FERNANDA AVELINO RIBEIRO
32512993 FLAVIA MARQUES TEIXEIRA LINDENBERG
32516775 GABRIEL MORAES DA SILVA
32500618 GIOVANA APARECIDA DE SOUZA
32519174 IAGO MUNIZ DE ALMEIDA
32520394 JESSICA CAROLINE GONCALVES
32513901 JOAO GUILHERME SCOPONI
32518715 JULIO CESAR GOLTZ CARNEIRO
32503472 KARLA ISADORA FERREIRA COMINI
32507023 LEONARDO LOPES DO VALE
32503903 LETICIA LIMA
32504567 LUANA APARECIDA DA SILVA SANTOS
32510274 MARIA EDUARDA LUZ DE JESUS
32513805 MARIA OLIVIA NASCIMENTO CORDEIRO
32519407 NICOLE ARRUDA FRANZON
32515277 PEDRO HENRIQUE FRANCO VIEIRA
32506410 RAFAELA PAIVA GASPAR
32520468 REBECA PAULUCI EMERICH
32520054 VITOR HUGO LOURENCO DA SILVA
ARTES VISUAIS - LICENCIATURA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32517950 ANTONELLA CASAROTO MAFFIOLETTI
32503638 BEATRIZ ESTEFANI GUEDES DOS SANTOS
32513665 BEATRIZ FROIS GREINERT
32507803 CAMILLE FERREIRA GUAZZELLI
32520229 ERYCK RODRIGUES ANTUNES
32511457 GABRIEL SANTOS BOVETTO
32510055 GABRIELA ARAO LIMA DOS SANTOS SILVA
32516758 GABRIELLE ROSSI YAMAGUCHI
32504251 KAUE IWANAGA TAKEDA PAIS
32507662 LEONARDO ALVES
32515174 LUANA GONCALVES PROENCA DA SILVA
32520289 LUIS FELIPE MARTINS BRAGA
32511398 MARIA CLARA PEDRO TORRES
32512693 MARIA CLARA SISTE MAIA
32513496 MONICA FUZIHARA MINAMI
32519720 NATALIE CHRISTINE PEIXOTO ALVES
32509197 NICOLLY NAMIE ONISHE
32508157 RONNAN YUDI ENOMOTO MORAES
32512829 SOFIA LAURA MAFORT
32515037 SOFIA MOTTA CORNWELL
ARTES VISUAIS - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32508548 BEATRIZ HELOISE DA SILVA TEIXEIRA
32505369 CESAR ALVES NARDELLO
32507802 DAVI RIBEIRO DE ALMEIDA
32510737 GABRIELA NAMIE IMOTO
32501048 IZABELLE HASHIMOTO LIMA ARAUJO
32513544 JOSE SILVIO COSTA DO NASCIMENTO
32508166 KAUA DE FARIAS MARCONDES DA SILVA
32520435 KLAUS PETROSKI FERREIRA
32501775 LUANA URTADO BATISTA
32510557 LUCAS DA SILVA PEREIRA
32516427 MARCOS LUIS VERDEIRO DA SILVA
32506618 MARIA LUIZA BORDIGNON GODOI
32509323 MARIA VICTORIA DOS SANTOS MARTINS
32516347 MARIANA VIEIRA COSTA
32515514 MATHEUS MACHADO AMARAL
32509158 MILENA BAZAN ALBUQUERQUE
32519368 RAFAEL ROSSAFA RODRIGUES
32515968 RAISSA MARQUES GOMES NASCIMENTO
32500930 THALIA MAFRA DIOGO DOS SANTOS
32500969 VITORIA LUIZA SILVA
BIBLIOTECONOMIA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32513051 BEATRIZ MACHADO DA CONCEICAO
32517388 DANIELLA HASSUIKE DOLIBAINA
32517609 GABRIEL PAGLIARI CARRARO
32503554 GIOVANNA MARQUESETE
32517364 ISABELLA HASSUIKE DOLIBAINA
32510657 JULIA REGINA NANNI SILVA
32500211 KESYA EMILLY SANTOS RIBEIRO
32517803 MARIA PAULA CARNELOSSI DA SILVA
32513969 NICOLLE MARTINS AMORIM
32519385 OTAVIO LUIZ MUZZOLON DOS REIS
32519540 PEDRO HENRIQUE BEZERRA DE SOUZA
32506929 SUELY IAMACHITA DOS SANTOS SAITO
BIOMEDICINA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32504191 AGATA LHEWICHESKI DAS DORES
32519497 ANA BEATRIZ ALMEIDA DOS SANTOS
32512678 ARTHUR MIKALIXEN
32519087 GABRIEL KOYAMA GERMINARA
32513770 GIOVANA FRANCA ZAVIERUCHA
32506750 GIOVANNA PAIVA CERETO
32512919 HELLEN CARDOSO PEREIRA
32509195 ISABELLA PONSONI GUSMANN
32510583 JULIA BERNARDI FARIAS
32506860 JULIA MIQUELETI HARACEMIO
32517737 LUANA LIBA MAFRA
32506545 MARIA JULIA ANDRADE DE ASSIS
32515688 MURILO OLIVEIRA PREVELATO DE PAULA
32519098 NAYARA BALARDIN
32502055 REBECA DORIS DA SILVA HEADLEY
BIOTECNOLOGIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32510543 ANTONIO AUGUSTO AGUILAR DE AGUIAR
32508588 ARTUR SOUSA MARCHI
32515490 CAMILA LAIS DE OLIVEIRA DE AZEVEDO
32516100 EDUARDA PRISCILLA MIURA
32500953 FLAVIA FERREIRA
32514339 JOAO HENRIQUE MANO DE OLIVEIRA
32510190 JULIA DIAS BUENO
32520430 JULIANE IZIDIO ROGENSKI
32513410 LUARA CHAGAS DE OLIVEIRA
32513559 LUIZA ALVES DE SOUZA
32512745 MARIANA VILELA RESENDE DE OLIVEIRA
32519611 PEDRO FERNANDES DE SA
32520565 PIETRA NOGUEIRA FERREIRA
32502290 SOPHIA PAZIN COLCHESQUI
32504716 TARIK KASSAB DE ALMEIDA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32504189 ALUISIO DE OLIVEIRA BARBOSA
32507688 ANA CLARA COUTO GALAVOTI
32509939 ANDRE FELIPE IJIRI RIBEIRO
32508428 ARTUR KENZO OBARA KAWAZOE
32506926 BEATRIZ TRIZOTTI YOSHITONI
32508878 CAIO MENDONCA KROL
32500441 CAIO SWEIVER DE CARVALHO
32511315 EDUARDO FERNANDES LANZA
32503754 EDUARDO RODRIGUES ABREU
32514869 GABRIEL PADUAN COFANI
32512848 JOAO GABRIEL FERREIRA BORGES
32516233 JULIO CESAR DA SILVA SANTOS
32515627 LARISSA AYUMI COSTA
32505854 LAURA BRENNY MARTINS
32504226 LEONARDO GERRARD DE ARAUJO RIBEIRO
32510576 LEONARDO OMOTO SATO
32506039 LEONARDO WELTER
32507268 MARCELA DE OLIVEIRA DORIGAO
32503077 MARIA JULIA DA SILVA PAES
32519575 NICOLAS GUERRA SUZUKI
32500260 NICOLAS HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA
32518183 PEDRO GOES ASSIS
32518667 RENAN JOSE SILVA SANTOS
32510903 THEO MIYASHIRO LANFRANCHI
32503734 TIAGO MORROQUE STRESSER DOS SANTOS
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32521257 ADRIANO LUCIO UCHOA BRANDAO
32520908 ALEXANDRE DA SILVA MARCHIOLI
32521093 ALEXANDRE DE MELLO BORDIGNON
32520995 ANDRE LUCAS MARUYAMA ZANI
32521155 ANDRE TOMONAGA SCHETTINI
32520892 ANTONIO CHERUBIM TAVARES DA SILVA
32521306 ANTONIO JOSE DOS SANTOS
32521247 BEATRIZ MOTA GARCIA TERCIOTTI
32521345 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
32521126 CLEITON VALDIR RIBEIRO DA SILVA
32521229 EDUARDO AFONSO DE CRISTO
32521102 EDUARDO PEDRO BARBOSA
32521464 FELIPE LIVIERO DE FREITAS
32521299 FERNANDO YUDI OBARA
32520911 GABRIEL HENRIQUE IMBRIANI
32521007 GABRIELA VITORIA VIEIRA
32521368 GRACIELE MIKI SAZAKA
32521160 GUILHERME COSTANZI DO
32521018 GUILHERME NASCIMENTO BRAGA
32520903 GUILHERME TERZIOTTI
32521473 GUSTAVO FERREIRA DA FONSECA
32521079 HEITOR OLIVEIRA NUNES
32521427 HERIK DAURIZIO RICARDO
32520859 IGOR OLIVEIRA DUARTE
32521339 JOAO PAULO MORO VENANCIO DA SILVA
32520909 JOAO VICTOR MESSIAS ROMAGNOLI
32521223 JULIA YOKOYAMA MASSAKI
32520967 KAWAN HARSHE KAKUBO
32521094 KEILA KAORI HORIYE
32520875 LUANNA GARLA
32521441 LUCA AMARAL ALVANHAM DE SOUZA
32521001 LUCAS ANTONIO CUNHA RODRIGUES DA SILVA
32521158 LUCAS GARCIA DIAS DE OLIVA
32521471 LUCAS PIRES FELICIANO
32521307 LUIZ GUSTAVO BERNARDES GIROTTO
32521146 MARCOS VINICIUS BEREGULA FERREIRA
32521150 MATEUS PANUNCI GONCALVES
32521308 MICHEL IAGO DA SILVA
32521429 NAIARA CRISTINA BENTO
32521374 NAYARA SATICO YANAGIDA
32521273 PATRICK MENDES BISOLATO
32521437 RAFAEL FIGUEIREDO COBO
32521440 RODRIGO HENRIQUE HATUMURA CAPELLO
32521314 ROMULO CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA
32521379 SOFIA GUTSCHOW CASAL
32521120 TAYNARA RIBEIRO ELEUTERIO
32520938 VICTOR HUGO MARTINS ESCARCE
32521050 VINICIUS YUDI OYA
32520904 VITOR DA COSTA GARCIA
32520950 WALLACY SEBASTIAN APARECIDO JERONIMO DE ALMEIDA
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32513492 ADSON RYAN VITTI GODOY
32508425 ALLANA MENEZES DA CUNHA
32506754 ANDRE LUCA DO ROSARIO MENDES AZEVEDO
32509076 ANDRE MIYASHITA NISHIMURA
32516869 ANNA BEATRIZ DE SOUZA SILVA
32515498 BRENDA FERNANDES SILVA
32503593 BRUNA LANDGRAF PEDREIRO
32502053 CLARA HELENA BOSZCZOWSKI CARVALHO
32512806 ERICA DE PAIVA THOMAZZETTI
32515092 FERNANDO FREITAS DOS SANTOS
32520602 GABRIEL MIQUELETI HARACEMIO
32513015 GABRIELA FRUNGILLO DE SA
32505852 GUSTAVO HIDEKI FRASSON NAKAGAWA
32514017 HELOISA MARQUES DE FREITAS
32505308 INGRID EDUARDA MARTELLI CORREIA
32503559 ISABELI GODOY
32514872 JEAN CARLOS PEREIRA DE CAMPOS
32515183 JULIA DOS REIS SILVA
32517090 JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
32513077 KENZO LUIGI TAKEI PILASTRE
32511098 LEONARDO DIB DE SOUSA ABUSSAFI
32503036 LETICIA MAXIMO
32520038 LUCAS FERNANDO HIDEKI MIYAJIMA MASSUDA
32518510 LUIGI DOS SANTOS LEAL DA SILVA
32513016 MARIA LUISA PINTIASKI PALACIO ALVES
32506680 MARIANA SARAIVA ELIAS ROSSITTO
32514209 MATHEUS DE ALMEIDA BERALDO
32517229 NATHAN ELIAS SILVA
32504488 RAFAELA RODRIGUES MORAES
32519042 RYAN SOZO CORDEIRO
32507681 SABRINA DOMINGUES MONTEIRO
32509562 SAMUEL CABRAL MELLO PIMENTA PASTOR
32512393 SARAH LETICIA MARTINS
32511322 SOFIA CLARA GODOI DE OLIVEIRA
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32518590 ALCINDO CRAVERO PADILHA
32515730 ALICE MARTINS AMERICO DE SOUZA
32518717 ANA CAMILLY CORREA DAMACENA
32518412 ANNA JULIA FERMINO SERVILHA
32514434 AYRTON HANIEL FERREIRA AQUINO SOUZA
32514838 CLARA CATARINA DE FREITAS CHEQUIN
32510586 EDUARDA FERNANDES IACONO MACHADO
32510965 FELIPE CASTELHONE GARCIA
32513622 FERNANDO FERNANDES MACHADO
32520584 FERNANDO HENRIQUE ALVES MAUAD
32519055 FRANCIELLY CAROLINE APARECIDA HERNANDES
32520799 GIOVANA CAETANO SOUZA RIBEIRO
32500829 HENRIQUE MENDONCA BRAVO
32502861 IAN TERTO BARBOSA DE ANDRADE
32505282 IGOR EDUARDO CORDEIRO CEPIL
32511889 JOAO MARCOS VACARIO PEREIRA
32518902 JOAO PAULO ALVES MASSONI
32517997 LUANA LOPES SERGIO
32509335 LUCAS PAPPADA LEUZZI
32515198 MARCELA CAROLINE LEAL
32515121 MARIA EDUARDA SILVA COSTA
32504002 MARIA FERNANDA MOLINARI VANZO DOS SANTOS
32512441 MARIA LUIZA APOSTOLO MANOEL
32508765 PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS SOUZA
32516633 PEDRO HENRIQUE PIVETA DELFINO
32512837 RICARDO JOSE BATISTA FILHO
32506891 VALENTINA SIQUEIRA VIEIRA
32520373 YASMIN AIKA KIMURA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32502739 ALINE TORMENA
32500316 ANA CLARA CEZAR CAMARGO
32517157 ANDERSON LUIZ JULHO
32501808 ARTHUR LUIS DOS SANTOS PONCE
32517918 ARTHUR VINICIUS LALAU HODA
32513405 BRENDON MORONDI DA SILVA MEDEIROS
32517223 BRIANNE FERNANDA OZAWA
32518543 DOUGLAS PHELIPI SOARES RIOS
32513607 EMANUEL ROSSINI SANT ANA BOTELHO
32513685 ENZO TOSHIO ORINOUTI NAKANISHI
32512986 GABRIEL VINICIUS ALIBERTI BARBOSA
32512568 GIOVANNI ORTIGOSA RODRIGUES GARCIA
32517084 ISABELLA BARONE DA COSTA
32500727 JAQUELINE LORRAINE DIAS DE OLIVEIRA LACERDA
32502411 JONATAN ALAN DE JESUS
32501847 JOSE EDUARDO BARBOZA
