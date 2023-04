Moradores cobram melhorias na Usina Três Bocas: ‘abandono total’

Moradores da Usina Três Bocas, na região sul de Londrina, tem cobrado da prefeitura uma série de melhorias na comunidade, que fica a 15 quilômetros do centro. Entre as principais demandas estão as estradas rurais que passam pela localidade.





Segundo as famílias, a situação precária das vias tem prejudicado o acesso de alunos ao transporte escolar e os trabalhadores que precisam ir para a cidade, principalmente em dias de chuva. Na quarta-feira (26), por exemplo, um coletivo ficou atolado e foi necessário um agricultor levar um trator para tirar o veículo da lama.



O pedido é para que moledo ou outro material seja aplicado. “A estrada está péssima, cheia de buracos. Não tem moledo e nem pedra. Está tão lisa que se torna perigoso”, afirmou o aposentado Zenilton da Silva. “Quando está sol é aquele poeirão. Quando chove é barro. É um lugar que não se torna atrativo nem para recebermos visitantes”, reclamou a professora aposentada Aparecida Pereira.





Aparecida mora na região há 27 anos e afirmou que há décadas as estradas carecem de intervenções.





“Pago IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e aqui foi loteado há 59 anos. Sempre foi assim, porém, nos últimos anos piorou. O sentimento que temos é de abandono total. As estradas estão piores que um carreador de roça. É um bairro urbanizado e teríamos que ter os mesmos direitos de quem mora num bairro urbanizado.”





