Mocó da avenida Leste-Oeste é demolido pela Prefeitura de Londrina

A Prefeitura de Londrina demoliu mais um prédio que estava servindo como “mocó”, na avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste), e incomodando os moradores da região. O prefeito Tiago Amaral (PSD) e o secretário de Obras, Otávio Gomes, estiveram no local na manhã desta sexta-feira (4) para acompanhar a demolição da estrutura, onde funcionava o antigo Centro de Saúde Especial Bárbara Daher.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Amaral ressaltou que uma das missões colocadas por sua administração, desde o início, foi identificar os imóveis que causam perturbação e problemas à comunidade, sendo utilizados para o tráfico de drogas e outros delitos. “Um imóvel como este, além de destruir o ser humano que está utilizando o espaço, também destrói a comunidade. Causa, por exemplo, prejuízos para a valorização dos imóveis no entorno e riscos à segurança das pessoas”, disse.





Publicidade

Segundo o prefeito, a ideia da administração municipal é construir, no local, o Centro de Bem-Estar Animal. “A Secretaria de Obras já está estudando isso, os recursos serão executados em parceria com o governo do Estado, com valor de aproximadamente R$ 6 milhões. Será uma conquista significativa para a população e para a causa animal. Na próxima semana estarei em Curitiba para tratar com o governador sobre a substituição do local”, contou.





O secretário de Obras informou que foi ao imóvel nesta semana, com sua equipe, para verificar as condições da edificação. “Identificamos literalmente um mocó, numa situação bem precária mesmo. Nós fizemos um estudo para verificar como estava a estrutura do local e verificamos que ela era irrecuperável, porque as fissuras que nós encontramos no prédio são características de problemas de fundação, ou seja, significa que o prédio estava instável sobre o terreno. Por isso, identificamos que a melhor solução para ele, considerando toda a degradação do espaço físico, seria fazer a demolição”, disse.

Publicidade





De acordo com o secretário, antes da demolição, equipes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) fizeram a limpeza do local na quinta-feira (3). "Nós não podemos ter edifícios públicos que sejam coniventes com práticas ilícitas, locais de subsistência, como era o caso deste. O impacto vai ser totalmente positivo para a população do entorno, pois é uma questão, de fato, de saúde e segurança pública”, apontou.





Publicidade

Moradora da região, Zezé Gouveia disse que a demolição do prédio é uma bênção. “Passamos por muitos problemas por conta deste mocó, como assaltos, problemas com drogas, falta de segurança, não tinha como fazer caminhadas próximo ao prédio, e agora o sentimento é de alívio. Agradecemos muito ao prefeito Tiago Amaral por esta realização”, relatou.





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.

Publicidade





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.