Trabalhadores do transporte coletivo de Londrina cruzam os braços

O transporte coletivo em Londrina amanheceu a terça-feira (1°) totalmente paralisado. Os trabalhadores cruzaram os braços após não receberem a participação nos lucros das empresas e a atualização do vale alimentação. Os valores deveriam ter sido depositados até o final da segunda-feira (28), no entanto, eles dizem que isso não aconteceu.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Motoristas e demais funcionários estão concentrados nas portas das garagens e prometem seguir com a paralisação até que os pagamentos sejam feitos ou, pelo menos, quando houver uma previsão.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Nas ruas, poucas pessoas foram até os pontos de ônibus. Quem foi, se surpreendeu com informação de que os ônibus não estavam rodando. "Preciso ir trabalhar e para mim que os ônibus iam circular com horários reduzidos. Vou ter que gastar dinheiro com transporte de aplicativo agora", comentou a vendedora Débora Salomão.





Continue lendo na Folha de Londrina.