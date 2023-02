Missa na Catedral de Londrina inicia Campanha da Fraternidade contra a fome

O chamado é para que as comunidades e paróquias possam colocar em prática ações que vão de encontro às diretrizes da campanha. “Temos muitos trabalhos na Igreja de pessoas que se dedicam exatamente a combater a fome, a levar comida. Mas isso também não impede que nós tenhamos um trabalho para que se possa lutar por outros direitos que ajudam a combater a fome. Por exemplo, temos em Londrina a questão da moradia e do trabalho”, pontuou.





Matéria da FOLHA do último dia 20 mostrou que, de acordo com a secretaria de Assistência Social, Londrina tem quase 60 mil pessoas que se encaixam no perfil de renda zero, ou seja, que sobrevivem somente com o dinheiro de auxílios sociais. “Em Londrina, produzimos em grãos 1,6 quilo por habitante. No Paraná são nove quilos e no Brasil quatro. Se temos pobreza não é porque não temos produção, mas porque temos um sistema que acumula e transforma grãos ou alimentos em mercadoria. O que é para abastecer e acumular na mão de poucos a riqueza”, alertou padre Dirceu Fumagalli, coordenador regional da Comissão Pastoral da Terra.







Estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania Alimentar e Nutricional apontou que cerca de 33 milhões de pessoas no Brasil estão em situação de fome.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA