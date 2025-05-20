Pesquisar

Demandas antigas

Moradores do Lerroville buscam melhorias para o distrito na Prefeitura de Londrina

Redação Bonde com N.Com
19 mai 2025 às 21:17

Emerson Dias/NCom
Os moradores de Lerroville (zona rural) compareceram na tarde desta segunda-feira (19) na Prefeitura de Londrina para apresentar as demandas e melhorias para o distrito rural. O prefeito Tiago Amaral recebeu os representantes em seu gabinete.


A reunião contou com a participação do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Gilmar Domingues Pereira, e do vereador Marinho, que intermediou o encontro.

Entre outras demandas, a comunidade de Lerroville expressou a necessidade da construção de uma sede adequada para a subprefeitura do distrito, bem como a contratação de novos profissionais para a UBS (Unidade Básica de Saúde) da região. Também foram solicitados recapes asfálticos na área urbanizada de Lerroville, manutenção das estradas rurais, melhorias nas galerias pluviais, revitalização de praças e parquinhos, a reforma do cemitério do distrito e o apoio a festas rurais e à implantação de cooperativas.


Tiago Amaral elencou diversas ações que estão sendo viabilizadas pelo município, como a inclusão de Lerroville entre os locais que serão contemplados por ações de recape promovidas em parceria com o Governo do Estado. Amaral sublinhou que o cemitério do distrito será reformado e que a Prefeitura trabalhará para executar a ligação viária entre Lerroville, o assentamento Eli Vive e o patrimônio Guairacá, o que terá o potencial de atrair indústrias ligadas ao setor rural como granjas e aviários. Ainda segundo o prefeito, a administração municipal irá analisar a possibilidade de estabelecer parcerias com associações de moradores para que a própria comunidade possa encontrar meios de contribuir para a manutenção do distrito.


O integrante da Associação Amigos de Lerroville, Ederval Everson Batista, afirmou que a conversa foi muito produtiva e indicou ações concretas por parte do Município. “Nós fomos muito bem recebidos e as notícias que recebemos são as melhores possíveis para o distrito de Lerroville. Vimos que o prefeito está disposto a trabalhar e que vai trazer essas realizações para a nossa comunidade”, disse.


lerrovile Demanda Zona rural
Últimas notícias