32515366 JULIA PANCIONI SILVA
32508600 KAUA FELIPE BATISTA CAVALCANTI
32511938 LETICIA CRISTINA SISTI
32513696 LUCAS TOMAS RASTEIRO
32515958 MARCELO JUNIOR FELIX
32513905 MARIA EDUARDA NASCIMENTO ROSA
32519109 MIRELA REDIVO PATUSSI
32514157 OTAVIO AUGUSTO DUCHESKI LIMA
32509930 PATRIK DANIEL JARDIM GATTO
32519010 PAULO GUILHERME DA SILVA NETO
32516186 PEDRO AUGUSTO ALMEIDA BUENO
32516763 PETRYC CASU SILVA
32500089 PRISCILA KUTISQUE DE OLIVEIRA
32511827 RAFAEL LIAN MARTINELLI DA SILVA
32505163 ROSANGELA DE JESUS COSTA
32520186 ROSIMARCIA APARECIDA GARCIA
32507408 STEVAN FAGOTTI MIRANDA DE PAIVA
32514088 VICENZO ALEXANDRE OLLIVETTI DE PAULA
32518447 VICTOR YUJI DE SANT ANA LOURENCO
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32513255 ADRIAN BUGATTI PEGORARI
32510204 ANA BEATRIZ FERRI GONCALVES
32509825 ANA BEATRIZ NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA
32500055 ANA CAROLINA SOUZA SANTOS
32507335 ANA EDUARDA FERREIRA STEIN
32519228 ANA SILVIA MENDES OLIVEIRA
32514835 ANA VITORIA
32515386 ANA VITORIA PIRES
32501172 ANNE GABRIELLY NALIN
32518700 BRUNA ALEXANDRA CARDOSO DE ALMEIDA
32518670 BRUNA CAROLINE CANDELARIO MANOEL
32508398 BRUNA LETICIA DE MELO SILVA
32514804 CAMILA ITO FERREIRA
32508431 CAMILLA RIBEIRO DA CRUZ
32515497 DANIEL EVANDIR PAZELLO SILVA
32503969 DANIEL FONTANA BORGES
32519200 DARLING CAETANO DA SILVA
32503428 DAVI DUNZER FRANCO OLIVEIRA
32519457 DAYANE FERNANDA FERREIRA
32503935 DENIS FONTANA BORGES
32515553 DIONATAN DANIEL BARROS NETO
32510388 DOUGLAS SOUZA DO NASCIMENTO
32501088 EMANUEL CARLOS DA CUNHA
32516837 EMANUELE VITORIA DOS SANTOS
32514404 ESTEFANY DE MATOS DA SILVA
32502435 EVERTON LAURENTINO MORAES
32515334 EVERTON LUIZ SCHELEIDER
32513552 FELIPE SAMUEL LEAL DA SILVA
32514661 FELIPE WEBER FUENTES
32511471 FERNANDA DANIELA SALES ARAUJO
32516601 FERNANDA GRAZIELE RIBEIRO DOS SANTOS FERREIRA
32505438 FRANCIANE DOS SANTOS MOREIRA
32508714 GABRIEL PEREIRA FARIAS
32514646 GABRIELA MARIANA GONCALVES DA SILVA
32512250 GABRIELY CRISTINA ABILIO DE LIMA
32511783 GIOVANA ALVES DA SILVA
32505581 GIOVANNA GABRIELLA DA SILVA
32509838 GUILHERME FELIPE GOMES MARTINS
32501833 GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO
32518422 HEDER HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
32512269 HELISON ANTONIO NOGUEIRA COELHO
32502352 JESSICA DE SOUZA MORET CRUZ
32514117 JULIA MEDEIROS MENDES
32511195 JULLIA OLIVEIRA DOS SANTOS
32507868 KAROLINA BRIANEZI
32505835 KETHELEN ALVES BARBOSA
32508667 LAVINIA FERREIRA DA SILVA
32516325 LAVINIA MARIANA SILVA DA LUZ
32518956 LENNON BARBOSA FREITAS
32520636 LEONARDO DIAS RAMOS
32511968 LEONARDO SUGIHARA KATAYOSE
32516646 LETICIA KAORI NAKASHIMA
32510264 LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS
32519985 MARCOS LUCIANO RODRIGUES FERREIRA
32506242 MARIA HELOISA DE LIMA
32502743 MARIANA CAMPELO BRAGANCA DE PINA
32515062 MARINA SOUZA SANTOS
32504681 MATEUS DE SOUZA PEREIRA
32512564 MATHEUS AKIRA RINO KATO
32520106 MATHEUS ALVES MARIANI
32500415 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO
32506670 NATHALY CRISTIANY MOREIRA SILVA
32513949 NATHALY LAIS LEONARDO
32500962 NICOLAS MURILO PIERIN
32517220 RAUL DE SOUZA CARVALHO
32509416 THIAGO HIRATA NUNES VIEIRA
32515550 VANESSA MAZIERO CAIRES
32501342 VITORIA PORTELA AGUIAR CARDOSO
32516096 WESLEY DE OLIVEIRA LODI
32506346 YAGHO JOSE DA SILVA
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32505002 AMANDA MORIMOTO TOMINAGA
32506941 BRUNO TEIXEIRA DE CARVALHO
32509588 CAIO HENRIQUE GONCALVES DE LIMA
32506136 CINDY LANE DOS SANTOS GONCALVES
32503622 EDUARDO HENRIQUE MANFIO E SILVA
32519622 FERNANDA DIAS DOS SANTOS
32519450 GABRIEL KENDY ONO
32505327 GRACO MARTINS
32500637 GUILHERME PICON SERAPHIM
32517726 HENRIQUE YUJI SEKINE
32513046 JOAO GABRIEL FERREIRA BORGES
32513629 JOAO VICTOR OLIVEIRA MARIANO
32520248 KAWWE HENRIQUE NAVARRO VIEIRA
32519293 LARISSA RIBEIRO DE SOUZA
32503711 LEONARDO LUNA MENDES DE SOUZA
32511392 LUCAS GABRIEL FRANCA DE MATOS
32512864 LUIS FRANCISCO CRUSCIOL PARRA
32505489 MARCOS VINICIUS YUDI YOKOYAMA
32517307 MARIA CLARA SOUZA OLIVEIRA
32514875 MURILO SCARABELO ALMEIDA
32507811 NATHALIA ALMEIDA DE FREITAS
32506173 NICOLAS CASAROTTI MARIANO
32508492 PEDRO GANDINI MILANEZI
32511174 PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO SILVA
32506270 PEDRO LUCAS BENETACI FARINA
32512542 PEDRO RICARDO FRANCISCO PINTO
32517356 PIETRO HAGEMEYER BOBKO
32520206 VINICIUS RIBEIRO GROSSO
32507000 VITOR ALEXANDRE DOS REIS SILVA
32508294 VITOR FRANCISCO LUNA
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32506310 ANA BEATRIZ MASSARENTE
32514640 BEATRIZ APARECIDA CUSTODIO TEIXEIRA
32511317 CAMILI FABIANA SILVA RIBEIRO
32519682 CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA
32505621 CAROLINE GRANDI DE OLIVEIRA
32500570 DAVI SILVA CASARIN
32508508 ELISA SIRINO SANTANA
32504888 EMANUEL DE MIRANDA BATISTA
32500802 EMANUELE CASAROTTO NUNES
32514871 FELIPE CARVALHO OLIVEIRA
32514828 FELIPE FERRAZ
32501466 GABRIEL FELIPE SILVA DE OLIVEIRA
32510457 GUILHERME AUGUSTO CODATO GAVA SANTOS
32514644 GUSTAVO DA SILVA STEINHEUSER
32503351 HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA
32508943 HEVERLY CRISTINA ALEIXO DA SILVA
32507927 ISABELLA CENEGALLI FURTADO
32508564 JOAO VITOR VIEIRA CAPRI
32518876 KESIA RODRIGUES DA SILVA
32510829 LEONARDO ALEIXO FERREIRA DE SOUZA
32510218 LEONARDO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA
32506275 LETICIA MORAES CARDOSO
32506603 LORENZZA GARCIA DO AMARAL
32510384 LUIS RICARDO DA SILVA MIGUEL
32511370 MARCOS GABRIEL DE CARVALHO GARCIA
32516511 MATHEUS FELIPPE DE LIMA NESPOLO
32508058 PEDRO TREVISAN VIEIRA DE MELLO
32513184 RAFAEL VIEIRA DA ROCHA BELOTTI
32504642 RENAN SILVA DE PAULA
32517756 WALTER BRANDAO DA SILVA NETO
CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32520472 BEATRIZ BAGAGINI CARDOSO
32517159 CARLO SGRIGNOLI CARRERI
32511867 ISABELA DE HOLANDA STEFFANELLO
32516021 ISABELLA GUIRRO MENDES
32500534 MARCELO DA SILVA
32508110 MARIA LUIZA DA SILVA
32514594 MARIA LUIZA KUNEVALIKI PEREIRA
32500424 PAOLA NATHALIA MOREIRA DE SOUZA
32512294 PEDRO AUGUSTO BEGNINI SIMCIC
32500954 RAFAELA BEDENDO DE SOUZA
32512747 TONI WILLIAN PEREIRA MUNHOZ
32505063 VITORIA FERBONINK BARBARELLI
CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32511024 ALEXANDRE DOS SANTOS FRANCO
32520334 ARIEL RATKIEWICZ DE SOUZA
32516000 BIANCA LETICIA VELANI SILVA
32508380 CAETANO DE BRITO MOTA JUNIOR
32513497 CAMILA GABRIELI MARTINS
32507350 CAROLINA FISCHER
32513252 FERNANDO BARRETO DE SOUZA MARTINS
32520581 ISABELLA DA SILVA VALENTE
32508571 JUAN ANTONIO GAROFALO
32502981 JULIA FARAMILIO DE SOUZA
32500552 LEONARDO DOLCI MOUTA
32513666 LUCAS CARNEIRO DE FIGUEIREDO
32516323 MARIA PAULA PINELLI
32505599 MARINA LAGO RODRIGUES
32507385 MURILO ALBERTINI DE OLIVEIRA
32505441 RAFAEL DE GODOY SANTOS
32509533 RAFAELLA GOMES DIAS
32513314 VICTORIA LANFREDI DE SOUZA
DESIGN DE MODA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32513246 ANA BEATRIZ KUROWSKI
32513828 BEATRIZ RIGOBELO CONTE
32516690 BEATRIZ TERRA FERREIRA
32500327 CAILAINE NATALIA MORAIS CORREA
32512457 CAMILLY VITORIA DE SOUZA LIMA
32506711 DEBORA RODRIGUES PERON
32516390 EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA DA SILVA
32511421 EVELYN MARCELA ALMEIDA DE SOUSA
32508218 GABRIELE TONON VONO
32515260 GABRIELI OLIVEIRA VIDAL
32502328 GIOVANA FERNANDES GAROZZI
32509456 GLORIA CAVITIOLI XAVIER
32510072 HELENA AGUIAR PALADINI
32503120 HIAGO HENRIQUE DE CAMPOS VIEIRA
32507635 ISABELLA OLIVIERI FERREIRA
32500855 ISADORA PERARO REIS
32519988 JULIA STEFEN DE OLIVEIRA
32511644 KAUA MESSIAS SANTOS DE OLIVEIRA
32508558 KLEO SANTOS FELIX DA SILVA
32510131 LAIZ GUIMARAES DA SILVA
32506129 LEONARDO FERREIRA ISOBE
32500295 MARIA ESTER DE OLIVEIRA RIBEIRO
32514137 MARIA LUIZA URBAN POPOLIM
32508193 MARIA VITORIA DUTRA
32510890 MARIA VITORIA RODRIGUES ROSA
32500202 MARIANA BARBIERI KERBER
32506588 RAFAELA HASHIMOTO BULHOES DE OLIVEIRA
32519567 RAFAELA RINALDI REIS KULAIF
32514446 SARAH DE LIMA LOURENCO
32518579 SHARAH MEYSSA SALES ARAUJO DA SILVA
DESIGN GRÁFICO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32515462 AARAO YOSHIMUNE HISSANO
32503074 AGNES VOGLER CHAVES
32506915 ANA CLARA SOUZA RAMALHO
32506992 BRUNA DE PAULA LEOPIZE
32515656 CAMILA MAIA DE ALMEIDA
32504565 CARINA RAMOS DE PROENCA NEVES ARAUJO
32504257 CAROLINE MASUTA CEVERIANO DA SILVA
32505091 DANIELA CARDOSO GOULART
32513635 ELLEN BEATRIZ JACOB
32500189 ELOISA GOMES
32509162 ERICA FERNANDA IZABEL
32509549 EVELYN MOREIRA DA SILVA
32520058 FERNANDO DOS SANTOS AQUINO CAMPOS
32503033 FERNANDO HIDEKI KAWAMOTO
32500965 GIOVANNA MESSIAS DE SOUZA
32504409 GIOVANNA SATURNINO CHAGAS
32500143 GIULIA HELENA SEGANTIN DE SOUZA SOARES
32501186 GUILHERME HENRIQUE TOZATO
32503180 ISABELLA DE LIMA PERSZEL
32503014 LEANDROAUGUSTO SANTOS FERREIRA
32515947 LEONARDO BARRENHA MARTINS
32519390 MARCUS VINICIUS YOSHIMINE
32501969 MARIA CLARA FAVERO MARCONDES
32503102 PAULA ROMAO PEREIRA
32520075 RAFAEL ALVES FERREIRA
32508095 SARA VITORIA CORREA MATIAS
32508690 TAINARA GOMES DA SILVA
32502665 TATIANA SAORI HAYASHI
32511619 VANESSA MINAKAWA SATO
32501376 VINICIUS AUGUSTO BERTIN BORGES
DIREITO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32504800 ADRIAN LOBO FERNANDES DE JESUS
32504034 AMANDA GOMES DA SILVA
32520634 ANA CAROLINA DA FONSECA ZANIN
32500845 ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS
32501296 ANA JULIA VILELA ROSSI
32506358 ANDRE PALUDO FERREIRA
32503286 ANDREA TAILANY CORSE DOS SANTOS
32510579 ANGELINA BRASILIO SILVEIRA
32501029 ANITA COELHO
32510995 ANNA COLOGNI MULLER
32514574 ANNA ELOISIE PEREIRA VELOSO
32511277 ANNE VITORIA PORTO DE OLIVEIRA
32512594 BARBARA BASSO LEITE
32502203 BEATRIZ STEIN HEINEMANN
32510034 BIANCA DA SILVA SARDINHA
