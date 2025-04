Motorista embriagado causa acidente e é preso em Londrina

Um homem de 40 anos foi preso em Londrina no último sábado (29) por causar um acidente enquanto conduzia um veículo embriagado.





Políciais do 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram acionados até a Rua Uruguai, no centro de Londrina, por volta das 23h para fazer o atendimento de um sinistro de trânsito envolvendo três veículos.

No local, foi identificado que o motorista de um carro trafegava pela via quando bateu contra um outro que estava estacionado. O impacto da batida fez com que um terceiro veículo fosse atingido também. A batida causou apenas danos materiais, sendo que ninguém ficou ferido.





Os agentes identificaram sinais de que o condutor do veículo teria consumido bebidas alcoólicas. O homem se negou a fazer o teste de etilômetro, mais conhecido como bafômetro, e foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Londrina. O veículo foi removido para a 12ª Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito).