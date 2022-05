Ministro da Cidadania vistoria obras em Londrina e cobra documentos

O Ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, veio a Londrina neste domingo (29) para visitar obras em andamento com recursos federais e cobrou a entrega de documentos por parte da Prefeitura de Londrina, caso contrário há o risco da perda dessas verbas.

As obras são a reforma do Ginásio de Esportes Moringão (área central), da acessibilidade e a implantação de torres de iluminação no Estádio do Café (zona norte). Entre os documentos ainda não entregues estão o licenciamento ambiental, o de titularidade do terreno e o projeto-base para poder licitar. O prazo para a entrega da documentação é até o fim do mês de junho.



“A visita é técnica e serve para acompanhar o desenrolar do processo de estruturação desses dois equipamentos esportivos. O processo licitatório é composto por uma série de procedimentos, que faz parte do rito administrativo. Um dos objetivos é passar essa necessidade de entregar a documentação no prazo e de se colocar as respostas no sistema. Viemos com a equipe técnica, tanto da parte social como da parte do esporte”, declarou o ministro. Os recursos foram obtidos por intermédio de emendas parlamentares do deputado federal Filipe Barros, que acompanhou o ministro.





Bento inspecionou o Moringão, mas não teve tempo para visitar o Estádio do Café. Ele entrou no ginásio e acompanhou as explicações do presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Oguido. “Essa visita do ministro é importante para a gente ver o caminho a ser tomado. Mostramos o que está sendo feito e em que momento está a obra, que está na parte final. Precisamos fazer alguns ajustes técnicos e o ministro já orientou uma parte burocrática para a gente finalizar", explicou.