32509349 BRUNA COUTO BUENO STRIQUER SOARES
32508050 BRUNA TIEMI ZILIOTO WATANABE
32514182 CAIO HENRIQUE AMANO
32515380 CARLOS ALBERTO STABENOW NETO
32503511 CARLOS MIGUEL DOS SANTOS
32512579 DANIELLE DIAS DE OLIVEIRA
32506502 DANILO AUGUSTO PACHEMSHY GHELERE
32504407 DAVI GAVIOLI DE PAULA
32504467 EDUARDO ORTIZ LOPS
32514044 ELIANI BARBARA CAMARGO PEREIRA
32500170 EMANUELLE COSTA SILVA
32515145 ESTELA MILANEZI NASCIMENTO
32518852 FELIPE RODRIGUES RIBEIRO
32510641 GABRIELA AKEMI FARIA SUZUKI
32503164 GERSON LIMA DA SILVA JUNIOR
32508427 GILVANIR BOTAZZOLI LEAO
32502376 GIOVANA CAROLINA FLAUZINO
32502711 GIOVANA DE CARVALHO
32506200 GIULIA DOS ANJOS GUNDHNER
32500262 GUILHERME SILVA SANTOS
32504216 GUSTAVO BANI BELMA MOREIRA
32509844 HELENA DOS SANTOS SILVEIRA AMARAL
32506864 HELOISA HELENA PIEDADE BELISARIO
32514245 HELOISE CARVALHO DELLANI
32500248 IGOR RAMON DE OLIVEIRA
32501198 ISABELA TUTIDA KIM
32516303 ISADORA RHAYSSA FERREIRA DOS SANTOS
32520680 JEANE DERWOOD MILLS
32505968 JHENIFFER SANTOS AMARAL
32515511 JOAO CANDIDO BARBOSA CHAVES LEITE
32508480 JOAO GABRIEL MONTINI ROSSI
32514055 JOAO GUILHERME SIMOES
32517603 JOAO PAULO DE OLIVEIRA COUTINHO
32504254 JOAO PEDRO TODERO DA SILVA
32504723 JULIA AKEMI OBA
32504595 JULIA HANISCH TILGNER DE SOUZA
32509105 JULIA VASCONCELOS MARTINS DA SILVA
32501986 JULIANA RAISSA RAUBER
32505231 KAWAN GUILHERME PEREIRA
32516340 KETELIN SILVA RIBEIRO
32511771 LAIANY BEATRIZ XAVIER
32514411 LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA
32502452 LENARA LAVORENTE CHIROLI
32505223 LETICIA GONDIM NAKAO
32508341 LORENA CARVALHO CANDIDO
32512481 LUCAS LEITE NAPOLITANO
32506005 LUISE DA VEIGA THOMAZ
32502788 MANUELA DUARTE
32507011 MARCELLA EDUARDA GONCALVES
32514414 MARIA ANTONIA PEREIRA DA SILVA
32506536 MARIA CLARA COSSENTINI CAMPOS
32515167 MARIA EDUARDA CARMO OLIVEIRA
32503577 MARIA EDUARDA EMERICH GALHARDO
32500323 MARIA JULIA CINQUINI PETERS
32500227 MARIA VITORIA SILVA GREGO
32519061 MATHEUS VOGL FERRARI STINGHEN
32520806 RAFAELA VITORIA DA SILVA SOUZA
32520386 RAYSSA FERREIRA PINHEIRO DE CARVALHO
32517420 RUAN GABRIEL DE SOUZA
32517387 SOFIA PROBST PITTA
32506465 STEFANI ALVES DE MATOS
32520447 THAIS DUARTE SGARBI
32514650 THEO SILVA BUFALO
32505366 URSULA BOREAL LOPES BREVILHERI
32502987 VALENTINA DE TOLEDO COSTA
DIREITO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32509039 ABIGAIL DIAS
32508962 ADDAN GABRIELL LIMA DE OLIVEIRA
32507006 ALINE FELITO WATANABE
32520486 ALLAN DA SILVA AMANCIO
32508994 ANDRESSA APARECIDA SOARES ANTONIO
32504206 ARTHUR CAZARIM MARQUES
32509053 AUGUSTO HENRIQUE BRANDAO SILVA
32514110 BEATRIZ AJITA
32508243 BEATRIZ FABIANO
32516662 BEATRIZ MARQUES BRIANEZI
32510573 BEATRIZ ZIMBARDI LOPES
32516045 BRENDA PADIAL FUZARO ROCHA
32503537 BRENDHA ISADORA FONSECA RAVANEDA
32515179 DANIEL ABRAMOSKI DE ANDRADE MELO
32519893 DANIEL ALVES DE OLIVEIRA
32517536 DANIELE REZUTTO DE SOUZA
32515455 DANIELLY SITKO FONGARI
32520183 DIEGO OSMAR OVELAR BATISTA
32519262 EDUARDO FURUTA GONCALVES
32511649 ELLEN CAROLINE ROSA
32517274 FELIPE AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA
32505650 FERNANDA FONTANA
32503763 GABRIEL FELIPE DOS SANTOS
32506304 GABRIEL TEIXEIRA GALEA FERREIRA
32517671 GABRIELA BUENO DOS SANTOS
32504201 GEOVANA VITORIA DE ALICE PAVANELI
32502972 GIOVANA CARLA LINS DA COSTA
32500789 GIOVANNA CAPOCCI VIOTTO
32513315 GUSTAVO DO SANTOS CAVALCANTI
32516216 GUSTAVO ZAPPAROLI SILVEIRA CAMPOS
32506052 HEITOR GOUVEIA DUARTE
32500610 HIGOR HENRIQUE BIGNARDI DOS SANTOS
32505434 ISABELA ALVES DE SOUZA CRUZ
32500929 ISABELLY KAUANY PINHEIRO
32513361 ISADORA PRIOSTI RONCA
32517694 ISIS XAVIER ALMEIDA ROSA
32509018 JOAO AUGUSTO GURGEL LOS
32513712 JOAO PEDRO CONTI RIBEIRO
32506770 JOAO VITOR GRACIANO CONSTANTINO
32514295 JOSE MARCELO DIAS DA MOTA URBANEJA
32515249 JULIANE VOLCE
32516773 KAMILLY VITORIA MENEZES CRISPIM
32512280 KATIA TAMARA DA ROSA FURTADO
32506800 LAURA SILVEIRA LUCINDA
32519640 LEONARDO CASOTTI PERES
32519796 LEONARDO PEDROLLI ALVARES
32511249 LETICIA MAYUMI SATO PRADO
32503215 LORRANE DIAS MENDES
32500120 LUIS FERNANDO DA SILVA
32500979 LUIZ ALBERTO KRYSZCZUN
32507722 LUIZA GAIOTO DA SILVA
32511750 MANUELA CORA PUATTO
32509862 MARIA CLARA BORGES RIBEIRO
32500910 MARIA EDUARDA AZARIAS LAZARI
32503716 MARIA EDUARDA DOS SANTOS RAMOS
32514805 MARIA EDUARDA SOUZA SANTOS DE MORAES
32507171 MARIANA MACHADO DE PAIVA
32504244 MARIANE CARVALHO SILVA
32520291 MATEUS GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA
32517812 MATEUS HENRIQUE FRANCO
32516737 MATHEUS AUBIN ZANETTI MANGEA
32519966 MATHEUS DE MELLO TAGATA
32519104 MATHEUS GUSTAVO BESSA DAS NEVES
32512046 NAGELA ANGELINI RECHER
32501388 NATALIA DOS SANTOS SOUZA
32505860 NICOLAS ALEXSANDRO JUCOSKI
32511555 NICOLE LIS ESPERANDIO BUENO
32513242 PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS LUZ
32510757 PRISCILA INACIO BORGES
32504432 RAFAEL GONCALVES DA SILVA
32502570 RAFAEL ROSSI NAZARIO
32500701 RAFAEL TIAGO DOS SANTOS PERES
32510326 RENAN SANTOS TEIXEIRA
32502594 SABRINA DE OLIVEIRA GOMES
32501797 THAINARA DOS SANTOS OLIVEIRA
32502160 THALITA VITORIA NUNES DA SILVA
32500670 THAMIRES DOS SANTOS SILVA
32517778 THIAGO CHRISTOFER DA SILVA SAMPAIO
32505341 THIAGO HENRIQUE REIS
32506387 VICTOR ENZO KURAMOTO
DIREITO (VESPERTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32507188 ALAN MAZIERI MARQUES DOS SANTOS
32505998 ALEX OLIVEIRA DOS REIS
32500516 ALINE ZACCARI BERTOLINI
32514877 ANA BEATRIZ TEODORO
32517321 ANA CLARA BASSETTO REAME
32504585 ANA CLARA NATAL MARTINELLI
32502552 ANA GABRIELA KOGLIN FELIPE
32505907 ANA JULIA TOYOKO GOULART
32516595 ANA LUISA MARTINS SILVA
32506514 ANDRE BLUM ALVES
32515080 ANNA JULIA NUNES DA SILVA
32504975 BEATRIZ SILVEIRA MUZY
32505475 BIANCA MOURA BETTIO
32511525 BRENO LINCOLN DE MELO AGUIAR
32508746 BRUNA MAYER ALVES DOS SANTOS
32500834 BRUNA ROSA DOS SANTOS
32505426 DANIEL VICCINO
32507766 EDUARDA CAMILY ROBERTO VIRGULINO
32504801 ELENA PESSOA DE ARAUJO
32518041 ELVIS PAULO DOS PASSOS
32500219 EMANUELA TEREZA RODRIGUES ZANIN
32517747 EMILLY CAMILY SANTOS DE OLIVEIRA
32500459 EMILLY CAMPOS SILVERIO
32515273 ENZO ORLANDINI
32518161 EVELLYN VICTORIA SILVA CHAVES
32507022 FERNANDO AUGUSTO SARTORI FILHO
32509193 GABRIELLE ARAUJO DE MORAES
32502683 GEOVANA MIRELLA SOARES DE SOUZA
32504464 GREGORIO SEL GARCIA FERNANDES
32508517 HELOA TAVARES DA MOTA DE JESUS
32510108 ISABELLE CATARINA MAURICIO
32503070 ISADORA FURTADO GOMES
32515731 JOAO HENRIQUE FORMIGONI
32510475 JOAO MALI DE OLIVEIRA
32501867 JOAO PEDRO DA ROCHA SILVA
32510568 JULIA GABRIELI FEITOSA DA SILVA
32511692 JULIA MAGALHAES FUMIS
32506634 JULIA MARIA SIMOES DOS SANTOS
32500693 LAIS APARECIDA CORREA
32502181 LARA ALVES DE CAMARGO BRAGA
32514733 LARA KATSUE FAVORETO SHIMOHIRO
32510896 LARISSA ANTUNES DE SOUZA
32514975 LAURA PRADO DE SOUZA
32501305 LEANDRO DE AZEVEDO COSTA
32506637 LETICIA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS
32508514 LETICIA CAMERLENGO LEDO
32516361 LUIS GUSTAVO ADAO
32515193 MAITE CAZELATO GIMENES
32503701 MARCELA CRISTINA MANSANO STABILE
32507723 MARIA EDUARDA GRECCO DE PAULO
32512493 MARIA EDUARDA MACHADO
32516864 MARIA EDUARDA MALAGUTTI COLLO
32514551 MARIA EDUARDA MENDES DA SILVA FRANCISCO
32503942 MARIA GABRIELA DE JESUS CALIMERIO
32513506 MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA GARCIA PEREIRA
32502367 MARIA JULIA LOPES
32500937 MARIA LUIZA BENEDETTI FERNANDES
32509413 MARIA LUIZA BITTENCOURT SANTOS
32506718 MARIANA ANTONIO CREMONESI FERREIRA
32519223 MARIANA VIEIRA DE ASSIS
32505980 MARINA MOURA HENRIQUES
32504773 MATEUS GUEDES ALCANTARA
32506403 MAURICIO BORGES RIBEIRO BRANCALHAO
32509625 MILENA GUERINO SILVA
32506652 NEUSA GOMES RIBEIRO ANGELIN
32511894 PEDRO HENRIQUE SANTOS FERTONANI
32501694 RAFAELA ALVES SOUZA
32507409 REBECA ZANONI LIMA
32514345 ROBERLAYNE DOS SANTOS MARTINS
32519243 SOFIA VICENCOTTO
32507807 THEO FELIPE OLIVEIRA GABRIEL
32516326 VICTOR HERRERO ESTEIN VIEIRA
32512665 VITORIA PARAZI BATISTA
32517533 VIVIAN BATISTA GOMBI
32516739 YASMIM FERNANDES PERES
EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO E LICENCIATURA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32508318 ALEJANDRA FONSECA VERAMENDI
32520184 AMANDA DOS SANTOS JOTA
32514453 ANA BEATRIZ DA ROZA
32506655 ANA CLARA VIEIRA DE FREITAS OLIVEIRA
32515547 ANA LIS MAEOKA AMARILHA DA SILVA
32519056 ANA LIVIA ALVES CAMARGO
32500669 ANA PAULA GODOI DA SILVA
32517245 ARTHUR MAESTRO BARUSSO
32515663 ASAFE ARAUJO CORREA
32509753 BEATRIZ OLIVETTI PAULINO
32514369 BIANCA CRISTINE DAVI DE SOUZA
32513509 BIANCA ZANINI PEREIRA
32509336 BRUNA CAROLINA PATUCI
32520589 BRUNO BARREIROS BERNARDO
32513721 BRUNO ORLANDI VALERIO JUNIOR
32508064 CAMILA MARIA OLIVEIRA MATA
32516998 CARLOS HENRIQUE CIRINO DA SILVA
32517072 CAROLINA DE LIMA FERREIRA
32507174 DANIEL GALVIS DOS SANTOS
32519474 DANIELA FARIAS RODRIGUES
32515597 DAVI JUN UENO ROCHA
32511079 DIEGO CRUZ DE MORAES
32517119 DIOGO SPERA NUNES
32505912 EDUARDO RYAN CAMPOS DE CARVALHO
32510934 ELISA SANTANA DA SILVA
32514443 ELISSON LUCAS PRATES BARBOSA
32514405 FERNANDA SILVA DUARTE
32520532 GABRIEL HENRIQUE TASCHETTI E SILVA
32503975 GABRIEL MARTINS SIQUEIRA
32502384 GIOVANA DE QUADROS HARA
32510003 GUSTAVO VIANA DE OLIVEIRA
32519544 ISABELLE FERREIRA REIS
32516659 ISABELLI BOVO DE OLIVEIRA
32511989 JEFFERSON DANIEL DA SILVA
32513546 JESSICA TRINDADE DOS SANTOS
32513754 JOAO HENRIQUE MODOS DE JESUS
32510343 JOAO PAULO DIAS DA SILVA
32511547 JOAO PAULO OLIVEIRA BAPTISTA FERREIRA
32513632 JOAO PEDRO DE CARVALHO OLIVEIRA
32513881 JOAO VITOR PRESCENDO XAVIER
32510241 JOTHAN HONORATO FREITAS
32515528 JULIA MOREIRA NASCIMENTO DE CASTRO
32517649 KELWIN FERREIRA GALHARDO
32513849 LARISSA PINHEIRO DO NASCIMENTO
32517363 LAURA CAROLINE FLAVIO
