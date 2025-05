Motorista morre em confronto com a polícia após capotar carro com maconha em Terra Boa

O BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) apreendeu, nesta segunda-feira (26), um veículo carregado com 315 kg de maconha na PR-558, no município de Terra Boa (Centro-Oeste), após perseguição e confronto, que levou o condutor a óbito.





Segundo a polícia, a situação começou na PR-323 quando uma equipe da ROTAM ordenou a parada do automóvel devido à suspensão traseira baixa. Negando-se a parar, o homem fugiu das autoridades pela PR-558, mas perdeu o controle da direção, capotando o veículo em meio a um milharal.





Continuando a pé, o condutor foi localizado no meio da plantação pela equipe de Operações com Cães da 5ªCIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) e decidiu confrontar os agentes, resultando no óbito do motorista, que ainda não foi identificado.