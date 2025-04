Morte de jovens pela PM em Londrina completa 1 mês; comunidade segue protestando

O Portal Bonde preparou uma linha do tempo com todos os acontecimentos do período, que direcionaram, de maneira extraordinária, os olhos da Segurança Pública do estado do Paraná para Londrina, a fim de conter os revoltosos contra as ações policiais.

Desde então, amigos, vizinhos e familiares dos jovens não descansam em busca daquilo que chamam de justiça. Já a PM segue mantendo a versão inicial, a de que Wender e Kelvin estavam armados e os tiros foram motivados por legítima defesa. A reportagem apurou que, durante esse intervalo de um mês, pelo menos 24 atos de protesto foram feitos. A maior parte deles aconteceu de maneira concentrada no dia 17 de fevereiro, uma segunda-feira que ficou marcada por incêndios a veículos e manifestações em todas as regiões da cidade.

Ocorrido por volta das 22h do dia 15 de fevereiro, um suposto confronto entre quatro agentes da PM (Polícia Militar) e dois jovens desencadeou um dos maiores e mais duradouros atos de manifestação popular da história recente de Londrina. Wender da Costa, de 20 anos, e Kelvin dos Santos, de 16, trafegavam pelo jardim Santiago (Zona Oeste) em um veículo - pertencente a um cliente do lava-rápido que trabalhavam - quando foram alvejados com 18 tiros, resultando na morte imediata dos dois.

Resposta ao suposto confronto - 15 e 16 de fevereiro





Após o suposto confronto no jardim Santiago, os moradores do Nossa Senhora da Paz, popularmente conhecido como Bratac, responderam imediatamente à abordagem policial. Amigos e familiares passaram a questionar a atitude dos agentes no local, o que provocou uma confusão com tiros de balas de borracha e bombas de efeito moral. Sirlene Vieira, mãe de Kelvin, ao tentar se aproximar do corpo do filho, foi atingida por um dos disparos na perna.





Segundo Emerson Castro, capitão do 5º BPM (Batalhão da Polícia Militar), depois da exaltação dos ânimos na madrugada de sábado (15) para domingo (16), um ônibus da Viação Catarinense, que seguia de Maringá para São Paulo, foi atingido por pedras enquanto estava parado no semáforo próximo à Bratac. O ataque causou danos aos vidros do veículo, e os estilhaços atingiram dois ocupantes: o motorista e uma passageira, que tiveram escoriações. As famílias dos jovens não assumiram os atos de vandalismo.