32517755 LAURA SOARES PEZZO
32516920 LEONARDO FANTIN DOS SANTOS
32517645 LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
32510884 LEONARDO PUERTA DE AZEVEDO
32506196 LORENA SERRA TABORDA ROCHA
32513436 LUAN SILVA DE JESUS MACHADO
32502983 LUCAS BRAGA DOS SANTOS
32514528 LUCAS HENRIQUE BAUTZ
32504493 LUCAS HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA
32511435 LUCAS JOSUE SILVA DA ROSA
32510473 LUCAS MELCHERT FERREIRA
32519700 LUCAS MENDES RODRIGUES
32512252 LUIS CARLOS FLORENCIO GOMES
32511447 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO
32514849 MARCELO DORACIO MENDES FILHO
32505400 MARIA EDUARDA AZEVEDO SOUZA
32505008 MARIA FERNANDA D AQUINO
32517907 MARIA FERNANDA YUKARI IZU
32520705 MARIA VITORIA DA SILVA OLIVEIRA
32520529 MARIA VITORIA MALTA FERREIRA
32510278 MATEUS PEREZ MENDES DE OLIVEIRA
32514023 MIGUEL TONON
32516308 MURILO DE SOUZA PORTO
32518782 NAIARA GABRIELA GIUFRIDA AZEVEDO
32519150 OTAVIO MUNHOZ CERRUTI
32500780 PAMELA DE AGUIAR CANTALUPPI
32516094 PEDRO SIMOES CREMONEZ
32517971 PIETRO SOARES PENDELOUSKI
32515443 RAFAEL JAIME BARBOSA PEREIRA
32500385 RICARDO FERNANDES SOARES
32501760 RODRIGO ONO
32518190 TAMIRES GIOVANA DA SILVA
32505182 THIAGO OLIVEIRA CORREIA
32511299 VINICIUS DE MIRANDA
32511732 WASHINGTON FERNANDO RAMOS
EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO E LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32513941 ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA PECANHA
32519708 ALINE KOROBINSKI RIBAS
32520033 ALLAN LOPES CORNELIO
32514471 ANA BEATRIS SILVA GARCIA FONSECA
32512334 ANA LAURA DE OLIVEIRA
32519683 ANA LUISA SOARES DE MIRANDA
32513305 ANA LUIZA FARIA PAULINO
32518766 ANDERSON JONAS DE SOUZA
32511688 ANDRE FELIPE BERNARDES DA SILVA
32516753 ANDREY MEDEIROS DE OLIVEIRA
32515777 ANNE LOUISE DOMINGOS VIEIRA
32520274 ANTONIO KAIQUE GOMES NACATA
32502500 BARBARA APARECIDA BARBOSA
32515786 BEATRYS COSTA
32501469 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS
32517266 BRUNO LUAN VILELA FINI
32518682 CAROLINA DE BARROS PIRES
32515038 CAROLINA DE FARIA LAVORATO
32514801 DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA MORAES
32510341 EDISSON KARLO MARINHO
32516880 EDUARDO SILVA LOURENCO
32515363 FABIO KAZUO TAKEI PILASTRE
32506591 FRANK MULLER ENDLICH OLIVEIRA
32513478 GABRIEL EVANGELISTA OZELIN
32512606 GABRIEL FELIPE PONTES
32500268 GABRIEL GUIMARAES PEREIRA
32515508 GIOVANNA GARCIA COSTA
32508782 GIOVANNI VINICIUS ZATI
32508411 GUSTAVO ADRIANO DA SILVA
32502473 GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO
32506252 HEITOR AUGUSTO DIAS DOS SANTOS
32511574 HENDRYLL DA CRUZ SURJUS
32519967 HENRIQUE TIBUCHESKI SANTOS
32516641 HERALDO CHUDZIK CINTRA
32504542 INGRID IASMIN DE SOUZA ARRUDA
32519177 JENIFFER FONSECA REIS
32511002 JOAO ANTONIO BRITO MORAIS
32515938 JOAO EUGENIO CORNELIAN NETO
32512490 JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA PENKE
32500877 JOAO VITOR DE OLIVEIRA MARCELINO
32517448 JONAS PIRES RODRIGUES
32517593 KAIC VITOR MARTINS DE BRITO
32500245 KAUA CASTELLO REIS
32520095 KAUAN RODRIGUES DO PRADO
32510315 LEONARDO DOS SANTOS
32520440 LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA
32507605 LETICIA OLIVEIRA
32515840 LUAN FELIPE RIBEIRO SAGAI
32513214 LUIS FELIPE GOES ANACLETO
32516681 LUIS FERNANDO DA SILVA PINHO
32502799 LUIZ FERNANDO BRANDAO
32517775 LUIZ GUILHERME GONCALVES BRONZIN
32515500 LUIZ GUSTAVO GALHARDO SOUZA
32520059 LUIZ GUSTAVO SIENA ALVES
32516402 MARIA VITORIA DE OLIVEIRA
32504307 MARIANE GOMES TENORIO BORGES
32519705 MATHEUS CORRER LEITE
32520211 MATHEUS HENRIQUE FERRARI LEITE
32501826 MATHEUS MOURA FERREIRA
32507756 MATHEUS RODRIGUES NAVES
32510031 MURILO TEIXEIRA OLIVEIRA
32511344 NATHALLIA MOTTA ANDRADE
32516640 NICOLAS SAYMON DE SOUZA
32516947 OSCAR FUGIVALA PEDROSO
32515285 OTAVIO MURILO
32518506 PABLO HENRIQUE DA SILVA BATISTA
32513727 PEDRO VITORELLI PIAI VIEIRA
32515170 RENAN HENRIQUE GARCIA BANDEIRA
32520710 RENATA FERNANDA DA SILVA
32505105 ROGER GONCALVES MACHADO
32510346 ROMULO DINIZ CARVALHO
32511375 RYAN FABRI BENELLI
32504726 RYAN WESLEY DO NASCIMENTO DE SOUZA
32502526 SABRINA BARBOSA DE OLIVEIRA
32516614 STEFANY SANTANA SILVA
32519654 TIAGO SEIJY MACHADO HARA
32520393 VICTOR BENEDITO FELICIO SOUZA
32513813 VINICIUS ALVES CAMILO
32516897 VITOR HUGO BARBOSA REZENDE FOGATO
32511391 WESLEY LUIZ DA SILVA
ENFERMAGEM (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32508705 ANA BEATRIZ CLAUSEN NUNES
32515824 ANA LUIZA RODRIGUES GONCALVES
32500357 ANE ELISE GOES PEIXOTO
32510033 ANNA GIULIA ALVES DE SOUZA
32502266 ANNA JULIA TAVARES PIZZAIA
32511924 ANTONIA CRISTINE CORTELINI
32513981 BEATRIZ DE SOUZA BRANDAO
32516289 BEATRIZ DERETTI GOMES
32510460 BEATRIZ FERNANDES VILELA
32506629 BEATRIZ RODRIGUES BENEVENUTI
32513368 CINTIA KAORI SATO
32514705 DANIELE GAFFO GONCALVES
32507042 EMANUELI LOPES MARQUES
32502673 GABRIEL BERNAL CAMPOS
32506152 GABRIELA SOUZA BALDUINO
32502651 GABRIELLE LEME PIMENTA
32508257 GABRIELY CAMARGO ROZENDO
32500520 GIOVANA GIANNINI
32515686 GIOVANNA DE MOURA ANTUNES
32504529 GIOVANNA RAFAELA SILVA
32501502 HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS
32506250 HENRY EMANUEL DE GODOI ALIANO
32507166 ISABELLA MARTINS DE SANTANA
32517724 ISABELLY DA SILVA RICARDO
32500881 JHENIFFER KAROLINE MOREIRA LOPES
32511188 JULIA PEREIRA DE LIMA BRENZINK
32508853 KEMILY FERNANDA CARVALHO
32500840 LETICIA NATALY GOMES SOARES
32502118 LORENA CRISTINE SOUZA SILVA
32519164 LUANA PROCENCIO DOS SANTOS
32516264 LUCAS GABRIEL DE SOUZA LEITE
32515753 MARCO AURELIO DA SILVA SOBRINHO
32504081 MARIA CLARA DE FRANCA LEMES
32511715 MARIA EDUARDA DOS SANTOS RODRIGUES
32512469 MARIA EDUARDA GUADANHEN BELLA DOS SANTOS
32519616 MARIA EDUARDA PARENTE ASSUNCAO
32517944 MARIA EDUARDA POLEZEL RISSI
32501501 MARIA EDUARDA RODRIGUES
32503861 MARIA EDUARDA RODRIGUES SOUZA
32501819 MARIA GABRIELA PEREIRA
32512985 MARIA LUIZA GOBBI GARANHANI FERREIRA
32509883 MARIA LUIZA PEDRO
32512494 MARIANA WTASIUK CANEZIN
32515219 NATHALIA MARTINS LIMA
32501824 NAYARA CRISTINY PAULINO MACIEL
32508603 RAFAELA CENCIARELI SEGA CORDEIRO
32513282 RAUL ALVES PINHEIRO
32513515 RODRIGO DE PAULA DUTRA
32520295 TAYRINE CRISTINA BOVO
32502100 THAIS EMI TANIWAKI
ENGENHARIA CIVIL (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32503022 AMANDA MARQUES DE MORAIS SILVA
32510953 ANA LAURA DE OLIVEIRA SCHIAVON
32503853 ANTONIO GABRIEL FURINI
32509973 ARTHUR MANDUCA FERNANDES
32519542 ARTHUR SILVESTRE CALDEIRA MARQUES
32508497 BRUNO HENRIQUE BAZO
32511187 BRUNO PEDREIRA DE BRITO
32503148 CAIO WINKERT PETRELLI RAFFO
32503780 DANIEL GUERREIRO OLIVEIRA
32519259 DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA VERONI
32502674 EDGARD MARIN NETO
32509104 EDUARDA VICTORIA YOSHIDA SAKAIZAWA
32510769 FELIPE FERREIRA LIMA BISSI
32516029 FELIPE URIO CORREA
32500921 GABRIEL MONTEIRO DE CASTRO FERREIRA
32516307 GABRIEL RADIGONDA VIEIRA CANTANTI
32510334 GABRIEL SCHIBESLKY
32510907 GABRIELA SVERSUT CINQUE
32515059 GIORDANA VOLPI PERSUHN
32514135 GUSTAVO HARUO IDA
32510983 GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
32510381 GUSTAVO TAKASHI SUURA
32516010 HENRIQUE DOS SANTOS NUNES
32515251 HENZO FELIPE BUENO MOREIRA
32504176 IGOR AGUIAR CORDOVIL
32513132 IGOR DE GOES MENDES
32512929 IGOR WILLIAN PIRES
32509674 ISADORA ALVES BATISTA
32502492 ISADORA PEREZ DOS SANTOS
32510449 ISADORA RODRIGUES CUNHA GALVAO
32504534 JOAO GABRIEL FERNANDES CAVALIERE
32502827 JOAO PAULO MUNOZ MELLO
32510463 JOAO PIRES NETO
32508958 JOAO VICTOR DE FREITAS LEONEL
32517000 JOAO VITOR BRUNELLI MELLO
32510560 JULIA GARCIA CARVALHO
32504939 JULIA ORLANDO MARTINELLI
32515039 KAIQUE SANTANA ROGERIO
32512750 KAROLINE PEREIRA PACHECO
32519748 LANA SANTOS BONIOLO
32505272 LARISSA DUARTE DE MELO
32516923 LAURA DIAS KAMISIMA
32512822 LAURA RODRIGUES DINIZ
32509977 LAURA VOLPI LEAO
32519850 LEONARDO VINICIUS PINTO DA FONSECA
32505557 LUCAS OKAMOTO YOSHIMURA
32502327 LUCAS VALARINI ELIAS
32511327 LUIS FERNANDO RIBEIRO RODRIGUES
32504360 LUISA FREDERICO MAKITA
32506910 MARCUS VINICIUS GALLETE
32503946 MARIA EDUARDA SARTURI
32510706 MATEUS GUIOTTI DE SOUZA
32509074 MATHEUS FERREIRA EUCLIDES
32517908 MILLENA PYETRA SILVA
32516013 MURILO ARAUJO EL HAOULI
32502901 NATALYA BEATRIZ DE SOUZA VERALDO
32509217 OTAVIO AJITA HILGERT
32517680 PABLO GUILHERME DE FREITAS BAILO
32501386 PEDRO HENRIQUE DE ABREU AGUILERA
32505862 PEDRO HENRIQUE DECHICO
32507176 RAFAELA MERCI DE ARAUJO
32504373 SABRINA LOUISE GOMES RIBEIRO
32508772 TAILON MENDONCA DA SILVA
32519261 TAIS RODRIGUES PIERDONA
32513634 TALES VIEIRA DE CASTRO
32513684 VINICIUS DE SOUZA
32519949 VITOR KENJI YAKUSHIJIN TANIGUTI
32515519 YASMIM DE MELO CAMARGO
32512029 YKARO GABRIEL MATIAS DE SOUZA
32510656 YURI LOPES DAHER
ENGENHARIA ELÉTRICA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32501180 ADRIANO VITOR PEDROSO FREITAS
32514744 ALBERTO KENZO DIAS OMURA
32502923 ARTHUR FEDATTO QUEIROZ
32517548 BEATRIZ PADERES BRUNO
32518046 CAUA BURKNER CUCCOLOTTO
32513036 DANIEL HENRIQUE SCHMOLLER MENON
32517525 EDUARDO MONTAGNA
32515028 ELLEN YUKA TOMA
32519839 ERICK VIEIRA DE OLIVEIRA
32516333 FELIPE DE SOUZA CORREIA
32506946 FELIPE FREITAS DE LIMA
32502898 GABRIEL KENHITI TSUJIGUCHI
32506726 GABRIEL ZAFFALON DA SILVA
32506445 GEOVANNE DAS GRACAS MOREIRA
32505585 GUILHERME BOTARO VILAS BOAS
32513377 GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA MAZETTO
32503422 GUSTAVO HENRIQUE VOLSO FERNANDES
32520784 HELOISA DE SOUZA FABRI
32504934 IAN IWAKURA LINO
32515056 IAN PABLO SALERNO FILGUEIRAS
32510293 IVAN TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR
32505368 JOAO EDUARDO LISBOA
32517651 JOAO PAULO PINEDA DOS SANTOS
32518304 JOAO PEDRO CANDIDO PINTO
32514510 JOAO PEDRO PASCUETTO PERIN
32516174 JOAO PEDRO ROSSETO RASCACHI
