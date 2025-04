Militantes picham sede do Sindicado do Comércio com frase a favor do Carnaval em Londrina

Pelo menos dois militantes do movimento denominado "Antifa Hooligans Brasil" picharam a sede do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina) na noite deste domingo (9), na região central do município. O vídeo foi compartilhado na página oficial do grupo "em resposta ao cancelamento do feriado de Carnaval, após ação judicial proposta pelos empresários". Eles também deixaram mensagens contra a escala 6x1.





Frases como "Chega de exploração", "6x1 não", "Fim da escala 6x1" e "Cadê o Carnaval" foram grafadas nas paredes do sindicato. De acordo com o presidente da entidade, Ovanes Gava, uma denúncia será feita ainda nesta segunda-feira (10) à GM (Guarda Municipal) e à PM (Polícia Militar).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"A denúncia será feita para que atos como esse não se tornem comuns. Nós, como representantes desse movimento da economia, tomamos os devidos cuidados a fim de salvaguardar os nossos empresários, que nada tem a ver com a folia de Carnaval", disse.





Segundo Gava, imagens de câmeras de segurança serão enviadas à PM para reconhecer possíveis autores.

Publicidade

"Vamos fazer essa ação para identificar esses vândalos, a fim de responsabilizá-los por esses atos. É um ato de vandalismo, uma vez que está sendo feito num prédio privado para denegrir ou querer trazer esse movimento à tona."





O presidente do Sincoval também destacou que os comerciantes não são contra os foliões ou o Carnaval, mas que trabalham somente com relação à legalidade, já que a data não está contemplada na Constituição como feriado. Em 2019, o STF (Supremo Tribunal Federal) atendeu ao pedido do sindicato e declarou inconstitucional o feriado municipal da terça-feira de Carnaval. No entanto, em 2024, a Câmara Municipal de Londrina aprovou um novo Código de Posturas que restabelecia o feriado. Em resposta, a Prefeitura publicou, em fevereiro de 2025, o decreto municipal 185, que revogou o feriado, alinhando-se à decisão do STF e autorizando o funcionamento do comércio nos dias 3, 4 e 5 de março.

Publicidade





"Foi essa a discussão que tivemos com o poder público. Quando negociamos um dia de trabalho, sempre fazemos um movimento de mediação. Não somos contra a folia do Carnaval. É um folclore brasileiro que podemos trabalhar em conjunto para que possamos proporcionar a economia no entretenimento", salientou.





Publicidade

Sobre a denúncia, a assessoria de imprensa da GM informou que não atua em ações praticadas contra bens privados. A Guarda Municipal também esclareceu que só aborda pichadores se eles foram avistados pelas equipes circulantes, que ficam incumbidas de encaminhar os suspeitos à delegacia.





A reportagem entrou em contato com o grupo "Antifa Hooligans Brasil" via Instagram, mas não obteve resposta. Outra página que compartilhou o vídeo da pichação ainda no domingo esclareceu que não tem ligação com os atos e que repostou o vídeo "apenas por guardar relação com a questão trabalhista", mas ressaltou que "é importante noticiar o que aconteceu já que a decisão de retirar o feriado gerou muita repercussão".