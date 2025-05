Paraná entrega 1,4 mil armas não letais para reforço na segurança pública

O Governo do Paraná anunciou nesta sexta-feira (23) a adição de mais um equipamento para as forças policiais do estado, com a adição de 1,4 mil novas armas não letais de incapacitação neuromuscular Taser 10 para as forças de segurança. O investimento total, que ainda contempla outras 600 armas que serão entregues futuramente, é de US$ 5 milhões.





Além das armas não letais, também foram apresentadas as câmeras corporais com Inteligência Artificial que serão testadas pela Polícia Militar do Paraná. Os equipamentos contam com tradução simultânea em 170 idiomas e recursos para descrição automática das ocorrências.

“Entregamos hoje para as nossas polícias alguns dos equipamentos mais modernos do planeta para a atuação policial, assim como fazem as melhores polícias do mundo. É um recurso que dá agilidade de ação ao policial, além de garantir uma ação mais segura tanto para os agentes de segurança, quanto para os demais envolvidos na ocorrência, evitando confrontos letais e garantindo a segurança do cidadão paranaense”, afirmou o governador.