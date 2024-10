MP 'aperta' Sanepar por distribuir água com cheiro e gosto ruins em Londrina

O MP-PR (Ministério Público do Paraná) instaurou um procedimento e pediu informações à Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) sobre as reclamações de moradores de várias regiões de Londrina sobre a qualidade da água, que estaria com gosto e cheiro. "Foi também requisitada a coleta de amostra e análise da qualidade da água", frisou a instituição, por meio de nota.





A apuração será conduzida pela 7ª Promotoria de Justiça de Londrina, que tem atribuição na área da defesa do consumidor. A companhia garantiu que vai responder o Ministério Público dentro do prazo estabelecido, que é de 15 dias. O mesmo período vale para o município e a Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná) informarem quais medidas vêm sendo tomadas em relação à fiscalização sobre a prestação do serviço na cidade.