32519103 JOAO PEDRO RUIZ CASTILHO
32501091 JOSE MIGUEL LISBOA DE MENEZES
32506863 KAUA COSTA VILLELA
32513648 KAUA FELIPE SAKAKIBARA
32504648 KAUAN DE PAULA PICONI CORDEIRO
32515200 LAURO TABORDA LACERDA NETO
32509968 LAVINIA ROMBARDO FRANCINE
32516759 LOREN BIANCHINI FUSAHE FERREIRA
32519922 LUIS FERNANDO PIRES
32504978 OTAVIO SANDRI FERRETTO
32520620 PEDRO ARTHUR PEREIRA SCAPIN
32520412 PEDRO HENRIQUE VICENTIN FRANCISCO DA SILVA
32518268 RICHARD DANTAS BUENO
32516479 THIAGO CIMONETTI
32514011 THIAGO LUIS LIMA CESAR
32509656 TIAGO FIGUEREDO DE JESUS
32514493 VICTOR HUGO MONTANHER BALAN
32513376 VINICIUS JUN SALMAZO SEGUIURA
32502793 YAN LUCAS DE JESUS
FARMÁCIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32515765 ALINE SAYURI YOSHIMURA UEHARA
32512241 AMANDA MARQUES RIBEIRO
32507021 ANA BEATRIZ RAMOS MARQUES
32515557 ANA CAROLINA ARANA VARELLA
32513100 ANA JULIA CAMARA GARCIA
32506073 ANA JULIA DE ALMEIDA SOUZA
32513525 ANA RAFAELA NAKAMURA SERPA
32507604 BEATRIZ TORELLI MACHADO
32505276 BRENDA SANTOS SIQUEIRA
32513652 BRUNA KAORI KOMATSU
32518582 CAMILLY VITORIA FERNANDES DIAS
32507634 DANIELA LISSA TASHIRO
32501383 ELIAS BARBOSA DA SILVA
32507530 EMANUELE ARAUJO ORNELAS
32515749 FELYPE MOREIRA COELHO
32517158 GABRIEL BATISTA DE SOUZA VICENTIN
32511907 GABRIELA GASPAR DA SILVA ROCHA
32517054 GABRIELA MATSUMOTO HIBI
32502279 GEOVANA LIE SUZUKI SAKUMA
32515566 GRASIELE DE OLIVEIRA MOURA
32516231 JOAO CAETANO ROSSI SAMPAIO E SILVA
32501287 JORGE MASSAO SUGAYAMA FILHO
32505102 JULIA DE OLIVEIRA SANTOS ALVARENGA
32509775 JULIA MAYUMI SILVA
32518418 JULIO DANCS
32502721 KATHARINA AYA TSUZUKI SPRICIGO
32514678 LARA NOGARINI NOVI
32515139 LARIANE MARIA VANCO
32514062 LEANDRO AKIHIRO NAKANE
32510045 LEONARDO DE OLIVEIRA HIPOLITO
32502961 LETICIA DE MORAES FROTA
32518120 LETICIA DO NASCIMENTO CALAIS
32515396 LETICIA EGASHIRA FAVARO
32512179 LETICIA EMILY NAKAMURA
32512352 LIVIA SANTOS ALVES
32504606 LUCAS BASILIO PALMIERI
32505786 LUCIANO NAOKI YOKOYAMA
32507998 MARCELO ROLIM DE FREITAS FILHO
32514132 MARIA CLARA PRIFTIS
32511587 MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE BERALDE
32506720 MARIA EDUARDA ZANONI
32519641 MARIA HELOIZA TORRES PEREIRA
32500466 MARIA LUISA DE SOUZA
32507750 MARIA LUIZA SILVEIRA PREVIDE
32517067 MIGUEL NAZARIO SIMOES
32510998 MURILO MOTTA GONCALVES
32511580 NATALIA HARUMI SHOJI
32502600 NATHALIA NUNES DOS SANTOS
32516165 NATHALY DE MOURA VITORINO
32519923 NICOLE BEATRIZ PAIVA MARTINS
32511289 RAFAEL AKIRA ITO
32517238 RAFAEL LISBOA DA SILVA MARQUES DE AZEVEDO
32515083 SOPHIA PEREIRA LEME DA SILVA
32513922 TAIANE CAROLINE JORGE
32514546 VITORIA COSTA TOCHI
FILOSOFIA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32518780 BRUNA OLIVEIRA BUENO DA SILVA
32518657 CAUE FELIPE CAROSSONI RIVERA
32517027 DAVI SOUTO BRESSAN
32503010 GABRIEL SEBASTIAO JORGE DE PAULA
32514362 GIULIANO BARAO BRANCALION
32510936 LUCAS GOUVEA REZENDI
32514455 LUCAS KOLTUN SANVESSO
32520164 MARCELO DONATO
32518391 RAMON AMORIM MULLER
32502980 THIAGO MARTIN DOS SANTOS ALVES
32513280 THIAGO SALVADOR NOVI
32505697 VINICIUS ACACIO FERREIRA DE SOUZA
32503921 WILLIAN DA CRUZ MARQUES
FÍSICA - BACHARELADO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32515003 ADRIANO HENRIQUE GALL TREVISAN
32502017 ANDRE KIYOTA FREITAS
32516315 AUGUSTO MORAES FARIA
32508512 BEATRIZ SANTOS ALVES
32510668 BRIAN BUZUTTI SOUZA FERREIRA
32500527 FABIO EKALYEL CLAITON DOS SANTOS
32512263 GABRIEL CARGANO FERREIRA
32517604 GIOVANNY DE OLIVEIRA GODOI
32514346 GREGORIO CAETANO REIS FILHO
32502733 HELIO DOS SANTOS FELIPE FILHO
32513807 HELIO JOSE CONDE DAS CHAGAS
32512264 JULIA VICTORIA BARBOSA
32519319 LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS
32503576 LORENZO CAMICIA
32515803 LUCAS KOLTUN FERREIRA DA SILVA
32514028 NICHOLAS SEBASTIAN CARVALHO
32503645 RAFAEL FRANCISCO PRIMO SCHIABEL
32516269 RYAN PEDRO LOUSADA ELIZARIO
32511917 SANDHY LOPES PALMA
32519639 VITOR HUGO DE CARVALHO MENDES
32501111 YAN GUSTAVO SERET LEOM CORDEIRO
FÍSICA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32517485 DALTONN BRANDAO CHAGAS
32508789 EMANUEL GARCIA DA SILVA
32507213 JOSE LUIZ MOLINA FILHO
32510222 MARIA VITORIA STOLL SALVADOR
32511709 MARIANA APARECIDA DA SILVA PIRES
32509575 MATHEUS HENRIQUE GARCIA
32516958 MIGUEL PEREIRA DE SOUZA
32504017 NYCKOLLAS LINARES FARIA
32515255 PEDRO LUIZ MAEYAMA
32502486 VICTOR ARAGAO COSTA
32508418 WAGNER HENRIQUE DE AZEVEDO JUNIOR
32518671 WELLINGTON MATHEUS DA SILVA
FISIOTERAPIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32505378 ANA BEATRIZ BALABUCH ARANTES
32500505 ANA BEATRIZ BELIZARIO TAVARES
32517407 ANA CLARA DE CARVALHO MATTOS
32509920 ANA JULIA MOCO CODAGNONE
32504917 ANNA JULIA PRADO E SILVA
32504858 ANNELISE CRISTOFANI CARVALHO
32519976 AUGUSTO EGEA LAZZARIN
32500767 BEATRIZ TOREZAN PISSOLOTO
32505897 BEATRIZ VOLPATO DIAS
32508981 CELINA FIGUEIRO ANAMI
32515158 EDUARDA FELISBERTO DOS SANTOS
32504466 ELLEN MARIA DA SILVA NOBREGA
32507752 EMANUELLE KAWANE DE OLIVEIRA
32504259 FELIPE DOMINGUES DE SOUZA
32508694 GABRIELA MOYA SHIMOMURA
32506388 GABRIELA OUCHIDA
32518229 GABRIELA RIBEIRO MACHADO CARDIA SIQUEIRA
32500283 GABRIELLY DA SILVA FREITAS
32505830 GIOVANA CORREIA PRAXEDES
32513056 GIOVANNA ALCANTARA LEME SIQUEIRA
32514902 GIOVANNA BASTOS ROBERTO
32515934 GIOVANNA GARCIA SERPELONI
32508707 INGRID MENDES DE ALMEIDA
32518800 ISABELLA CAMARGO DA SILVA
32514891 JOAO VICTOR LOPES SILVEIRA
32519148 LARISSA MARIA DA SILVA MEIRA
32514415 LAURA ASSUNCAO DOS MARES TEIXEIRA
32507498 LIVIA SOARES DE PAULA
32513698 LUANA APARECIDA ALVES
32513932 LUANA MIAKI BUDNY
32513407 LUIS FELIPE DOS SANTOS
32503811 LUIZ GUSTAVO MEDEIROS SOARES
32514364 MARIA CLARA BIACIO
32504498 MARIA CLARA PETRILLO GIOVINE
32514091 MARIA EDUARDA CANDIDO BRUSCHI
32502869 MARIA EDUARDA DOS SANTOS EUSEBIO
32510944 MARIA EDUARDA GASPARELLO MOTTA
32512325 MARIA EDUARDA PAVANELI JULIO
32513762 MARIANA MARQUES PEDRACOLI
32504531 MARIANA PAULA DE CARVALHO
32508135 MAYARA AKEMI SILVA
32508141 MIGUEL CORREIA PFAHL
32505004 NATHALIA CARVALHO ZIMMERMANN
32505100 PAULO WASSILEVSKI GOMES DE SOUZA
32501949 REGIANE GABRIELE DA SILVA
32515005 STHEFANY MARIA MARTINS
32519529 TEODORA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
32514131 THAIS DOS SANTOS LUIZ
32504707 THAIS ELOISA CARNEIRO DA SILVA
32500777 VALTER HENRIQUE OMETTO
GEOGRAFIA - BACHARELADO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32518897 CAMILA DANUBIA COLENET RODRIGUES
32512671 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
32520285 DIOGO MENEGUETTE OLIVEIRA
32509652 EDNALDO ALMEIDA SOUSA
32512549 EDSON ALENCAR DE SAO MIGUEL
32509634 EDUARDO OGLEARI
32510461 JOAO PEDRO DUARTE MARQUES
32511749 JOELI DE SOUZA
32509655 LAURINDO PANUCCI FILHO
32514212 LUCAS DONATO BOLONECKER
32515176 LUIZ FELIPE ARRABACA APOLINARIO
32515477 MARCIO AURELIO DA SILVA
32509730 REGINALDO MARANGONI
32509454 RICARDO SEIDI SHIGEMATSU
32501140 WESLEY MATHEUS DOS SANTOS
32509715 WILLYAN APOLONIO DOS SANTOS
GEOGRAFIA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32502215 BRAYAN FONSECA DE LIMA
32504426 CAMILLE TOPAN BOTELHO
32503048 ELORA BOMBARDA
32512306 FRANCIS AZEVEDO DA SILVA
32518762 GABRIEL FARIAS DO NASCIMENTO
32503486 GABRIEL HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
32506236 GUILHERME RENATO PIRES MILLIATI
32516606 PABLO HENRIQUE CORNETA DOS SANTOS
32519225 PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
32508273 THEO FILIPI OLIVEIRA SILVA
HISTÓRIA - LICENCIATURA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32515704 ABNER NATHAN GONCALVES RAMOS
32500210 AMANDA VITORIA FERES DE SOUZA
32500487 ANA CLARA DA SILVA ALVARES
32507044 ANA CLARA LABA DE JESUS
32512398 ANA JULIA LUZ
32512430 EDUARDO DOS SANTOS SILVA
32509371 FERNANDA SAMBATI DELGADO
32501632 GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS
32506062 GABRIELLA CASTANHA DE SOUZA
32500832 GUILHERME AUGUSTO ROCHA DOS SANTOS
32514416 GUILHERME EMANUEL MENDONCA CAMARGO DOS SANTOS
32508881 HELOISA COZER BETINI FERREIRA
32500593 ISABELA RIBEIRO
32505536 ISADORA MARTINS VIDOTTI
32509580 JOAO PEDRO CAMPOS DE LIMA
32505630 JULIA SPOSITO MARCELINO
32507960 KAUAN SILVA CAMARGO
32501862 LAURA MIRANDA ROCHA
32501586 LEONARDO BRUNO DE CASTRO DIAS
32515512 MARIA CLARA PEREIRA MANHOLER
32500745 MARIA EDUARDA ZAMBON DE PAULA
32501345 MURILLO DE MELLO SOUZA
32505039 NADIA OTANIEL MOREIRA CELESTINO
32506431 NICOLAS HASPER MARINS
32504363 RENAN SILVA DE SOUZA
32516794 RILDO DOS SANTOS LEITE JUNIOR
32509455 RODRIGO MARQUES RODRIGUES
32519470 SARA DOS SANTOS SILVA
32517253 VINICIUS CESARIO TEIXEIRA
32513934 VINICIUS HENRIQUE DA SILVA CUNHA
HISTÓRIA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32504291 ALESSANDRO BATISTA CAMARGO
32505991 AUGUSTO RUFINO DE FAVERI
32512948 CAMILA MARIA RIBEIRO DAS NEVES
32502511 CAMILY VICTORIA DA SILVA BARAO
32505587 DAMARIS RODRIGUES MARINHO DE OLIVEIRA
32512608 DAVI SOLETTI BOHN
32519358 GABRIEL DE ARAUJO TRINDADE
32520744 GUSTAVO SHAUER SABINO ASSUMPCAO
32512465 HELOISA RODRIGUES DE ABREU
32516331 HUGO AGEU SOARES DE BRITO
32515956 ISABEL RODRIGUES DALLMANN
32504736 JACKELINE DE SOUZA PIRES
32515311 JOAO LUCAS GERMANO
32516140 LUIS FERNANDO BATAIELO
32518709 LUIZ PAULOMORAES JUNIOR
32516524 MARIA FERNANDA DE ALMEIDA PRADO
32516761 MIRELA DUGOLIN
32508534 NATA ALVES FERREIRA
32519597 NELSON DIAMOR JUNIOR
32515147 NICOLE ALVES STEINHAUSER
32519997 PEDRO AUGUSTO BENTEUS
32505645 RAFAEL XAVIER BENITO DE LIMA
32503677 RENATO TELINE FILHO
32512918 RODRIGO ORLANDO DE OLIVEIRA
32509497 SERGIO ALVES MORAIS
32513299 SONIELY MARIA GOMES DOS SANTOS
32508580 STEPHANIE GAIA DOS SANTOS
32519780 VINICIUS RIBEIRO DANIEL
32504984 VITOR HUGO DE MAURO SILVA
32500660 VIVIANY DE QUEIROZ BENICIO
