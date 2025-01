Moradores de Londrina têm até domingo para visitar a Passarela de Natal do Igapó

A população de Londrina e região poderá visitar a passarela natalina do Lago Igapó II até este domingo (5), última oportunidade para conferir a decoração de Natal da cidade. A passarela segue funcionando normalmente, das 19h às 23h. A estrutura é aberta para todos os públicos, com entrada pela Rua Professor Joaquim de Matos Barreto.





A árvore de Natal instalada no local e a passarela começam a ser desmontadas na segunda-feira (6). Todas as demais decorações de Natal distribuídas em diferentes regiões da cidade também serão removidas, processo previsto para levar um mês.

MAIS DE 100 MIL PESSOAS JÁ VISITARAM A PASSARELA





De acordo com levantamento do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), 108.315 pessoas visitaram a passarela até o dia 1º de janeiro, sendo 37.992 visitantes em novembro e 67.822 em dezembro. Com isso, a expectativa de receber 100 mil pessoas foi superada, e poderá ampliar ainda mais até domingo.





Caso o volume de água no Lago Igapó se eleve em decorrência de chuvas, a passarela pode ser temporariamente fechada por questões de segurança. Essa decisão será anunciada tanto pelo Instagram da Codel quanto pelo Blog da Prefeitura .





