Motociclista fica ferido após acidente em viaduto da PR-445 em Londrina

Um homem ficou ferido após um acidente de trânsito em um viaduto da PR-445, em Londrina, no final da tarde desta segunda-feira (28).

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu no viaduto do km 72 da rodovia. Por volta das 18h, um caminhão modelo Mercedes Benz LS 1938, com placas de Londrina, teria parado na pista. O condutor de uma motocicleta Honda Biz 125, também com placas de Londrina, vinha logo atrás e não conseguiu frear a tempo. Ele atingiu a traseira do caminhão.

O motociclista, de 23 anos e sem carteira de habilitação, teve ferimentos médios e foi encaminhado à Santa Casa de Londrina. Já o condutor do caminhão, de 29 anos, não se feriu.





Ainda segundo a PRE, a motocicleta foi retida, já que os agentes não tinham a quem entregá-la no local. A identidade e o estado de saúde da vítima não foram divulgados.