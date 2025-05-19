Pesquisar

Reforma muda acesso ao Terminal Central de Londrina por 30 dias

Redação Bonde com assessoria de imprensa
19 mai 2025 às 12:45

Divulgação/CMTU
Começou nesta segunda-feira (19) a reforma da entrada do Terminal Urbano Central de Londrina pela Avenida São Paulo. A obra, que tem previsão de duração de 30 dias, faz parte do processo de modernização do terminal e inclui melhorias tanto para usuários quanto para os funcionários do transporte coletivo.


Durante o período de reforma, o acesso ao terminal será feito exclusivamente pela entrada da Rua Professor João Cândido. A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) disponibilizou funcionários no local para orientar os passageiros.

Entre as mudanças previstas estão a instalação de novas roletas, substituição das grades por painéis de vidro, fechamento do espaço onde ficam os funcionários – que também passará a contar com ar-condicionado – e melhorias no acesso pelas calçadas.


De acordo com a CMTU, as intervenções buscam oferecer mais conforto aos trabalhadores do terminal e tornar o ambiente mais moderno e acessível ao público.


Terminal Central de Londrina Terminal Central reforma CMTU
