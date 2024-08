Moradores da Zona Norte se reúnem com a Sanepar para discutir obras de abastecimento de água

Os moradores da Zona Norte de Londrina vão se reunir com a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) nesta sexta-feira (2) para falar sobre as obras de expansão do sistema de abastecimento de água na região.





O evento, que é promovido pela Sanepar, começa às 14h30, é aberto a toda a comunidade e vai acontecer no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Norte B, que fica localizado na rua Lino Sachetin, número 524, no Conjunto Luiz de Sá.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante a reunião, técnicos da Companhia vão falar sobre os benefícios das obras e sobre o uso consciente da água. A equipe comercial também estará presente e disponível para que os moradores possam se cadastrar no Programa Água Solidária e, ainda, negociarem débitos.





Para que sejam atendidos, é importante que todos tenham em mãos os documentos pessoais, do imóvel e, também, a fatura da conta de água.

Publicidade