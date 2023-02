Santuário de Aparecida tem programação especial de Quaresma a partir desta quarta-feira

Refletir a respeito do real significado da Quaresma deve ser uma prática. Essa é uma das lições do arcebispo da Arquidiocese de Londrina, Dom Geremias Steinmetz, quando trata do período que marca o calendário católico - seguido as festividades de Carnaval em todo o Brasil.





O religioso pondera que embora em todos os anos a quarentena católica seja celebrada, o rito não se limita a ações repetitivas. "Até mesmo por conta da dinâmica da vida, há uma evolução e um aprofundamento da fé e da opção por Jesus Cristo", observa. "Esse é reconhecido como um tempo de prática como o jejum, a esmola e a oração. Mas de forma renovada", pontua.

Viver os 40 dias com serenidade é também uma lição de Dom Geremias para o período. "Coincide nesse momento também o lançamento da Campanha da Fraternidade. E que possamos também refletir sobre a solidariedade pelas pessoas e como esse sentimento incide em nossa salvação", diz o arcebispo. A programação da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, a Catedral Metropolitana de Londrina, inclui missas às 7, às 11 e às 18 horas na quarta-feira, 22.





O tema da Campanha da Fraternidade 2023 é "Fraternidade e Fome” e o lema “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14, 16). A publicação propõe despertar o espírito de caridade e de compromisso que deve estar presente em todos que querem ser discípulos de Jesus. O tema e o lema incentivam as comunidades a assumirem suas responsabilidades, além de propor o despertar do espírito de caridade e de compromisso que devem estar presente em todos.



Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Londrina

A Igreja Católica inicia o período da Quaresma, a partir de missa de Quarta-feira de Cinzas, e o Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Londrina terá uma programação litúrgica grande e variada, possibilitando a participação de fieis e cristãos da cidade e da região. As celebrações do calendário religioso marcam o encerramento do Carnaval e direcionam os católicos a uma fase de e reflexão e introspecção.

O pároco e reitor do Santuário, padre Rodolfo Trisltz, também explica que esse é um período de 40 dias de orações, jejuns e penitências. "Que recordam o tempo em que Jesus Cristo passou no deserto, sofrendo as tentações, antes de viver sua Paixão, Morte e Ressurreição”, afirma. "O tempo quaresmal significa um tempo de espera, de provações, de amadurecer espiritualmente", acrescenta.





O sacerdote lembra ainda que hoje esse ciclo se transformou num período de jejuns e penitências das mais variadas formas: desde deixar de comer algum tipo de alimento até fazer um esforço para não fofocar, não mexer muito nas redes sociais, entre outras situações - sendo que tudo é válido "se for para ajudar a converter nosso coração a Deus". “Entre os exercícios espirituais mais comuns nessa época do ano estão a oração diária do terço ou rosário, a participação diária na Santa Missa, a adoração à Eucaristia, além de elementos práticos como doações, trabalhos sociais, visitas aos doentes”, ressalta Trisltz.

A programação de missas tem início na Quarta-feira de Cinzas, no dia 22 de fevereiro, nos seguintes horários: 7h, 10h (com transmissão pelo Youtube da TV Evangelizar), 15h e 19h. “Na Quarta-feira, celebramos a Quarta da Padroeira, com a novena perpétua a Nossa Senhora Aparecida, em todas as celebrações”, afirma o religioso.





O Santuário de Nossa Senhora Aparecida terá uma programação litúrgica e espiritual intensa, com missa penitencial com terço pelas ruas do Santuário, todas as sextas-feiras da Quaresma, com início às 5h30, além de Via Sacra com distribuição da Sagrada Eucaristia, todas as sextas-feiras da Quaresma, às 19h.

