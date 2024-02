Motorista embriagado e sem CNH se envolve em acidente e deixa criança ferida na Zona Norte

Um carro capotou após se envolver em um acidente na rua Juracy Huga Cabral Messias, sentido à avenida Saul Elkind, na Zona Norte de Londrina, na tarde deste domingo (4).





Segundo a PM (Polícia Militar), o motorista de um Fiat Palio dirigia embriagado e teria capotado após colidir com um Hyundai/IX35. Uma criança de três anos ficou ferida na perna e foi encaminhada ao Hospital Evangélico para receber atendimento médico.

A Polícia Militar informou que o condutor do veículo Fiat Palio não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e apresentava sinais de embriaguez. Por isso, foi realizado o teste do bafômetro no local, o qual comprovou que o motorista havia ingerido álcool.





As outras vítimas do acidente tiveram ferimentos leves e foram atendidas pela equipe do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) no local e foram liberadas.





O Fiat Palio foi apreendido pela PM e levado ao pátio da instituição. Já o condutor do veículo que dirigia embriagado foi encaminhado à Delegacia, onde irá prestar esclarecimentos.