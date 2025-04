Homem é encontrado morto com ferimentos na cabeça na Zona Norte de Londrina

Um homem de aproximadamente 25 anos foi encontrado morto em uma terreno baldio, na tarde desta segunda-feira (10), na rua São Cipriano, Jardim Santo André (Zona Norte de Londrina). De acordo com informações do 30º BPM (Batalhão da Polícia Militar), o corpo estaria com uma lesão na cabeça e a suspeita é de que a morte tenha sido causada por uma paulada.





Uma moradora relatou à polícia que encontrou o cadáver enquanto procurava por seu cavalo no terreno.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A reportagem entrou em contato com a Polícia Científica do município, que relatou que o homicídio provavelmente foi consumado no último fim de semana. A vítima não tinha uma das pernas, resultado de uma amputação feita ainda em vida, sem ligação com o crime.





Publicidade

Atualizado às 16h20