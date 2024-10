Morre Ana Maria Steinmetz, mãe do arcebispo de Londrina, dom Geremias Steinmetz

A Arquidiocese de Londrina reza nesta quinta-feira (31), às 12h, pelo descanso eterno de Ana Maria Bieger Steinmetz, mãe do arcebispo dom Geremias, falecida na quartafeira (30).





Ao meio-dia, o vigário-geral da arquidiocese, padre Rafael Solano, preside a missa na catedral em sufrágio pela alma de Ana Maria, com a presença do clero, religiosos e leigos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O velório está sendo na comunidade Nossa Senhora Conquistadora, em Sede Ouro, Sulina (Sudoeste). Às 16h30, dom Geremias preside a missa de corpo presente seguida do sepultamento.





Missa em sufrágio pela alma da mãe de dom Geremias

Publicidade

Catedral Metropolitana de Londrina

Quinta-feira, 31 de outubro, 12h





Em nota, a arquidiocese informou o falecimento dela. "A senhora Ana Maria Bieger Steinmetz, uma mãe piedosa, exemplar e catequista fiel, construiu sua família a partir dos ensinamentos de Cristo e da Igreja. Sua família, berço de muitas vocações leigas, religiosas e sacerdotal, é uma luz para as famílias dos tempos atuais. Um grande motivo para louvar a Deus pelo dom da vida e vocação dessa grande mulher. Uma verdadeira missionária na Igreja e no mundo, que, agora, é acolhida por Deus Pai na eternidade com os santos e anjos".





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.