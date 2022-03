Fevereiro teve apenas 53% das chuvas esperadas para o mês em Londrina

Fevereiro teve apenas 53% das chuvas esperadas em Londrina, apontou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). Foram registrados, no período, 99,2 mm de chuva na região, enquanto a média histórica mensal é de 187,1 mm.

Ainda que tenha ficado distante da média, o índice não chega a ser uma surpresa, já que os níveis de chuva de fevereiro costumam oscilar bastante na região. Os menores valores, por exemplo, foram registrados em 1990 e 2005, quando choveu apenas 26,5 mm no mês inteiro. Em 2012, o mês também foi seco, com apenas 40 mm de precipitação. Já fevereiro de 1998 foi o mais chuvoso da série histórica, com 359,9 mm, e 2019 teve o maior índice dos últimos anos, com 219 mm.

Nos últimos dois anos, os índices de chuvas foram próximos do atual. Em 2020, Londrina registrou 88 mm de precipitação em fevereiro, enquanto o mesmo período de 2021 teve 91 mm. Até por isso, o IDR-PR já esperava níveis abaixo da média histórica para 2022, como explica a agromoteorologista do instituto, Angela Costa. "O fenômeno climático 'La Niña' segue bastante ativo e faz com que as chuvas diminuam aqui no Sul do país. Os sistemas de instabilidade não tem chegado com força na nossa região. Muitos acabam se desviando direto para o oceano, o que é, literalmente, chover no molhado", explica.





Mesmo sendo esperada, a falta de chuvas não deixa de ser um problema. A pouca umidade de fevereiro ajuda a atenuar os problemas causados pelo janeiro mais seco em 30 anos em Londrina. No primeiro mês do ano, o IDR-PR registrou apenas 39,4% da média histórica, valor que não era tão baixo desde 1992.





Por outro lado, o mês de março começou trazendo esperança para quem depende das chuvas, como os produtores rurais da região. Em dois dias, Londrina registrou 72 mm de chuva, o que representa 53% do esperado para o mês todo. Angela Costa, no entanto, aponta que uma real melhora do cenário depende de chuvas mais regulares. "O 'La Niña' segue ativo até, mais ou menos, fim do verão e início do outono, no final de março. Precisamos que chova com mais frequência. Tem acontecido muitas chuvas isoladas, casos em que chove em uma cidade e na outra não, chove na cidade vizinha, mas nada em Londrina. Para março, espera-se chuvas um pouco mais regulares", ressaltou.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.