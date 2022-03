Moradas de Portugal pode ficar sem abastecimento de água nesta quinta-feira em Londrina

Casas do bairro Moradas de Portugal, na zona norte de Londrina, poderão ficar sem abastecimento de água nesta quinta-feira (3), informou a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná). A companhia vai fazer serviços emergenciais de sondagem e manutenção da rede de abastecimento da região. Os trabalhos vão das 8h às 18h e a previsão é de que o fluxo de água volte ao normal gradativamente, no período da noite.

De acordo com a Sanepar, só ficarão sem água os imóveis que não têm caixa d'água. A companhia recomenda que cada casa tenha uma caixa de pelo menos 500 litros de água, conforme orientação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para garantir o abastecimento mesmo durante a realização de serviços na rede. Ainda assim, a orientação da Sanepar é para que os moradores do bairro evitem desperdícios.

O SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da Sanepar é feito pelo telefone 0800-200-0115, que funciona 24 horas por dia. Ao ligar, é importante que o cliente tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para obter mais informações, também é possível utilizar o aplicativo Sanepar Mobile ou acessar o site da Sanepar.