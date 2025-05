Mesmo com liberação, patinetes seguem apenas no centro e zona sul de Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) finalizou a análise técnica e credenciou de forma definitiva a JET, empresa de patinetes elétricos, para atuar em Londrina. O contrato anterior era de testes e foi assinado em dezembro de 2024. A companhia municipal confirmou à FOLHA que a empresa está liberada para atuar em toda a cidade, mas segundo a própria assessoria da JET, a operação não vai mudar e seguirá limitada, ao menos neste momento, às áreas central e sul. A reportagem havia antecipado que o chamamento público aberto em abril pela CMTU havia atraído apenas a JET.





Diretor de Relações Governamentais da JET, Darkhan Torekhanov se pronunciou por meio de nota e comemorou a permanência em Londrina após o período inicial de testes.

“O nosso serviço foi muito bem acolhido em Londrina onde já existe uma malha cicloviária de mais de 50 Km (...) Também compreendemos que o estímulo à micromobilidade nos une ao Município, uma referência nacional em Cidades Inteligentes, principalmente por se destacar nos serviços e boas práticas de urbanismo e tecnologia da informação”, disse o empresário do Cazaquistão.

70 MIL USUÁRIOS





A JET registrou crescimento no número de usuários dos patinetes. Até o último levantamento, cerca de 70 mil usuários únicos baixaram o aplicativo e utilizaram os equipamentos nas áreas de atuação.

Foram mais de 75 mil quilômetros rodados pelos usuários em Londrina desde o início do período de testes, o que segundo a JET gerou impacto positivo no meio ambiente. "Deixaram de ser emitidos 14,2 mil quilos de CO² no transporte daqueles que adotaram os patinetes como meios de locomoção pela cidade. Um dado importante quando pensamos no futuro", destacou a JET.





DIREÇÃO SEGURA





A JET vai realizar no próximo sábado (17), na Praça Nishinomiya, ao lado do Aeroporto (zona leste), às 9h30, a 4ª Escola de Direção Segura, em que vai orientar usuários sobre o bom uso dos patinetes elétricos. Será o primeiro evento após a JET conseguir o alvará definitivo de funcionamento em Londrina.





Nas três primeiras edições, 600 pessoas participaram das aulas. A empresa também vai apresentar as regras de trânsito que devem ser seguidas pelos condutores do equipamento. O evento faz parte da ação "Trânsito e Cidadania + Feira de Adoção de Animais", promovido pela CMTU, em sequência à campanha do Maio Amarelo, que visa conscientizar sobre os perigos do trânsito.