JORNALISMO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32500737 AMANDA LIMA RODRIGUES
32514154 ANA JULIA BARBUDO TORRES
32501639 BEATRIZ ABREU SUEMATO
32507439 CLARA BORBALAN ALENCAR
32515354 GABRIELA DIAS PIVA DE CASTRO
32520840 GABRIELLE SOPHIE TORRES MACHADO
32519401 GLORIA SCHERLOWSKI OLIVEIRA
32508579 GUILHERME DELIBERALI THOMAZINI
32507801 GUSTAVO RODRIGUES DO AMARAL
32504010 JOAO PEDRO BERALDO LOUZANO
32502883 JOAO PEDRO GOMES DOS SANTOS
32501105 JULIA CORSINI DUARTE
32519301 JULIA GIACOMINI ROQUE
32512691 LIVIA AYUMI IRIA
32515621 LUCAS DE OLIVEIRA DA CRUZ
32514375 LUIZ FELIPE RODRIGUES
32517738 MARCELA DAGOSTIN FERNANDES
32510644 MARIA HELOISA CARNEIRO DO NASCIMENTO
32504204 MARIA LUIZA GARCIA
32504835 MELISSA ZANQUETA CORTELLASSI
32515778 MURILO JOSE ARAUJO
32518801 NICOLE TACONI
32517082 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE SOUZA
32516756 PEDRO RODRIGUES WANDSCHEER
32505850 REBECA FERNANDES FELISBERTO
32515811 SAMUEL RAMOS DE SOUZA PAIVA
32503151 VALENTINA OLIVEIRA
32515709 VITORIA SILVA FERNANDES
32516833 WILLIAN AUGUSTO COSTA DA SILVA
32504359 YASMIN SIQUEIRA DE OLIVEIRA
JORNALISMO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32513309 ANA CRISTINA ALMEIDA DE SANTANA
32519047 ANDRE WILLIAN ROSENO DA SILVA
32512613 ANNY GABRIELY BATISTA
32515910 ARIANNE GONCALVES DE SOUZA
32520433 CHRISTIE AKEMI MARIANO SAKAMOTO
32514085 DANIELI CRISTINA SOUZA PIAUI
32514657 DANIELLA CRISTIANA DE OLIVEIRA SANTOS
32512436 EDUARDO DE MENEZES SOFIATI
32500043 FABIANA GROTO SILVA
32520540 GABRIELA CARDOSO FERREZ
32504402 GABRIELA GUEDES PEREIRA
32510927 HENRIQUE CAMARGO ALVES PEREIRA
32516354 IAGO HIROSHI ITO MEDEIROS
32505148 IGOR VIEIRA DOS SANTOS
32520242 ISABELLA CRISTINA ANDRELO DA CRUZ
32506907 JOAO PEDRO ALBANO BARREIROS
32516957 JOAO VITOR MEDEIROS HEIFFG
32514897 JULIANE KAWANA DA SILVA
32502245 JULLYA GODOY VERES
32500030 KARLA VITORIA MANSO TELES
32520635 KELLEN REIS AMARELES
32515957 KIVIA EDUARDA NANTES SCHNEIDER
32513009 LIVIA MIDORI IKEDA
32500735 LUCAS GABRIEL MOREIRA BANDEIRA
32517096 MARIANI BEZ FONTANA OENNING
32516918 MARJORIE FABRICIA DA SILVA CORDEIRO
32505354 RAFAEL BRAZ DOURADOR
32507817 RHAYSSA FERNANDES DA SILVA
32500894 RICARDO SEIJI YUYAMA DA SILVA
32502609 THAYANI DE CASSIA ALVES BALTAZAR
LETRAS ESPANHOL - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32516122 INGRID HELOISA TORTOLA DA SILVA
32509954 LORENZO FELIPE FERREIRA XIRIQUEIRA
32517801 NICOLE DIAS DE OLIVEIRA
32508405 SUELLEM ALINE PIMENTA
LETRAS FRANCÊS - BACHARELADO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32506517 HIGOR DE SOUZA
32517152 MARIA VALENTINA MILLER SOUTO
32516527 RYAN NERES GONCALVES
LETRAS INGLÊS - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32519800 ADRIANA ANDRADE SILVA
32520107 ALEXANDRE KUHL BERGOSSI
32510912 ALYRA DA SILVA
32502596 ANA BEATRYS DA SILVA PALOMARES
32517023 ANNA JULIA OTTO
32500972 DEBORA CRISTINE MELO MATTOS
32501791 EDUARDO MORELLI REIS
32506281 EMANUELLY RIBEIRO
32517286 EMILLY ANDRADE DA COSTA
32502436 EMILY LETICIA APARECIDA FERNANDES
32513452 FERNANDA PINHEIRO BATILANA
32520714 FERNANDA YUMI BUENO
32520637 GABRIEL DE CARVALHO
32508424 GEOVANA MARIA DE ABREU
32501537 JENIFER RARUME GOTO DOS SANTOS
32501579 JESSICA MOURA FERREIRA
32515327 JOAO MAURICIO SILVA E SOUZA
32515648 JULIA ELEASHA DUTRA MARTINS
32514514 LARA DE CASSIA SANTOS DUTRA
32510143 LUANA HARUKA KAWAGOE
32502272 LUCAS GONSALES TREVISAN
32500521 LUIZ ORTUNHO DE FRANCA SILVA
32507760 MARIA EDUARDA SOARES MARCONDES DE OLIVEIRA
32515906 MARIA FERNANDA MARQUES FERREIRA LIMA
32508898 MARIA ISABEL LOPES NICOLINI
32519000 MARIANE CAETANO GOES
32520560 MICHELE FERREIRA BARROS
32516721 NATHALIA CRIVELLARO MARCONATTO
32510325 NYCOLE ALMEIDA PESSOA
32519979 VICTORIA ROSA SILVA
32519094 VITORIA CRISTINA RAMOS DE SOUZA
LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32512248 ANA JULIA AQUILINO DELBIANCO
32507647 ARTHUR HENRIQUE DE CAMARGO E BARBOSA
32501507 BRENO DE FREITAS GUEDES
32515556 BRUNO HENRIQUE NOMURA
32509219 BRUNO JOSE DA SILVA
32515221 CAIO DA SILVA VENANCIO
32512076 EDVALDO LUIS DA COSTA
32511948 ELIZANGELA APARECIDA DOS SANTOS
32515985 EVELISE LEITE EDUARDO
32509067 GABRIELA COMINI DIAS
32512174 GABRIELLY DO NASCIMENTO
32509643 GERALDO GOMES DE ARAUJO
32512356 HADASSA STRAQUICINI E SILVA
32501740 ISADORA BEATRIZ PUSCHEL ANTONIO
32506675 JULIA FURLAN PEREIRA
32512653 JULIA TEIXEIRA COUTINHO
32519015 LANNA VICTORIA DE SOUZA GONCALVES
32513701 LEONARDO ARTEMAN DE SOUZA
32509144 LEONARDO GUERINO MACEDO
32507808 LETICIA EMANUELI QUAGLIO GARCIA
32516896 LIA FRANCA MARQUES
32509239 LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
32501094 LUDIMILA STELLA AMORIM NUNES
32502853 LUIZA DE OLIVEIRA EDUARDO MORENO
32515156 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUZA
32505397 MARIA LUISA SOUZA AZEVEDO
32505908 MARIA LUISA VILELA VERMELHO
32512219 ROMULO RONALDO KOPINSKI
32512150 WESLEY TELES DA SILVA
LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32517986 BRENDA ALINE DIAS PERUCCI
32513107 EDUARDA CAROLAINE MACHADO SANTOS
32518336 EDUARDO SANTOS DIAS
32514527 ERICA BRUNHARA DE SOUZA
32519459 ERIK L ANDRELINO
32519149 GIOVANA RAFAELA SIQUEIRA DRAGO
32501643 HELOISA TIRONI VAINASKI
32501475 ISABELLY CARNEIRO
32502029 JEREMIAS EMIDIO FERREIRA
32505260 JESSICA PEREIRA BRUNI
32508605 JOAO ROSSI DA CRUZ
32519755 JULIA PERES RAUL
32511577 KAROLAYNE RIBEIRO DOS SANTOS
32514701 KAWANY NICOLE AUGUSTINHO
32510171 LETICIA MARIA DOS SANTOS
32509077 LORENA VICTORIA BARBOSA CASTANHO
32520773 LORRAINE PAVAN
32506409 MARIA LAURA PECORARO GUSMAO
32510435 MARIA VITORIA PEREIRA OKANO GIMENES
32507680 PEDRO HENRIQUE VIEIRA CATELLI
32519735 SIDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
32516792 SIMONE MARIANA DA SILVA
32516031 THIAGO ESTROPE NAZARKO
32518058 THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
MATEMÁTICA - BACHARELADO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32515149 ANA JULIA DA SILVA
32505838 DILMAR APARECIDO CASTANHEIRO
32517585 GHABRIEL GADD FERREIRA
32514103 IVAN CATORI DOS SANTOS FERNANDES
32500113 JEFTHER GABRIEL CARDOSO DOMINGUES
32509852 JULIANA HARA BANDO
32516053 JULIO HENRIQUE SOARES DA SILVA
32513799 LAYSSA DE OLIVEIRA YAMASSATO LOPES
32506682 LETICIA MANAMI TANIGUCHI
32520665 LUCAS CAMPINAS ABRUCEIS
32510587 LUIS RAFAEL DE CARVALHO MOREIRA
32515883 LUIZ FERNANDO HENCKLAIN BLAAUW MATTOS
32511371 PEDRO GABRIEL ALBINO MATEUS
MATEMÁTICA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32514264 ADRIELLY MENDES FRANCISCO
32504706 ANDRE LUIZ CONCEICAO DA SILVA
32508773 BEATRIZ ARCHILLA SASSA
32505019 BRUNO CHAGAS
32517142 FERNANDA CANTARIN LARA RISSI
32515476 JOAO AFONSO ORTIZ DOS SANTOS
32508345 LAIS JACINTO FARIA
32515033 LARISSA RAMOS FERNANDES
32511310 LUIS FELIPE MARTINS DE MELLO
32504644 LUISA DAFNE ZARAMELLA
32512513 MARIA EDUARDA PECHIM
32509042 PEDRO HENRIQUE LIMA DE SOUZA
32505425 PEDRO HENRIQUE SAMPAIO OLIVEIRA
32515779 RAFAEL MARCOS BURACOF
32504056 RAFAEL MATEUS DUDA
32516902 RICHARD OLIVEIRA SILVA
32511333 YURI SIMOES
MEDICINA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32516075 AGATA APARECIDA TINTI
32503977 AMABILE WAGNER
32509855 AMANDA ARAUJO
32512448 ANA BEATRIZ PUGSLEY SANTOS
32516207 ANA CLARA DE MOURA
32502589 ANA LIVIA NANI FARIA
32500438 ARIANE MARQUES
32511651 ARTHUR RAPOSO ROCHA
32506366 ARTHUR TREVISAN
32515065 BEATRIZ CUPINI PINHEIRO
32516435 BEATRIZ KIYOMI ANTUNES NAKASAKI
32515070 BRENO TAQUES MUSSI ENDRES
32506042 BRUNO IRIA FRANCO
32510654 CAMILA AMADEU TAKAIAMA
32507451 CAMILE PEREIRA VALACHI
32500272 ELIZA DOS SANTOS NOGUEIRA
32505000 FELIPE GURSKI HOFFMAM
32508282 FERNANDA PEREIRA DIAS
32503751 FERNANDO MARCUCCI ORTIZ
32502571 FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA ANDRADE
32508472 FRANCISCO SALLA MORATO LEITE
32510151 GABRIEL BILIK SILVEIRA
32516551 GABRIEL KRAMBECK
32508750 GABRIELI MOREIRA DA SILVA
32510988 GIANLUCA MIGUEL
32505586 GUILHERME GOBO DOS SANTOS
32506576 GUSTAVO KENDY KIZIMA
32500726 GUSTAVO SATO NAKAMA
32505107 HELIO ROBERTO DE OLIVEIRA NETO
32510725 ISABELA FELIZARDO RIBAS
32503189 ISADORA MENDONCA DMITRUK
32510714 JAZIEL BARROS DOS SANTOS
32503574 JESSE FELIPE RIBEIRO
32505973 JHENNIFER AZEVEDO BARBOSA
32506622 JOAO GABRIEL DE PARIS LEAL
32509888 JOAO GABRIEL DO ROSARIO SANTANA
32508529 JOHANN HOLLAND
32501384 JOSE LUIS FERREIRA CHAVES
32509436 JULIABEATRIZ FERREIRA CARVALHAL SANTOS
32506478 JULIANE TRILLER
32501000 JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS
32517682 KAWA HENRIQUE FABRICIO SIQUEIRA
32510649 KAYNAN TADAO YABUSHITA
32504079 KEVIN ALBANO CAVALARI
32508664 LAIZA CUNHA RIBEIRO
32510056 LAURA DE CASSIA AFONSO
32514254 LAURA MOTOKI DE OLIVEIRA
32503091 LEONARDO PLUCINSKI
32503741 LETICIA TAINA MORAIS MACHADO
32504813 LORENA APARECIDA PISCINATO PIEDADE ROSA
32517127 LUANA DE ABREU RIBEIRO
32510337 LUCAS ARAUJO PURGA
32502288 LUCAS GABRIEL PINATTI ALMEIDA
32506412 LUCAS HERRMANN MAKSOUD
32513502 LUCAS MATEUS SANTOS RAMOS
32501865 LUDIMYLLA FURLANETI ALBREGARD
32500702 LUIZ CARLOS MARTINS SWARCA NETO
32512278 MARIA EDUARDA PIRES
32509287 MARIA FERNANDA KIILLER NUNES
32503166 MARIANA AMAYA FUGIE
32514808 MATHEUS HENRIQUE DE ANDRADE PEREIRA
32504440 MATHEUS HENRIQUE EBERSPACHER
32517491 MIGUEL AUGUSTO MATTIA
32503354 MYRIAM NEVES FRANSSON
32510329 NICCOLY PAULUK
32502433 PEDRO ANUNCIATTO DA SILVA
32514911 PEDRO BATISTA DA ROCHA
32503134 PEDRO HENRIQUE DE PAULA LEITE LAZARI
32508546 PEDRO HENRIQUE DUTRA USSUDA
32506488 PEDRO HENRIQUE ZIMERMANN ZUCCO
32503779 PEDRO VICENTE CALDEIRA
32507896 PEROLA MILANI CREPALDI
32519940 PRISCILA ADAMES NUNES
32505704 RAFAELA DE LIMA STINGELIN
32509876 RAFAELA SANTANA FIORINI DE OLIVEIRA
32502399 STEPHANIE SATY HORTIZ KANAI
32509334 TAINA RAQUEL FERNANDA DA SILVA
