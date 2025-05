Ministério Público vai apurar acúmulo salarial no secretariado de Londrina

O MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa), instaurou uma notícia de fato para apurar o acúmulo salarial de secretários na Prefeitura de Londrina. O procedimento foi aberto no dia 13 de maio e está tramitando.





As reclamações foram apresentadas ao MPPR pelo movimento “Por Amor a Londrina”, e falam em “grave afronta aos princípios constitucionais”.





O Executivo tenta aprovar na CML (Câmara Municipal de Londrina) o PL (Projeto de Lei) 52/2025, que altera o Estatuto dos Servidores e, entre outras coisas, permite que servidores municipais, estaduais e federais nomeados em cargos comissionados possam acumular o salário original e uma gratificação de até 90% dos vencimentos da função na Prefeitura. Ou seja, podem receber do Estado, por exemplo, e do município.





Um requerimento de urgência do PL chegou a ser protocolado na quinta-feira (22) com assinatura de dez vereadores, mas a Prefeitura recuou e o pedido foi retirado. A Procuradoria Legislativa já se manifestou pela derrubada do artigo que prevê o acúmulo salarial, entendendo que é inconstitucional. O OGPL (Observatório de Gestão Pública de Londrina) também vem questionando esse trecho do projeto de lei.





O Gepatria solicitou à administração municipal cópias de documentos das nomeações dos secretários Leonardo Carneiro (Gestão Pública e RH), Vivian Feijó (Saúde) e Marcos Rambalducci (Planejamento), assim como as informações financeiras dos três, que foram cedidos para a Prefeitura. No caso de cessão com ônus ao município - como é o caso de Carneiro, como já mostrou a FOLHA -, o município também deverá apresentar os comprovantes de ressarcimento.