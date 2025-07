Monsenhor Bernard Gafá comemora, em Londrina, 60 anos de ordenação

Monsenhor Bernard Gafá, 85, completa 60 anos de sacerdócio nesta sexta-feira (4). Vindo da ilha de Malta ainda como seminarista a convite do primeiro bispo e arcebispo de Londrina, dom Geraldo Fernandes, o monsenhor está entre os cinco primeiros padres ordenados em Londrina, no dia 4 de julho de 1965.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

“Eu me sinto muito grato a Deus, afinal viemos [de Malta] cinco juntos, só eu que estou na atividade aqui. Tudo que aconteceu é porque encontrei muita gente boa e eles fizeram mais que eu, por isso aconteceu tudo, graças a Deus. Continuo trabalhando até quando Deus quiser”, afirma monsenhor.





Publicidade

O Jubileu de Diamante será celebrado nesta sexta-feira (4), com a Santa Missa na Paróquia Imaculada Conceição (Rua Belo Horizonte, 805, área central), onde o monsenhor exerce sua missão desde 2018. A celebração será presidida pelo arcebispo dom Geremias Steinmetz e concelebrada pelos bispos dom Marcos José, da Diocese de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), e dom Vicente Costa, bispo emérito de Jundiaí (SP), este último também maltês, além de diversos sacerdotes. Também contará com a presença de autoridades civis e religiosas.





Publicidade

'A graça de perseverar'





A história de vida do sacerdote Bernard Gafá foi construída juntamente com a história da arquidiocese. História que ele conta em seu livro autobiográfico A graça de perseverar - de Malta ao Brasil, uma jornada de fé, que será lançado na sexta-feira após a missa. O livro pode ser adquirido na secretaria da Paróquia Imaculada Conceição. Mais informações pelo fone (43) 3323-9710.





Monsenhor Bernard Carmel Gafá nasceu em 24 de novembro de 1939, na Ilha de Malta, em meio aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Em 14 de novembro de 1961, deixou sua terra, sua família e seus amigos para aceitar o convite do bispo dom Geraldo Fernandes e ser missionário no Brasil.

Publicidade





Ordenado padre em 4 de julho de 1965, ele dedicou sua missão sacerdotal à Arquidiocese de Londrina, onde realizou muito pela Igreja e pela comunidade. Em seu livro, monsenhor Bernard conta suas lembranças, memórias, desafios e conquistas. “Enfim, agradecimento a Deus e a tanta gente. Sem Ele não poderia fazer nada”, conclui monsenhor.

Publicidade





Serviço:

Missa em ação de graças pelos 60 anos de ordenação presbiteral do Monsenhor Bernard Gafá

Publicidade

Sexta-feira, 4 de julho, às 19h

Paróquia Imaculada Conceição (Rua Belo Horizonte)

Publicidade

Livro: A graça de perseverar - de Malta ao Brasil, uma jornada de fé

Valor: R$50

Lançamento: sexta-feira, 4 de julho, após a Missa de ação de graças, durante jantar comemorativo

O livro pode ser adquirido na secretaria da Paróquia Imaculada Conceição, telefone: (43) 3323-9710.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no Messenger.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.