32516359 VICTOR EDUARDO DA SILVA FERREIARA
32505054 VIVIANE MASHIMA
32508189 YRRUAN ERICK RABELO
MEDICINA VETERINÁRIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32501438 AGATHA AYOUB SALERNO
32500311 ALEXANDRE MIMURA SHIMOMURA
32500383 ALYNE SANTOS CAMARGO
32519153 ANA CAROLINA JACOB DOS SANTOS
32510615 ANA CAROLINA TAKAKI
32500339 ANA JULIA REBELLO BETTIN
32517820 ANA LUIZE ZUNTA
32518213 ANDRE FELIPE FONSECA DE LIMA
32514658 ANDRE FELIPE MIRANDA DOS SANTOS
32503874 ANDRIELLY SAMPAIO PATRIOTA
32513071 ANTONELLA RILLO MARTINUSSI
32514713 AUGUSTO CESAR DE MORAES
32503767 BARBARA CARNEIRO DE TOLEDO MELLO
32519480 BARBARA ELIAS LUZIO
32514147 BEATRIZ SAYURI TAKEMOTO
32500949 CAIO YAMASHITA HAZIME
32501783 CAMILA PEREIRA DA SILVA
32515651 CAROLINA LOUISE GALLINUCCI
32510259 CASSIA CHERUBINI SILVEIRA
32500470 CATARINA MERLO RODRIGUES
32508629 CHIARA MORAES PEREIRA CESAR
32514923 CLARA CRISTINE ROSSIERI SANTANA
32515205 DEBORA YUMI NICLEVICZ HAYASHI
32503059 EDUARDO MARTINS FLORES
32515115 ERIKA MIYUKI KOGIO
32506300 ESTHER APARECIDA DA SILVA ROBERTO
32504296 GABRIEL ANTONIO RAMOS ELIAS
32510359 GABRIELE PERES DA SILVA
32510529 GABRIELLY PATRICIA DE ANDRADE
32503388 GIOVANA AKEMI KOTAKA
32512386 GIOVANA DE OLIVEIRA BATISTA
32516928 GIOVANNA DE MORAES ROMAO
32518420 GIOVANNA LUNA LANCELLOTTI
32510353 GRAZIELLE DA GLORIA SILVA
32520139 GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO
32511191 GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
32513417 HELOISA GASPARDO FOLQUITTO
32515802 HELOISA GIMENES
32510135 IARA LIMA LORUSSO
32506183 INGRID MORGANA FERNANDES DE SOUZA
32506803 ISABELLE FERRAZ DE OLIVEIRA CARVALHO
32511956 ISABELLE LETICIA DA SILVA MELO
32514235 JOAO FRANCISCO MARQUES MANGOLIN
32506653 JOAO PEDRO ALTINO MORAES
32501356 JULIA BATISTELA GIUSTI
32520302 KALEB ABARCA RODRIGUES
32501023 KELLY FERREIRA DOS SANTOS
32501404 LAURA SIQUEIRA BRUDER
32511300 LETICIA FREITAS SENGER
32505448 LETICIA SATOMI OBUTI
32511003 LORENA VITORIA FERREIRA SILVERIO
32516313 LUANA FAZZIO BRENNECKE
32500122 MARIA EDUARDA MARQUES DORCE
32511320 MARIA ISABEL ZANATTA
32502871 MARIA JULIA COSTA AMORIM
32508632 MARIANA GOMES MARCONATO
32504705 MAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
32501503 MELISSA DE OLIVEIRA MENDES
32503385 NATHALIO LUIZ TRAVAIOLI CASSANIGA
32519677 NICOLE ARISSA SUZUKI
32516159 OTAVIO O ROCHA
32508443 PATRICIA MIRANDA DE OLIVEIRA
32518394 PAULO PINTO ZANDONA SALLES
32510556 PEDRO MIGUEL SOUZA SILVESTRE
32504158 RAFAEL ROMAGNOLI COLPAS
32502091 THAISY LIMA DOS SANTOS
32517118 THEO CARRIZO DE DRUMMOND E SILVA
32500161 VITOR HUGO MESSIAS DA CRUZ
32517915 YASMIN LUZ MOREIRA
32500691 YASMIN MARCELA LUCENA DA SILVA
MÚSICA - LICENCIATURA (VESPERTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32503947 BARBARA DE OLIVEIRA
32512351 BEATRIZ HEGETO ARANTES
32503652 BONNIE CORREA PORTO
32515404 ELLEN GIROTI
32515150 GABRIEL HENRIQUE MIZUTA COSTA
32507524 GUILHERME PEIXOTO INACIO DE SOUZA
32506660 IAGO JOSE DE SOUZA
32503129 JOAO PAULO COSTA DO NASCIMENTO
32515865 JOAO PEDRO SASANO ARRUDA MENDONCA
32509203 JUNIOR CESAR LOPES OLIVEIRA
32500341 KAREN KAMILA FERNANDES DA SILVA
32505670 LUAN MULLER RISSATI BARBOSA
32506402 LUIZ GUSTAVO RODRIGUES
32510057 MARIA EDUARDA ZAGABRIA SOLLE
32516766 MARIA FERNANDA ADELMAR DE ANDRADE
32501240 MIGUEL TERCIOTI VIEIRA
32514152 MURILLO OLIVEIRA FERREIRA
32501529 RAQUEL ANGELA DE GODOY
32510470 VICTOR NASCIMENTO QUINTAS
32510266 VITOR CALIXTRO GUIMARAES
NUTRIÇÃO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32501851 ALANA DE ALMEIDA LUPPI
32516503 ANA FLAVIA RICCI
32515522 ANNA BEATRIZ FIERLI CASTANHA
32518872 ANTONIO LUCIANO MAGALHAES SANTOS
32505814 CAMILA TURCATO MARTINEZ
32505714 CATHERINE SILVA DOS REIS
32503089 EDUARDA PIERALISI FRAGA NETO
32509782 ELOISA VALONI HIRATA
32509029 GABRIELA BATISTELLA REGODANSO
32514620 GIOVANNA MUNHOZ CARVALHEIRO
32502553 GIULLIA BRANDINE PEREIRA
32502136 ISABELLA MARIA
32506920 ISADORA ROSSI VALDERRAMAS
32509155 ISADORA SUFFI
32502632 JANAINA CRISLAINE BATISTA DOS SANTOS
32515261 KARINA MIYUKI ITO
32502856 KAWAN CARDOSO DOS SANTOS MACENA
32512942 KETLUE NAIARA FERREIRA DOS SANTOS
32513433 LETICIA MARIA GOZZI VIEIRA
32512387 LORENA DIAS DE ALMEIDA
32515727 LUARA FRITZEN PAULUK
32510119 LUCAS VERISSIMO DOS SANTOS
32504807 MARIA CLARA CIBANTOS PIAI DALLAGNOL
32504958 MARIA CLARA NARDELLI DE CARVALHO
32513197 MARIA EDUARDA COLHADO NAVARRETE
32502150 MARIA EDUARDA PIOVAN SOARES
32515846 MARIANA ALMEIDA KASTER
32511854 MARIANA BIAZI PEREIRA
32500994 MATEUS TOMAZI FRITZEN
32514839 MATHEUS GAINO SILVERIO
32520185 MIKAELY LOHAINE PEREIRA BORTOLASSE
32515721 PAULO MONTEIRO GIL KWASNIEWSKI
32511704 PEDRO HIROSHI XAVIER YOSETAKE
32500308 SOFIA PAVESI SBORQUIA
32509484 VICTOR SHIROMA SEMMELMANN
ODONTOLOGIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32518690 ANA BEATRIZ ALVES MARTINS
32517842 ANA BEATRIZ FAVARO GIRALDI
32502025 ANA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA
32501912 ANA CLAUDIA DE SOUZA
32512302 ANA FERNANDA DE GODOI
32505318 ANDRIEL ALBERTO DE SOUZA FERRO
32519166 ANNA JULIA DE OLIVEIRA SANTOS
32501948 BEATRIZ MARTELLI GOMES
32516221 CARLOS EDUARDO CANDIDO
32518234 ELOISA ALMEIDA MOREIRA
32510060 EWELYN GABRIELA INOCENCIO
32503414 GABRIELA HERNANDES PERALTA
32511143 GABRIELA MARTELINE
32501015 GABRIELA MIYUKI HORITA DA SILVA
32503766 GIOVANA AYUMI UEDA TSUKADA
32520207 GUILHERME AUGUSTO SILVA SANTOS
32500707 GUILHERME HIDEKI MATSUMOTO HIRABARA
32516066 GUILHERME KREDENS
32507263 HELOYSA VITORIA KASTELIC
32507710 IAGHO FEIJO OGLIARI
32507233 ISABELLA FERNANDA BAPTISTA
32503790 ISABELLA TENANI PEREIRA DA COSTA
32500654 ISADORA MARIA MAIA DA SILVA
32508565 ISADORA POMPILHO MARTINS
32502688 JOAO GUILHERME NIERO BARDUZZI
32500010 JULIA EIMI MIYASHITA
32507088 JULIA MEDEIROS DOS SANTOS
32520086 KAMILA FONSECA OLIVEIRA
32503157 KEITH ISABELLY RICARDO GONCALVES
32518175 LARISSA BUENO
32510651 LAURA ROSSETTO BOTEJARA
32508857 LIVIA MANCINI CABRAL
32514864 LUCIANO DE JESUS CARDOSO DOS SANTOS
32501179 LUIZ HIDEKI HIROTA BARBOSA
32500054 MANOEL INACIO RODRIGUES BUENO
32504737 MARIA CLARA BERTI
32504145 MARIA EDUARDA SCRAMIN GENARI
32515099 MARIA EDUARDA SIMAN
32507724 MARIA JULIA PEZZINI ANDRADE
32505728 MARIA LUISA OLIVEIRA FARIA
32515349 MARIANA RODRIGUES DA SILVA SANTOS
32503748 MATHEUS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
32500665 MAYRA FAVATO ARAUJO
32501974 MICHELLE MACEDO DE CAMPOS
32500515 MIRELLA APARECIDA PERRI NEVES
32504354 MURILO TOMASSI MENDONCA
32512158 NICOLY MARIA BRESCIANI
32505315 OTAVIO FURINI DA COSTA ALEMAO
32504870 POLIANA SILVA DE BIAGI
32510782 RAFAEL CORREA
32500848 RAFAEL DO PRADO SILVA
32503144 RAFAEL YUDI DE OLIVEIRA MIYASIRO
32504104 RODRIGO HEITOR BRAGA DA SILVA
32514442 VICTOR HENRIQUE OUBA
PEDAGOGIA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32510451 ALANA MENDES GOMES
32508910 ANA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA
32510715 ANA JULIA DE ALMEIDA
32518341 ANA JULIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA
32502259 ANA MARIA PALAGANO
32515461 BEATRIZ DE AQUINO ILARIO
32512559 BEATRIZ PLATH GOMES DA COSTA
32516874 BRUNA MARIA LUCENA IZIDORO DOS SANTOS
32513108 DANIELE YUKA NAKAMURA
32515023 ELLYSA DE OLIVEIRA
32510043 GIOVANA DINIZ SANTOS
32514382 GRAZIELLY FERNANDA NUNES DOS SANTOS
32516610 HELLOISA FIDELIS DOS ANJOS
32520590 HELOISA CASAL TONIN
32515828 HELOISA RODRIGUES
32515084 HENRI SPOSITO DA SILVA CAMPOS
32509994 ISABELI MARESTONE RODRIGUES
32516544 IZABELI OLIVEIRA DA SILVA
32513995 JENIFFER MICHELE LITOLDO CESAR
32517166 JULIA ANTUNES DE CARVALHO
32503037 KAILA NASSAR BONIFACIO
32500397 KAUANE ANDRESSA GONCALVES QUINTILIANO
32501486 KAUANY DA SILVA SOUZA
32505326 LARISSA CORREA
32520426 LAYLA JAMILE PANIS MOUBARAK
32512095 LEONARDO ANTONIO DA SILVA
32510197 LIVIA GABRIELA DE FREITAS
32520387 LUANA KAWANE DE OLIVEIRA
32511973 LUCIRLENY SUZIRVANY TOTTI
32516385 MARIA CLARA LEITE ESTEVES
32506664 MARIA EDUARDA FRANCO DE MORAES
32513893 MARIA EDUARDA SILVA CABRAL DE JESUS
32514622 MARIA EDUARDA ZANON
32503076 MARIA PAULA CHAVES MONTEIRO
32519920 MARIANA SOARES
32520800 NATHALYA GLENDHA MAYER CHAGAS
32510955 NAYARA CAROLINE GARCIA DE MORAES SILVA
32520403 NAYRA LOPES FREITAS
32513218 NAYRA MARGONNAR DA COSTA
32517296 NICOLLY EGIDIO RIBAS
32505507 PATRICIA MARTINS GERTRUDES SILVA
32512222 RUAN FRANCHESCO GUEDES
32512114 SAMIRA ABOU ALI
32514919 STEFANI APARECIDA DE LIMA
32510279 STEPHANY MONIQUE CORREA DA CRUZ
32500635 VALDELI APARECIDA DE OLIVEIRA
32511823 WANDERSON RODRIGO ROQUE DE LIMA
PEDAGOGIA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32507463 ALEXIA KETELLEN CAVALCANTE
32508395 ALICE EDUARDA DE PONTES ROCHA
32520437 AMANDA GABRIELE HENRIQUE DA SILVA
32518277 ANA BEATRIZ TAVARES LAPAZ
32509344 ANA ELISA SANTOS SILVA
32503032 ANA JULIA YOSCHIDA LAMEU PAES
32512623 ANA LARA ALVES RAMOS
32512972 ANDRE GOMES
32503507 ANNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA
32520494 BRUNA LETICIA DA SILVA BENEDITO
32503475 CAROLINE YOCHIE MOREY
32506036 EMILY POMMERING DA SILVA
32501473 EVELIN GODINHO COELHO FERNANDES
32511264 EVILYN VITORIA VIEIRA DOS SANTOS
32500286 GEIZA FERNANDA OTAVIO AMARAL
32503504 GLAUCIA ALVES SECCI
32508188 GLEICE KELLY BURQUE
32501669 GUILHERME BASSI DE AZEVEDO
32508481 INGRIDY ELOISE DA SILVA CASTELHANO
32514525 ISABELA EDUARDA FERNANDES
32511944 ISABELLA BEATRIZ BORELA FERREIRA
32506533 ISABELLA RIDAO DUARTE
32513841 ISABELLE FRANCINI
32509405 IZADORA FARIAS PASCOAL
32516586 JHENIFFER CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS
32515050 JULIA ARTUZO DE MELLO
32500598 JULIA FRANCO MARQUES
32517948 KARINE YASMIN RIBEIRO DA SILVA
32503030 KAWANE HENRIQUE DA SILVA
32519714 LARA ALVES DE OLIVEIRA
32512717 LUCAS SANTOS PEREIRA
