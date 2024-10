Reflexos do ciclone, chuva e vento atingem Londrina, e domingo de eleição deve ser 'fresco'

O ciclone extratropical que está passando pelo estado provoca reflexos em Londrina desde terça-feira (22). De acordo com o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), o município deve registrar de 20 a 30 mm de chuva na quinta-feira (24). Também será possível presenciar ventos de até 50 km/h, intensidade considerada alta pelo instituto.





Para os que estão preocupados com a previsão do tempo para o domingo de eleições municipais, o IDR ressalta que, durante o dia, serão 7 mm de chuva e temperatura máxima de 24ºC e mínima de 19ºC.

Até as 13h desta quarta, havia chovido 2,6 mm em Londrina. Outros 5 mm devem ser registrados até o fim do dia. Na terça-feira (22), o município anotou 5 mm, com chuvas concentradas na região central e leste.





A pouca chuva de terça já foi suficiente para causar estragos. Parte do barranco do acesso da avenida Leste Oeste à Dez de Dezembro desmoronou sobre a via expressa. A pista chegou a ser interditada no período vespertino para que equipes da Defesa Civil pudessem remover a lama. O local foi liberado por volta das 18h30.

Segundo Heverly Morais, agrometeorologista do IDR, o ciclone, que também passa pela Argentina, Paraguai e Uruguai, não deve gerar grandes estragos em outros municípios do Paraná. O fenômeno já se dirige ao Oceano Atlântico.

"A previsão de ventos, por causa do ciclone, deve chegar a 50 ou 60 km/h. Não é extremamente forte. Ele vai passar, mas não vai trazer estragos relevantes", explica.