32510663 MARGARIDA APARECIDA DE BARROS
32518292 MARIA BEATRIZ DE MEDEIROS VIEIRA
32500918 MARIA CLARA GUBANI DE SOUZA
32514365 MARIA EDUARDA VORUSSI
32519422 MARIA FERNANDA GONCALVES MACEDO
32517362 MARIA IZABEL DE SOUSA
32520117 NATALIA APARECIDA NARDINI
32508966 NICOLI CRISTINA DA SILVA ALVES
32502890 NICOLLY BIAZOTTO ALVES
32518526 NICOLY GIOVANNA DOS SANTOS
32501481 PRISCILA RODRIGUES CAMARGO
32514692 RAFAELA SILVA ALEXANDRE
32507873 RAFAELLA ARAUJO DA SILVA FERREIRA
32511261 RAYSSA FERNANDA BRUNO
32509802 ROSANGELA MARCELINO GAION
32500103 SABRINA VITORIA DE SOUZA SILVA
32502365 THAIS PEREIRA VALERIO
32508241 VICTORIA ARRUDA GAION
32500267 YASMIM RODRIGUES SCHELEGER
PSICOLOGIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32501792 ALANA HELOISA MINERVINO DOURADO ROCHA
32502026 ANA CLARA PEREIRA CARVALHO
32507707 ANA LIVIA VALENTE LIMA
32502781 ANA PAULA DE FRANCA
32511972 BARBARA YIJIU FARIA SUNG
32517975 BRUNA BEATRIZ DA ROCHA GUERRA
32519647 BRUNA LETICIA EGIDIO
32506249 CAMILA HORSCHUTZ DORIZZOTTO
32515025 CAMILE DIAS DA SILVA
32502127 CAROLINA FASSINA GARCIA
32519143 CECILIA TRUFFI VEIGA
32506150 CHRISTINY VITORIA FIGUEIREDO GOMES
32504952 CISSA SANTIAGO DIORIO SOUZA
32500022 CLARA PAVANELO GARBELINI
32515708 DEBORA DE SOUZA SICHINEL
32519958 DIEGO AURELIANO RIBEIRO
32502152 EDUARDO MARTINS DA SILVA
32504247 ESTER PELOIA SANTOS
32510419 FELIPE DAMASIO COELHO
32504826 ISABELA ARMENI CASSINELLI
32510972 ISABELA ODA DE PAIVA
32515058 ISABELLE FERNANDA DOS SANTOS LOPES
32514652 JENIFER FLAVIA MUNIZ JERONYMO
32504979 JOAO VICTOR MARCON PENNA
32513319 JOAO VICTOR RODRIGUES GIROLDO
32502509 JOAO VICTOR SILVA ALVES
32516118 JOAO VITOR DE SOUZA MARCELINO
32501043 JOSE ANGELO KIELLANDER TAGLIARI
32512839 JULIA DA SILVA GONCALVES
32500673 KAREN EMY NISHIMURA
32508140 KARLOS EDUARDO ORSI MARTINS
32508355 LARISSA CARVALHO CANDIDO
32513091 LAURA BERNARDI CAROCIA
32503376 LAURA GABRIELE RADTKE
32507763 LIVIA FRANCANI ALVES
32509474 LIVIA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO
32501244 LUIS FERNANDO PASSOS DE SOUZA
32506730 LUIS FERNANDO ROSA DA SILVA
32504452 LUISA SEGUIN RABELO
32500182 MANUELA MORAES VOLLERTT
32511238 MARCOS HIROKI IDA
32509510 MARIA EDUARDA HIROMI YOSHIDA
32504997 MARIA EDUARDA SANCHES DOS ANJOS
32501247 MARIA EDUARDA SEMCOVICI NOZI
32517287 MARIANA DOS SANTOS ALVES
32501108 MARIANA MERCI DOS SANTOS
32504070 MAURICIO DOS SANTOS MOREIRA JUNIOR
32502758 MIGUEL AUGUSTO DA SILVA
32500425 MILENA DOS SANTOS FERREIRA
32517186 PAOLA DA COSTA MANSO LIMA
32515624 PEDRO FERNANDES CAPER PIASSA
32516311 RAYSSA EDUARDA DA SILVA
32506857 SOFIA GASPARINO MALVEZZI
32513390 SOFIA ROMAGNOLO PEREIRA DA SILVA
32517117 STEFANI GIOVANA DA SILVA
32515775 STEFANY LORRAINE DIAS DA SILVA
32515620 TAINARA ARCANJO DA SILVA
32509700 VINICIUS APARECIDO DUARTE MARTINS
32517391 VITOR DA SILVA GONCALVES
32506909 YASMIN JOVIAL FASCINA
QUÍMICA - BACHARELADO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32514142 AGHATA LOHANI DE SOUZA SOARES
32514670 ANA CLARA GREGORIO DE ALMEIDA
32506942 ANDREY ROSAR ROSA
32507177 CARLOS ITIRO BETTETTE
32519516 DANTON MATHEUS VENDRAMETO GUANHO
32519044 DIOGO HERRERIA DE SOUZA
32510187 EDERSON GOMES
32511625 ENZO BIANCHI SILVA
32502542 GIULIA SILVIA LEITE
32512508 HIGOR AUGUSTO REIS
32514749 ISABELLA FERNANDA ZANELA
32518364 ISABELLA MARQUES GARCIA
32515018 ISABELLE MARIANA URATA
32519778 JOSE HENRIQUE BERGAMO MANO
32505867 LAURA MARIA DA SILVA
32519630 LUCCA GARCIA NASCIF BERG
32504580 LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO BATISTA
32506257 MARIA EDUARDA CRESCENCIO DA SILVA
32518968 MARIANA SILVESTRE DE OLIVEIRA
32520728 MARINA QUEIROZ PELLEGRINI
32501225 MILENA LADEIRA DE MELO
32512892 MURILO CONSTANTE ROCHA DE KALIL
32514867 PEDRO GABRIEL CAETANO RIGHETI
32506174 PEDRO HENRIQUE GOMES SEMPREBOM
32519916 PEDRO MURILO CASAGRANDE
32512968 RODRIGO CRAVO MELO
32513840 VITOR HUGO BABUJIA FELIPPE
QUÍMICA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32502331 CHAYELLEN KAUANY DE OLIVEIRA DIAS
32509089 EDUARDO SOARES MARIANO BONFIM
32516373 ISADORA GARBELINI CARON
32505956 JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA
32514392 PEDRO MEDEIROS DA SILVA PEREIRA
32512391 SILVIA MIYAZAKI ORTIGOZA
32500218 SOFIA PIUBELLI DE MORAES
RELAÇÕES PÚBLICAS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32502603 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA
32500952 BEATRIZ PEREIRA NUNES
32516731 BRUNO PIRES MIRANDA DE GODOY
32513573 ENZO MONCAO BATISTA
32519032 FELIPE GABRIEL LOPES
32506677 GABRIEL CAVALCANTE DOS SANTOS
32511262 GIOVANA HOFFMANN DAIS
32510350 GIULIA ROSA SISCATO
32515781 GUSTAVO LAMBERTY CARRANZA
32517772 HAYSSA ORTIZ MAXIMO DA SILVA
32502623 JANAINA VILELA FERRARI
32508390 JESSICA DE CASSIA BORGES DA SILVA
32520449 JOAO VICTOR PINTO DE GENOVA
32518201 LAURA MORAES DO AMARAL
32515974 LETICIA SAO ROMANO TAVARES
32518750 LIANI MUNHOZ FERRARA
32510754 LUANA CARDOSO ALVES
32513855 MARIA EDUARDA XAVIER DE PAULA
32509094 MARIA LUIZA CAMARGO GALVAO F MOREIRA FERNANDES
32508567 MARILENE BARBOSA DE SOUZA
32512867 RAUL LUZ DE SOUZA QUINCAS
32500761 RICHARD DA SILVA SANTOS
32508819 SOFIA BERNARDO DOS SANTOS BALISTA
32504295 VICTOR ALVES PAES DE OLIVEIRA
32502451 YASMIN MORAES DE OLIVEIRA
RELAÇÕES PÚBLICAS (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32513456 ANA LIS GONCALVES CHAVES
32501327 ANNA GABRIELA SAKAMOTO
32511150 BARBARA CRUZ GONZALES
32504746 BEATRIZ FERNANDA FIRMINO
32520396 BRUNA APARECIDA PERRUD DE FARIA
32508812 CAMILA MASSUMI LIMA ONO
32508725 DOUGLAS AUGUSTO PORFIRIO VILELA
32513746 GABRIELA BENDER NEGRAO
32514904 JENNIFER FERNANDA APARECIDA DA SILVA BRASILINO
32520709 JOAO PAULO RETUCI SILVERIO
32511116 JOAO SAAVEDRA NOGUEIRA
32516508 KARINY INGRID SILVA DA COSTA
32508271 KEIZE TONCHICHI
32501522 LARISSA GARCIA SCHIAVON
32519883 LAURAH PIETRA DE AZEVEDO ANDRADE
32519256 LUANA VITORIA GOMES CARVALHO
32506853 MARIA EDUARDA GOMES VITORINO
32513700 MARIA REGINA ROSA DA SILVA
32514846 MATHEUS GIOVANY NASCIMENTO
32516095 MONISE SILVA MARTINS
32514937 PAMELLA CAMILLY MADEIRA SOARES
32518666 SAMARA MIRANDA
32501451 SOFIA CAVALCANTE FIORE
32520133 STHEFANY MOTTA BRAGA PORTO
32518945 THAYNARA GIRALDI MANZUTTI
SECRETARIADO EXECUTIVO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32514306 ALESSANDRA CRISTINA AMORIM MARTINS DOS S
32517476 ANA BEATRIZ ABRAO DOS SANTOS
32509972 BEATRIZ ALEXIA ROVENA SOARES LUIZ
32518532 BEATRIZ DEMBIESQUE LUIZ
32508407 CAMILY VITORIA DE SOUZA FELICIO
32520153 ELIANE LOPES DA SILVA
32513834 EMANUEL PEREZ FLORO DA SILVA
32509546 GABRIELA PINHEIRO DE AQUINO DA SILVA
32512687 GEOVANNA PELICELLI FRANCO
32511960 LAURA GIUZIO VIDAL
32515079 LUIGGI COSTA FERRARI
32519188 MARIA IZABELLA BORGES DA CUNHA
32513968 MARIANA JORGE DE SOUZA
32513706 NICOLI RODRIGUES DO NASCIMENTO
32500399 YASMIN MARIA PEREIRA ZUZA
SERVIÇO SOCIAL (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
32511476 ALEXANDRE APARECIDO LEITE
32506233 BRENDA SAITO AGUINA
32514136 BRUNA VITORIA DOS SANTOS
32517885 CAMILA SOUZA
32508372 DEISY SANTOS CRUZ
32512068 EDSON MARIANO DE FARIA JUNIOR
32520240 FRANCIELLY HELLENA CAMILO
32515577 ISABELY RODRIGUES DA SILVA
32507672 JAQUELINE FERNANDA PEREIRA
32512035 JHONATA ROCHA OLIVEIRA
32518091 KAUANE GABRIELLE SILVA CATARINO
32512036 LINCON VAN DAMME FERREIRA
32512107 LUCAS BECHELLI DE OLIVEIRA
32503067 LUISA SANTANA DA SILVA
32501512 MARIA ISABELA COSTA MOREIRA
32508888 MARIANE YUMI HAMAMOTO
32509221 MATHEUS AUGUSTO DA RESSURREICAO
32501617 MONICK STEPHANY TORRES
32519561 RAFAEL GARRIDO DOS SANTOS
32515381 RAFAEL ROCHA FRANSKOVIAKI
32510116 RAISSA VIEIRA PEREIRA
32501727 REBECA VITORIA BARROS
32512201 RENATO FERNANDES
32501239 RODRIGO CAMARINI ESPINDOLA FILHO
32519645 SAMUEL CLAUDIO RIBEIRO
32501080 SAMUEL JOSE REIS DA SILVA
32511990 THIAGO BRAS REIS
32503685 VICTORIA PUERTA PEREIRA
32514797 VITORIA CANDIDA DE OLIVEIRA
32510047 VIVIANE GONCALVES MOREIRA
SERVIÇO SOCIAL (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
32501063 ADRIANE TRANNIN DOMINGUES
32507390 AMANDA APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA
32508044 ANA CAROLINA COUTO VILELA DE ANDRADE
32517015 ANA CLARA SAMPAIO FERREIRA PONTES
32509017 ANA FLAVIA MENDES
32519455 BRUNO ANTONIO MARTINS
32508471 CAMILA AIOLFE DA SILVA
32515376 CARLOS EDUARDO BARRAGAN DE MORAIS
32518087 EDNA APARECIDA DA SILVA
32500299 ELIANE APARECIDA DELMILIO
32508416 ELIANE BATISTA DOS SANTOS
32502777 JOSE HENRIQUE FRANCISCO
32507758 KETLYN CAROLAINE MEDEIROS
32505228 LILYANA CLAUDIA MARTINS DOS SANTOS
32501472 MARIA CAROLINA CAVALLARO
32507642 MARIA EDUARDA DO LAGO LOPES
32501018 MARIA VICTORIA TAVARES GONCALVES
32509917 MARINA LEAL BATISTA DA SILVA
32501849 MARYLIN BENITEZ
32500095 MELISSA RIBEIRO SEVERO
32520666 MONICA APARECIDA SABIA DA SILVA
32509896 NAYARA BATISTA DA SILVA
32508076 PEDRO ROSSATO
32504673 RENAN LEANDRO CORDEIRO
32514687 STEFANY AMARAL DE SOUZA
32502442 VITORIA RAYSSA ROSA DE PAULA
32500957 WILLIAN HAYASHI MEIRA
ZOOTECNIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
32500672 ANA MARIA DOS SANTOS
32509165 CAROLINA FUNICELLO DUALIBI
32517588 CASSIO ICHIROU YWABUCHI NOBUMOTO
32513781 GIOVANNA BEATRIZ APOLINARIO DOS SANTOS SILVA
32512383 HELOISA JULIA LORIN
32515685 IGOR PATSKO GONCALVES
32511235 ILUNDE MIRABAI VENTURA VIEIRA PEREIRA RIBEIRO
32515162 JULIA DINIZ DOS SANTOS
32513940 JULIA PACHER PEREIRA BARDUZZI
32517288 JULIA SANTOS RUBBO DE SA
32505408 LAURA MAGALHAES ELIAS
32519869 LEONARDO VIANA SOARES
32514983 LUCAS CARVALHO MARIM
32508509 LUCIANO PEDRICA JUNIOR
32513055 LUISA CANDIDO MESSIAS
32500755 LUIZA DE SOUSA SILVA
32516270 MARIANA LIE ISHIKURA
32500403 NATHALIA CAROLINE MAGRI
32516102 VITORIA LOPES PIRANI
32507165 VITORIA PEREIRA SOARES
Parabéns a todos!!